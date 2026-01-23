Sauercrowd: Alle Tode der letzten Tage und ihre Level in der Übersicht

Wer in WoW-Hardcore das Zeitliche segnet, tut das mit diesem Charakter für immer. Wir zeigen euch, wen es bei Sauercrowd zuletzt erwischt hat und welches Level der Charakter dabei hatte.

Warum spielt ein Charaktertod bei Sauercrowd so eine große Rolle? In WoW-Hardcore bedeutet jeder Tod des eigenen Charakters direkt den Verlust jeglichen Fortschritts – so auch beim Twitch-Event von Sauercrowd. Das führt dazu, dass etliche Teilnehmer auf dramatischste Arten und Weisen oftmals auf höherem Level ihre Charaktere begraben und neu anfangen müssen.

Damit ihr auf einen Blick wisst, wer zuletzt dran glauben musste, haben wir hier eine Übersicht für euch, die wir regelmäßig aktualisieren.

Alle Sauercrowd-Tode vom 22. Januar 2026

Am 22. Januar gab es insgesamt 14 Tode. Visky und CHIKO erwischte es gleich 2 Mal. Einen besonders bitteren Tod verzeichnet auch BododerKillerkarpfen, der seinen Charakter auf Stufe 60 verlor.

Nummer Teilnehmer Level Uhrzeit 1 taselDW 14 00:25 Uhr 2 Visky 25 01:31 Uhr 3 Zornkoenigin 21 11:34 Uhr 4 thehobbyhotel 27 12:10 Uhr 5 die_novi 25 12:25 Uhr 6 Schnutel 27 16:46 Uhr 7 CHIKO 16 17:53 Uhr 8 KenikaPriest 14 18:11 Uhr 9 HollaDieWaldfee 45 18:33 Uhr 10 Visky 12 18:39 Uhr 11 CHIKO 8 19:45 Uhr 12 HACI 8 20:10 Uhr 13 BododerKillerkarpfen 60 20:40 Uhr 14 Birbeeh 27 22:33 Uhr

Alle Sauercrowd-Tode vom 21. Januar 2026

Insgesamt gab es am 21. Januar rund 14 Charaktere, die ihre Hardcore-Reise durch ihr Ableben beendeten. Besonders tragisch erging es hier CoRRona, der direkt 2x kurz hintereinander betroffen war. Auch bleesh musste sich mit Level 54 von seinem Charakter verabschieden.

Nummer Teilnehmer Level Uhrzeit 1 lowyyy95 21 09:47 Uhr 2 CoRRoNa 31 13:09 Uhr 3 CoRRoNa 9 14:38 Uhr 4 Crusbi 6 17:48 Uhr 5 krokoboss 24 19:25 Uhr 6 KNiSTER 27 20:14 Uhr 7 Chrizzle 24 20:21 Uhr 8 traymundotv 26 20:30 Uhr 9 KenikaPriest 27 20:34 Uhr 10 MachoMaroc 26 20:36 Uhr 11 bleeshh 54 20:58 Uhr 12 justNoah 6 21:05 Uhr 13 JamienichtJames 25 22:38 Uhr 14 HACI 15 23:55 Uhr

Alle Sauercrowd-Tode vom 20. Januar 2026

Am 20. Januar gab es 16 Charaktertode zu verzeichnen – davon rund 5 sogar über Level 40. Besonders hart hat es taselDW erwischt, der gleich 2 Mal neu beginnen musste. Auch junstin_tinderdate_tv war mit Level 55 kurz vorm Ziel.

Nummer Teilnehmer Level Uhrzeit 1 VallesQuatsch 27 04:28 Uhr 2 Nicistemmler 30 12:35 Uhr 3 VasSilly 19 16:54 Uhr 4 louki 24 16:58 Uhr 5 DerBanko 8 17:55 Uhr 6 Vlesk 24 17:55 Uhr 7 junicats 42 18:21 Uhr 8 Grubby 49 19:17 Uhr 9 Gucciwarrior_EU 48 19:26 Uhr 10 LostKittn 43 19:30 Uhr 11 hubini 21 20:23 Uhr 12 KELERE0N 24 21:40 Uhr 13 taselDW 16 21:45 Uhr 14 justin_tinderdate_tv 55 22:29 Uhr 15 taselDW 5 23:03 Uhr 16 wase931 28 23:36 Uhr

Das Sauercrowd-Event vereint etliche Streamer unter einem Dach auf Twitch und sorgte schon für allerlei Diskussionen und lustige Momente. So erreichte beispielsweise Streamer Pappaplatte als allererster Gildenleiter Endlevel 60 – nur um dann unglücklich zu scheitern: Papaplatte erreicht als erster Gildenleiter von Sauercrowd Stufe 60, stirbt dann unglücklich – Community ist sich sicher: Das war’s