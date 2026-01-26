Ein LoL-Profi mausert sich zum heimlichen GOAT von Sauercrowd, farmt tagelang Schläuche, um Papaplatte den Urlaub zu ermöglichen

Papaplatte überrascht die Twitch-Community und gibt nach seinem unglücklichen Tod auf Stufe 60 in WoW Classic Hardcore doch noch einmal richtig Gas. Dabei bekommt er viel Unterstützung von Teilen der Sauercrowd-Gilde.

Wie war die Ausgangslage? Nach dem unglücklichen Dungeon-Unfall auf Stufe 60 vor ein paar Tagen war sich ein Teil der Twitch-Community sicher: Kevin „Papaplatte“ Teller wird im Zuge des Sauercrowd-Projekts keinen neuen Charakter in WoW Classic Hardcore hochziehen.

Er selbst hatte auch kurz nach dem Unglück erklärt, dass er eigentlich keine Chance sehe, die Level-Phase noch ein weiteres Mal zu überstehen: „Digger, ich packe das nicht noch einmal, Leute. Wann soll ich das denn machen? […] Ich müsste das in anderthalb, zwei Wochen schaffen. Anders geht’s nicht.“ Der Grund: ein fest eingeplanter Urlaub vom Streaming im Februar.

Die anwesenden Sauercrowd-Mitglieder erklärten Papaplatte, dass er die Level-Phase mit Hilfe hochstufiger Charaktere deutlich schneller hinter sich bringen könnte. Seinerzeit war aber unklar, ob sich der bekannte Twitch-Streamer noch einmal aufraffen kann, um sich ein zweites Mal auf Erfahrungspunkte-Jagd zu begeben.

„Ich habe einen Masterplan“

Was ist seitdem passiert? Nun, offensichtlich konnten die Sauercrowd-Mitglieder Papaplatte überzeugen, die Level-Phase in WoW erneut anzugehen. Beim letzten Livestream vor drei Tagen erklärte er auf Twitch: „Mann oder Maus? Der Redemption-Arc geht los. […] Ich habe einen […] Masterplan. […] Herzlich willkommen zum riesigen Comeback.“

Und tatsächlich ließ Papaplatte seinen Worten in den nächsten knapp 7 Stunden Taten folgen. Am Ende des Streams hatte er bereits Stufe 26 erreicht. Wie? Durch das sogenannte Mob-Tagging. Dabei ziehen hochstufige Charaktere zahlreiche Gegner zusammen. Papaplatte attackiert diese dann mit seinem Magier, um sich die Erfahrungspunkte zu sichern.

Unterstützt wurde das Kern-Support-Team rund um Kutcherlol und julijones von diversen weiteren Gildenmitgliedern. Aggression half mit seinem Druiden als Tank aus. Terste sorgte mit seinen Portalen für kurze Reisezeiten, bladeshow farmte Ausrüstung und so weiter.

Wie geht’s weiter? Kutcherlol und julijones haben sich für die Urlaubszeit von Papaplatte eine besonders grindige Strategie überlegt. Sie möchten in Tanaris etwa 15.000 Wasserbeutel eines Wüstenläufers farmen, die man für die wiederholbare Quest Wasserbeutelkopfgeld benötigt. Über diese tauscht man jeweils 5 Beutel für je 380 Erfahrungspunkte ein.

Abgeben lässt sich die Quest ab Stufe 40. Der Plan ist es, dass Papaplatte nur durch die Abgabe der gefarmten Schläuche in kürzester Zeit auf Stufe 50 springen kann. julijones erklärt beim Farmen auf Twitch dazu: „Wir machen hier die ultimative Schlauchung, ich und Kutchi. Wir sammeln Schläuche.“

Wie reagiert die Community? In verschiedenen Reddit-Diskussionen unterhalten sich die Fans des Projekts aktuell über den Redemption-Arc von Papaplatte. Während einige zugeben müssen, dass sie sich geirrt haben, feiern viele andere vor allem die Performance von Kutcherlol. Der LoL-Profi war bereits Mitte Januar Stufe 60 geworden und reißt sich seitdem ein Bein für die Gilde aus (trotz Rückenschmerzen).

halejy123 schreibt auf Reddit: „Ich freue mich darüber, dass ich mich in Papaplatte geirrt habe. Ich hatte den Deathclip von Kevin gesehen und war mir sicher, dass er das als Begründung für sein Ausscheiden nehmen würde. Nun ist er zum Zeitpunkt dieses Posts Level 26 und wie die Leute um Kutcher, Juli und Co. reinbolzen, ist großartig.“

In einem zweiten Post auf Reddit ergänzt halejy123: „Schlauchung macht gerade ultra Bock. Kutcher ist der GOAT.“ – das steht für Greatest Of All Time.

Far-Barnacle-2144 ergänzt: „Hoffe, Kevin weiß, wem er am Ende zu danken hat. Weil ich bin mir nicht sicher, ob Kevin sowas am Ende auch für andere machen würde.“

N4rrenturm feiert Kutcherlol auf Reddit: „Kannte Kutcher vor dem Projekt nicht (habe nichts mit LoL am Hut), aber muss sagen, dass er ein super witziger und symphatischer Dude ist. Werde ich auch nach dem Projekt mal öfter vorbeischauen.“

dinev1 sieht das in einem Kommentar darunter auch so: „Krank, wie er reingeht und sich für nichts zu schade ist. Von absoluten Zockungen über Meme-Content, aber auch Gear grinden oder anderen helfen, RP-Content auch noch. Und das ist einfach nur perverser Grind von ihm gerade.“

Dabei hätte die WoW-Erfahrung von Kutcherlol noch vor Level 60 ein abruptes Ende nehmen können. Kurz vor dem Erreichen der Maximalstufe ging der Esports-Profi, der aktuell für Eintracht Spandau Zwei spielt, ein Duell auf Leben und Tod ein: Twitch-Streamer von Sauercrowd steht in WoW Hardcore kurz vor 60, macht Papaplatte mit gefährlicher Aktion fassungslos: „Das ist so dumm“