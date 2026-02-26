HandOfBlood entlässt die Sauercrowd von ihrer Pflicht, doch kündigt gleichzeitig ein finales Event an, bevor es zu Ende geht

Nach dem heftigen Erfolg von Sauercrowd im Molten Core fragen sich Zuschauer nun: Wie geht es jetzt weiter? Twitch-Streamer und Gildenleitung HandOfBlood erklärt, wie der aktuelle Stand um die Zukunft der Gilde lautet.

Ist Sauercrowd endgültig vorbei? Nachdem die Streamer-Gilde Sauercrowd ihr Ziel erreichte und den Molten Core mitsamt Ragnaros bezwang, befindet sich das Twitch-Event nun am Ende. Über 200.000 Zuschauer haben live mit der Truppe mitgefiebert und den Sieg über den Raid gefeiert. Als schließlich auch die zweite Gruppe ohne richtige Schwierigkeiten erfolgreich die Herausforderung meisterte, stand fest: Das war ein spektakulärer Abschluss.

HandOfBlood hat sich nun mit einem Discord-Post dazu geäußert, wie es mit der Gilde weitergehen wird. Sieglinde teilte den Post im Stream, der ihm nach geleakt werden dürfte (siehe Clip auf YouTube).

Wir haben nicht erwartet, Ragnaros bei der ersten ID (auch ohne Problem) zu legen. Ihr wart phantastisch! Die Frage ist jetzt, wie geht es weiter?

HandOfBlood in seinem Discord-Post

Tatsächlich wird die Sauercrowd einen Abschluss finden, doch der ist noch nicht erreicht. Am Sonntag, dem 1. März 2026, um 17:00 Uhr wird die Sauercrowd noch einen letzten Raid starten, und zwar gegen Onyxia.

Sauercrowd startet noch einen letzten Raid

Was wissen wir zu dem Raid am Sonntag? Es handelt sich um den Level-80-Raid „Onyxia’s Lair“, bei dem die Spieler sich durch die Heimat des schwarzen Drachen kämpfen müssen, um am Ende den Versuch zu starten, die namensgebende Onyxia, Brutmutter des schwarzen Drachenschwarms, zu legen.

Nach Absprache mit Metashi und Papaplatte wird die Gruppe ihren letzten Raid dem Drachen widmen, bevor das Event damit schließlich offiziell als beendet gilt.

HandOfBloods Ankündigung auf Discord
HandOfBloods Ankündigung auf Discord (Quelle: YouTube)

Welche weiteren Informationen bietet HandOfBlood mit seiner Ankündigung? In dem Discord-Post von HandOfBlood erklärt er den derzeitigen Stand der Sauercrowd.

  • Es gilt keine Streampflicht mehr und jeder kann spielen, wie man will.
  • Auktionshaus und Post sind offen, die Teilnehmer dürfen also alles machen.
  • Jede Person darf so viele Charaktere erstellen, wie sie möchte.
  • Auch mit Spielern außerhalb der Gilde darf interagiert werden. Die Community dürfte nun miteinbezogen werden.

HandOfBlood fügt in seinem Post hinzu, dass es allen Teilnehmern freisteht, eine nachgelagerte Gilde zu organisieren, allerdings solle der Name nicht mehr an Sauercrowd angelehnt sein. Es handle sich dann um eigenständige Gilden.

Wer bisher noch nicht genug von Sauercrowd bekommen konnte und den letzten Raid noch live miterleben will, sollte sich den Sonntag um 17:00 Uhr freihalten. Es bleibt spannend, ob die Sauercrowd Onyxia so problemlos legen wird wie Ragnaros. Auch wenn das Finale der Gilde ohne Schwierigkeiten zum Erfolg wurde, bedeutet das nicht, dass das gesamte Event ohne Tode verlief: Sauercrowd: Alle Tode der letzten Tage und ihre Level in der Übersicht

