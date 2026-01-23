Sauercrowd: Alle Tode der letzten Tage und ihre Level in der Übersicht

Sauercrowd: Alle Tode der letzten Tage und ihre Level in der Übersicht

Wer in WoW-Hardcore das Zeitliche segnet, tut das mit diesem Charakter für immer. Wir zeigen euch, wen es bei Sauercrowd zuletzt erwischt hat und welches Level der Charakter dabei hatte.

Warum spielt ein Charaktertod bei Sauercrowd so eine große Rolle? In WoW-Hardcore bedeutet jeder Tod des eigenen Charakters direkt den Verlust jeglichen Fortschritts – so auch beim Twitch-Event von Sauercrowd. Das führt dazu, dass etliche Teilnehmer auf dramatischste Arten und Weisen oftmals auf höherem Level ihre Charaktere begraben und neu anfangen müssen.

Damit ihr auf einen Blick wisst, wer zuletzt dran glauben musste, haben wir hier eine Übersicht für euch, die wir regelmäßig aktualisieren.

Alle Sauercrowd-Tode vom 22. Januar 2026

Am 22. Januar gab es insgesamt 14 Tode. Visky und CHIKO erwischte es gleich 2 Mal. Einen besonders bitteren Tod verzeichnet auch BododerKillerkarpfen, der seinen Charakter auf Stufe 60 verlor.

NummerTeilnehmerLevelUhrzeit
1taselDW1400:25 Uhr
2Visky2501:31 Uhr
3Zornkoenigin2111:34 Uhr
4thehobbyhotel2712:10 Uhr
5die_novi2512:25 Uhr
6Schnutel2716:46 Uhr
7CHIKO1617:53 Uhr
8KenikaPriest1418:11 Uhr
9HollaDieWaldfee4518:33 Uhr
10Visky1218:39 Uhr
11CHIKO819:45 Uhr
12HACI820:10 Uhr
13BododerKillerkarpfen6020:40 Uhr
14Birbeeh2722:33 Uhr

Alle Sauercrowd-Tode vom 21. Januar 2026

Insgesamt gab es am 21. Januar rund 14 Charaktere, die ihre Hardcore-Reise durch ihr Ableben beendeten. Besonders tragisch erging es hier CoRRona, der direkt 2x kurz hintereinander betroffen war. Auch bleesh musste sich mit Level 54 von seinem Charakter verabschieden.

NummerTeilnehmerLevelUhrzeit
1lowyyy952109:47 Uhr
2CoRRoNa3113:09 Uhr
3CoRRoNa914:38 Uhr
4Crusbi617:48 Uhr
5krokoboss2419:25 Uhr
6KNiSTER2720:14 Uhr
7Chrizzle2420:21 Uhr
8traymundotv2620:30 Uhr
9KenikaPriest2720:34 Uhr
10MachoMaroc2620:36 Uhr
11bleeshh5420:58 Uhr
12justNoah621:05 Uhr
13JamienichtJames2522:38 Uhr
14HACI1523:55 Uhr

Alle Sauercrowd-Tode vom 20. Januar 2026

Am 20. Januar gab es 16 Charaktertode zu verzeichnen – davon rund 5 sogar über Level 40. Besonders hart hat es taselDW erwischt, der gleich 2 Mal neu beginnen musste. Auch junstin_tinderdate_tv war mit Level 55 kurz vorm Ziel.

NummerTeilnehmerLevelUhrzeit
1VallesQuatsch2704:28 Uhr
2Nicistemmler3012:35 Uhr
3VasSilly1916:54 Uhr
4louki2416:58 Uhr
5DerBanko817:55 Uhr
6Vlesk2417:55 Uhr
7junicats4218:21 Uhr
8Grubby4919:17 Uhr
9Gucciwarrior_EU4819:26 Uhr
10LostKittn4319:30 Uhr
11hubini2120:23 Uhr
12KELERE0N2421:40 Uhr
13taselDW1621:45 Uhr
14justin_tinderdate_tv5522:29 Uhr
15taselDW523:03 Uhr
16wase9312823:36 Uhr
Das Sauercrowd-Event vereint etliche Streamer unter einem Dach auf Twitch und sorgte schon für allerlei Diskussionen und lustige Momente. So erreichte beispielsweise Streamer Pappaplatte als allererster Gildenleiter Endlevel 60 – nur um dann unglücklich zu scheitern: Papaplatte erreicht als erster Gildenleiter von Sauercrowd Stufe 60, stirbt dann unglücklich – Community ist sich sicher: Das war’s

