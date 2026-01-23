Sauercrowd: Alle Tode der letzten Tage und ihre Level in der Übersicht

Wer in WoW-Hardcore das Zeitliche segnet, tut das mit diesem Charakter für immer. Wir zeigen euch, wen es bei Sauercrowd zuletzt erwischt hat und welches Level der Charakter dabei hatte.
Warum spielt ein Charaktertod bei Sauercrowd so eine große Rolle? In WoW-Hardcore bedeutet jeder Tod des eigenen Charakters direkt den Verlust jeglichen Fortschritts – so auch beim Twitch-Event von Sauercrowd. Das führt dazu, dass etliche Teilnehmer auf dramatischste Arten und Weisen oftmals auf höherem Level ihre Charaktere begraben und neu anfangen müssen.
Damit ihr auf einen Blick wisst, wer zuletzt dran glauben musste, haben wir hier eine Übersicht für euch, die wir regelmäßig aktualisieren.
Alle Sauercrowd-Tode vom 22. Januar 2026
Am 22. Januar gab es insgesamt 14 Tode. Visky und CHIKO erwischte es gleich 2 Mal. Einen besonders bitteren Tod verzeichnet auch BododerKillerkarpfen, der seinen Charakter auf Stufe 60 verlor.
|Nummer
|Teilnehmer
|Level
|Uhrzeit
|1
|taselDW
|14
|00:25 Uhr
|2
|Visky
|25
|01:31 Uhr
|3
|Zornkoenigin
|21
|11:34 Uhr
|4
|thehobbyhotel
|27
|12:10 Uhr
|5
|die_novi
|25
|12:25 Uhr
|6
|Schnutel
|27
|16:46 Uhr
|7
|CHIKO
|16
|17:53 Uhr
|8
|KenikaPriest
|14
|18:11 Uhr
|9
|HollaDieWaldfee
|45
|18:33 Uhr
|10
|Visky
|12
|18:39 Uhr
|11
|CHIKO
|8
|19:45 Uhr
|12
|HACI
|8
|20:10 Uhr
|13
|BododerKillerkarpfen
|60
|20:40 Uhr
|14
|Birbeeh
|27
|22:33 Uhr
Alle Sauercrowd-Tode vom 21. Januar 2026
Insgesamt gab es am 21. Januar rund 14 Charaktere, die ihre Hardcore-Reise durch ihr Ableben beendeten. Besonders tragisch erging es hier CoRRona, der direkt 2x kurz hintereinander betroffen war. Auch bleesh musste sich mit Level 54 von seinem Charakter verabschieden.
|Nummer
|Teilnehmer
|Level
|Uhrzeit
|1
|lowyyy95
|21
|09:47 Uhr
|2
|CoRRoNa
|31
|13:09 Uhr
|3
|CoRRoNa
|9
|14:38 Uhr
|4
|Crusbi
|6
|17:48 Uhr
|5
|krokoboss
|24
|19:25 Uhr
|6
|KNiSTER
|27
|20:14 Uhr
|7
|Chrizzle
|24
|20:21 Uhr
|8
|traymundotv
|26
|20:30 Uhr
|9
|KenikaPriest
|27
|20:34 Uhr
|10
|MachoMaroc
|26
|20:36 Uhr
|11
|bleeshh
|54
|20:58 Uhr
|12
|justNoah
|6
|21:05 Uhr
|13
|JamienichtJames
|25
|22:38 Uhr
|14
|HACI
|15
|23:55 Uhr
Alle Sauercrowd-Tode vom 20. Januar 2026
Am 20. Januar gab es 16 Charaktertode zu verzeichnen – davon rund 5 sogar über Level 40. Besonders hart hat es taselDW erwischt, der gleich 2 Mal neu beginnen musste. Auch junstin_tinderdate_tv war mit Level 55 kurz vorm Ziel.
|Nummer
|Teilnehmer
|Level
|Uhrzeit
|1
|VallesQuatsch
|27
|04:28 Uhr
|2
|Nicistemmler
|30
|12:35 Uhr
|3
|VasSilly
|19
|16:54 Uhr
|4
|louki
|24
|16:58 Uhr
|5
|DerBanko
|8
|17:55 Uhr
|6
|Vlesk
|24
|17:55 Uhr
|7
|junicats
|42
|18:21 Uhr
|8
|Grubby
|49
|19:17 Uhr
|9
|Gucciwarrior_EU
|48
|19:26 Uhr
|10
|LostKittn
|43
|19:30 Uhr
|11
|hubini
|21
|20:23 Uhr
|12
|KELERE0N
|24
|21:40 Uhr
|13
|taselDW
|16
|21:45 Uhr
|14
|justin_tinderdate_tv
|55
|22:29 Uhr
|15
|taselDW
|5
|23:03 Uhr
|16
|wase931
|28
|23:36 Uhr
Das Sauercrowd-Event vereint etliche Streamer unter einem Dach auf Twitch und sorgte schon für allerlei Diskussionen und lustige Momente. So erreichte beispielsweise Streamer Pappaplatte als allererster Gildenleiter Endlevel 60 – nur um dann unglücklich zu scheitern: Papaplatte erreicht als erster Gildenleiter von Sauercrowd Stufe 60, stirbt dann unglücklich – Community ist sich sicher: Das war’s
