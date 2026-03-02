Das Finale von Sauercrowd war wild: Naguura tankt mit ihrem Paladin und HandOfBlood eskaliert

Mit einem letzten Raid auf Onyxias Hort hat sich die Twitch-Gilde Sauercrowd am vergangenen Wochenende aus WoW Classic Hardcore verabschiedet. HandOfBlood bekam dabei noch einmal alle Hände voll zu tun.

Was war für das Finale geplant? Nach den beiden erfolgreichen Raids im Geschmolzenen Kern hatte sich die Gildenleitung des Twitch-Projekts Sauercrowd noch ein letztes, offizielles Event überlegt: Am 1. März 2026 wollte man Drachendame Onyxia in ihrem Hort herausfordern.

Die 40-Spieler-Herausforderung gilt zwar als sehr einfach, doch kann es schnell zu Komplikationen kommen:

Jeder Teilnehmer muss eine lange Questreihe meistern, um den Hort überhaupt betreten zu dürfen.

Im Kampf gegen Onyxia gibt eine Zwischenphase, in der die Drachendame durch die Luft fliegt und kleine Welplinge in den Raum strömen. Wenn der Schaden zu niedrig ist und die Phase zu lange dauert, kann Onyxia einen tödlichen Drachenatem abfeuern, der fast den gesamten Kampfbereich einnimmt.

Positionierung und Aggro-Management sind entscheidend. Wenn ein Charakter vom Schwanz in einen der Seitenbereiche geschleudert wird und die dortigen Eier aufbricht, bekommt es der Raid ebenfalls mit zahlreichen Adds zu tun. Außerdem darf Onyxia niemals in den Raid schauen, da ihr Feueratem ansonsten schnell Leute zum Geistheiler befördert.

Onyxia ist also erneut ein typischer WoW-Classic-Inhalt: Wenn alles glatt läuft, ist es einfach. Wenn nicht, können schnell Charaktere draufgehen.

Ganz nach dem Motto: Yolo!

Wie lief das Finale ab? „Alle sind überdreht. Jedem ist egal, was mit seinem Charakter passiert. Metashi spielt nackt in Real Life. Hänno spielt nackt ingame. Wir haben Naguura mit ihrem Paladin als Main-Tank. Das wird spannend.“ Mit diesen Worten startete WoW-Veteran und Sauercrowd-Mitglied Sieglinde in den Onyxia-Raid.

Das bunte Geschnatter der Twitch-Nasen im Hintergrund betonte sofort, dass der letzte Raid deutlich lockerer genommen wurde als die Besuche des Geschmolzenen Kerns. Dennoch gab es schnell den ersten Erfolg: Alle 40 Schlachtzugsteilnehmer hatten tatsächlich die notwendige Pre-Questreihe abgeschlossen.

Nach der Beseitigung der Trash-Gruppen folgte dann das nächste Highlight: HandOfBlood lud zur Kunststunde ein und erklärte den Kampf gegen Onyxia, indem er die wichtigsten Mechaniken live aufmalte. Die gesamte Bosserklärung sollte am Ende mehr als 10 Minuten andauern.

Ihr könnt euch das Sauercrowd-Finale beispielsweise im Folgenden oder auf dem YouTube-Kanal Mehr Sieglinde anschauen:

Trotz zahlreicher Störungen und Nachfragen (teils auch im Kampf) hatten offenbar ausreichend Raid-Teilnehmer ihrem Gildenchef zugehört. Naguura schnappte sich die Aggro von Onyxia, der Schlachtzug teilte sich an ihren Flanken auf und es wurde zuerst vorsichtig Schaden verursacht.

Keine Minute später startete bereits die Zwischenphase. Onyxia ging in die Luft und die Welpen kamen aus den Seitenbereichen. Der Raid zündete seine DpS-Cooldowns, bombte die Welpen weg und schmelzte die Lebenspunkte des fliegenden Drachens gen null.

Beim letzten Phasenwechsel wurde es dann kurzzeitig spannend: Onyxia landete und wirkte direkt ihren Furchtzauber. Wer konnte, setzte seine Bedrohung zurück oder versteckte sich in einem Eisblock. Erst holte sich Gucci die Aufmerksamkeit des Bosses, doch brach Onyxia noch einmal aus und schaute in den Raid. Gefährlich!

Die Lebenspunkte diverser Charaktere fielen auf ein bedrohliches Niveau. HandOfBlood eskalierte mit seinen Ansagen regelrecht, um die Kommentare der anderen Streamer zu übertönen: „DAMAGE-STOP, DAMAGE-STOP, DAMAGE-STOP. FALGAN TANKT. AN DEN BAUCH. WEG VON DEN BEINEN. AN DEN BAUCH.“

Der erfahrene Classic-Spieler hatte die Aggro von Onyxia sicher und brachte Ruhe in den Kampf. Durch die schädlichen Feuereffekte purzelten dennoch weiterhin einige Lebensbalken auf bedrohliche Tiefen. Am Ende gab’s aber auch in Onyxias Hort keinen einzigen Hardcore-Tod.

Sieglinde kommentierte später: „Boah, ich hab alles genutzt.“ Mit Notfallzaubern wie Handauflegung und Hand des Schutzes hat er gleich mehreren Mitstreitern den Heldenhintern gerettet.

Am Ende war die Freude bei allen natürlich groß. Es gab noch das obligatorische Gruppenbild. Danach ließ es sich die Gilde nicht nehmen, den Kopf von Onyxia in Sturmwind abzugeben, um ihren ersten World Buff zu stellen. Wir gratulieren allen Beteiligten für das tolle Event! Wer die Ereignisse der vergangenen Wochen Revue passieren lassen möchte, schaut hier vorbei: Die wichtigsten Sauercrowd Highlights der letzten Tage in der Übersicht