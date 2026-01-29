Sauercrowd erlebt bisher bittersten Verlust: Twitch-Streamer gerät bei grauen Gegnern in Panik, aktiviert aus Versehen Selbstzerstörung

Ein Stufe-60-Krieger erlebte jetzt den bislang wohl bittersten Hardcore-Tod innerhalb des Sauercrowd-Projekts in WoW Classic. Kaum jemand sonst hatte wohl schon so viel Zeit und Gold in seinen Charakter gesteckt.

Wie kam es zum Ende? Der Twitch-Streamer xHankyy hatte mit seinem Stufe-60-Krieger in Tanaris die hiesigen Wüstenläufer bekämpft, um Wasserbeutel für die wiederholbare Quest Wasserbeutelkopfgeld zu farmen. Ab Stufe 40 bringen jeweils 5 dieser Beutel je 380 Erfahrungspunkte.

Wie Gildenkollege Sieglinde auf YouTube erklärt, gehörte xHankyy aber nicht zur „ultimativen Schlauchung“-Crew, die für Papaplatte die Schläuche gefarmt hat. Stattdessen wollte er auf die Art wohl seine Freundin beim Leveln unterstützen. Mit einem Charakter auf Maximalstufe sind die Wüstenläufer-Camps normalerweise auch keine große Herausforderung…

Was ging schief? xHankyy hatte wohl bereits 6 Stunden in Tanaris verbracht, um die Wasserbeutel zu farmen. Das schlug sich offenbar auf die Konzentration nieder. Der Streamer pullte Gegner um Gegner um Gegner. Dass seine Lebenspunkte langsam, aber sicher ein lebensbedrohliches Niveau erreichten, registrierte er erst spät.

Mit 188 verbleibenden Lebenspunkten und mehreren Gegnern am Hintern bemerkte xHankyy die Gefahr: „Äh, Freunde, wir haben ein Problem.“ 119 Lebenspunkte. Sein Heiltrank hatte Abklingzeit. Es standen aber noch einige andere Notfallmaßnahmen bereit, etwa eine Zielattrappe.

Seine Wahl fiel jedoch auf die Goblinsche Pioniersprengladung. Hier der Tooltip der Granate: „Benutzen: Explodiert bei Auslösung und verursacht 450 bis 750 Punkt(e) Feuerschaden bei allen in der Nähe befindlichen feindlichen Einheiten und 375 bis 625 Punkt(e) Schaden bei Euch. (5 Min Abklingzeit)“

xHankyy hat seinem Krieger mit seinem Rettungsversuch also selbst den Todesstoß verpasst. Wahrscheinlich wollte der Spieler den Begrenzten Unverwundbarkeitstrank auswählen, der direkt neben der Sprengladung in der Leiste positioniert war (was nie eine gute Idee ist – das eine rettet Leben, das andere verursacht Eigenschaden).

„Der schlimmste 60er-Tod bisher“

Warum ist das so bitter? xHankyy hatte nicht nur bereits die laaaange Level-Phase auf Stufe 60 hinter sich gebracht, er hatte sich für die Vorbereitung auf den Geschmolzenen Kern auch schon die ersten epischen Ausrüstungsteile besorgt. Dazu gehörten unter anderem die Handschützer des Klingenmeisters, die zu den teuersten, weil stärksten Items aus der WoW-Classic-Ära gehören.

Auf vielen Classic-Servern wechseln die Handschützer des Klingenmeisters gerne mal für einen vierstelligen Goldbetrag den Besitzer. Zur Einordnung: Die meisten Spieler können sich auf Stufe 40 nicht einmal das normale Reiten leisten, das etwa 100 Gold kostet. Hinter allen getragenen Handschützern stecken also viel Glück (ist ein zufälliger World-Drop) oder ein langwieriger Grind.

Das Ausrüstungsteil ist so gut, weil es jeweils +7 Waffenfertigkeit für Äxte, Dolche und Schwerter verspricht. Dadurch trifft der Träger mit den genannten Waffentypen deutlich häufiger ins Schwarze. Davon profitieren speziell offensive Krieger, in denen die potenziell stärksten Schadensverursacher der Classic-Ära schlummern.

Der erfahrene WoW-Veteran Sieglinde fasst den Hardcore-Tod daher auch wie folgt zusammen: „Da hat er sich selbst gesprengt. Da seht ihr noch schön die Handschützer. Und das tut richtig weh. Das war, glaube ich, der schlimmste 60er-Tod, den ich bisher im Projekt gesehen habe.“

Die Death-Clips der deutschen Twitch-Szene aus WoW Classic Hardcore sind auch an den internationalen Spielern nicht vorbeigegangen. Ganz im Gegenteil hat sich das Event bereits in den Wortschatz einiger Spieler eingeschlichen: Deutsches Twitch-Event aus WoW Classic wird zum globalen Meme: „Are you Sauercrowding us?“