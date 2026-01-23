Papaplatte erreicht als erster Gildenleiter von Sauercrowd Stufe 60, stirbt dann unglücklich – Community ist sich sicher: Das war’s

In dieser Woche konnte der deutsche Twitch-Streamer Papaplatte mit seiner Gilde Sauercrowd feiern: Mit seinem ersten Hardcore-Charakter erreichte er Stufe 60 in WoW Classic. Die Freude sollte jedoch nur kurz anhalten.

Was hat Papaplatte in WoW Classic Hardcore geschafft? Vor wenigen Tagen feierte der deutsche Twitch-Streamer Kevin „Papaplatte“ Teller noch. Im Zuge des Sauercrowd-Events hatte er mit seinem ersten Hardcore-Charakter in WoW Classic die Maximalstufe 60 erreicht.

Die letzten Erfahrungspunkte schenkte ihm ein Oger aus einem der Schwarzfels-Dungeons. Der Jubel war groß: „Let’s goooo! Let’s goooo! Let’s goooo! Let’s goooo, digger!“ – den Moment könnt ihr euch beispielsweise auf YouTube anschauen.

Da Metashi kurz vor Stufe 60 gescheitert war und neu anfangen musste und sich der Schurke von HandOfBlood noch in den 50ern befindet, war Papaplatte der erste Gildenleiter von Sauercrowd, der die Level-Phase erfolgreich hinter sich bringen konnte.

Wie ging es dann weiter? Mit dem Erreichen von Stufe 60 ist nur ein Teil des Weges geschafft. Das Ziel von Sauercrowd ist es, mit einem vollen 40-Spieler-Schlachtzug in einigen Wochen im Geschmolzenen Kern zu stehen. Dafür benötigt man nicht nur die Vorquest, sondern auch Ausrüstung, Buff-Materialien, Klamotten mit Feuer-Widerstand und mehr.

Gestern Abend ging es also für Papaplatte und weitere Mitglieder von Sauercrowd in den Dungeon Scholomance. Beim Boss Blutrippe passierte es dann: Der mit „Untote fesseln“ kontrollierte Diener des Bosses kam frei und lief direkt auf Papaplattes Priester zu. Ein Schlag reichte, um den überraschten Heiler zu Boden zu schicken. Auf Twitch und im Folgenden könnt ihr euch die Szene anschauen:

Die anderen Dungeon-Mitstreiter sind sicher aus dem Dungeon entkommen. Papaplatte erkennt schon kurz nach dem Tod seinen Fehler: „Ich hätte wahrscheinlich wirklich reshaklen müssen.“ Damit meint er, dass er den Diener zeitnah erneut mit „Untote fesseln“ hätte kontrollieren müssen. Zu seiner Verteidigung: Im Vorgespräch wurde das nicht extra geklärt.

„Das war‘s dann wohl“

Wie geht es jetzt weiter? Papaplatte war nach dem Tod seines Hardcore-Charakters natürlich am Boden zerstört. Während die anderen Gildenmitglieder von Sauercrowd sofort den neuen Charakter des Gildenleiters unterstützen wollen, räumt er ein: „Digger, ich packe das nicht noch einmal, Leute. Wann soll ich das denn machen? […] Ich müsste das in anderthalb, zwei Wochen schaffen. Anders geht’s nicht.“

Ob er sich von der Gilde doch noch einmal für einen Run motivieren lässt, ist aktuell unklar. Auf Reddit sind sich viele Spieler sicher, dass Papaplatte nicht zurückkehren wird.

xAnuq glaubt: „Das war‘s dann wohl für 1/3 der Gildenleitung.“

breezy_y ergänzt: „Jo, das war’s, ist jetzt 9 Tage im Urlaub und er hat schon ‚Seid nicht böse, wenn wir nicht wieder reingehen‘ gedropped. Komplett peinlich.“

Immediate-Bad-4665 sieht das auch so: „Niemals wird er nochmal reingehen, dafür ist sein Fokus zu sehr auf Zahlen und Geld, und er weiß, dass nochmal 200 Stunden reinstecken ihm zu wenig Viewer bringt. Auch wenns bissel whack ist, ein Hardcore-Projekt ins Leben zu rufen und dann beim ersten Tod die Schere zu heben.“

Die Stimmung in der Sauercrowd-Gilde war zuletzt aber auch so nicht mehr auf dem Höhepunkt. Man hatte mehrere Stufe-60-Charaktere verloren. Zudem zeigten sich einige Mitglieder unzufrieden mit dem Verhalten und den Aussagen der Gildenleitung: Ist WoW TBC Classic das Ende von Sauercrowd? Aussage von Metashi enttäuscht Twitch-Streamer und Community