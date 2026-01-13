Deutscher LoL-Profi von Sauercrowd steht in WoW Classic Hardcore kurz vor Stufe 60, riskiert alles in Duell auf Leben und Tod

Wenn man sich in WoW Classic Hardcore der Stufe 60 nähert, liegt eine dreistellige Anzahl von Stunden hinter einem, ohne auch nur einmal zu sterben. Beim Sauercrowd-Projekt hat ein Twitch-Streamer jetzt alles riskiert, obwohl er dieses Ziel bereits vor Augen hatte.

Um welchen Streamer geht es? Philipp „Kutcher“ Traub (oder auch kutcherlol) ist ein Esports-Profi, der aktuell für das LoL-Team von Eintracht Spandau Zwei spielt. Derzeit ist jedoch wenig Zeit für League of Legends. Schließlich läuft momentan in WoW Classic Hardcore das Sauercrowd-Event der deutschen Twitch-Szene.

Kutcher gehört dabei zu den Spielern, die am besten durch die Level-Phase gekommen sind. Nach einer tödlichen Murloc-Begegnung auf Stufe 16 Ende 2025 (Quelle: Twitch) und kritischen Momenten in Tanaris sowie im Un’Goro-Krater stand der Streamer kurz vor dem ersten, wichtigen Meilenstein: Stufe 60. Doch dann entschied er sich für eine extrem riskante Aktion …

Mak’gora – das Duell auf Leben und Tod

Was hat Kutcher gemacht? Obwohl dem Spieler nur noch ein Balken an Erfahrungspunkten gefehlt hat, um Stufe 60 zu erreichen, stimmte Kutcher einem Mak’gora zu. Das ist ein Duell auf Leben und Tod, dem beide Duellanten zustimmen müssen.

Wer das Duell verliert, rappelt sich nicht mit einem Lebenspunkt wieder auf, sondern stirbt auf dem Hardcore-Server tatsächlich. Papaplatte verfolgte die Aktion fassungslos und kommentierte das Risiko, das Kutscher mit dem Duell einging, wie folgt:

Wenn er stirbt, ist sein Charakter weg. Das ist so dumm. […] Als ob Ronaldo gegen Messi ein Eins-gegen-Eins im Fußball spielt, und der mit den wenigsten Toren stirbt einfach am Ende. […] Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder geht er wieder auf null runter oder er macht sich unsterblich. Hundertprozent, dass einer stirbt. Einer der beiden hat 180 Stunden gegen die Wand gefahren. Papaplatte auf Tiktok

Es ist aber wichtig zu wissen, dass Kutscher kein WoW- oder PvP-Neuling ist. Er bringt also durchaus einige Erfahrung mit ins Duell.

Wie geht das Duell aus? Kutscher spielt einen Magier mit Frost-Skillung, sein Gegner Schmudd ist ein Stufe-60-Schurke. Das sind zwei der stärksten Duell-Klassen in WoW Classic, wobei viele Faktoren darüber entscheiden, wer am Ende als Sieger vom Platz geht.

Im Duell gelingt es dem Schurken zuerst, sein erstes Ziel zu erreichen und Kutscher mit einer Kopfnuss zu betäuben. Aus der anschließenden Eröffnung kann sich der Magier jedoch rausblinken und seinen Widersacher in ein Schaf verwandeln.

Nach dem anschließenden Angriff versucht der Schurke mit Sprinten, die Distanz zum Magier zu verkürzen. Doch landet er in einer Frostnova. Der nächste Frostblitz landet kritisch. Die nächsten zwei Sofortzauber beenden das Duell zugunsten von Kutscher. RIP, Schmudd.

Der Esport-Profi kommentiert das Duell im Anschluss wie folgt: „Ich war noch nie so nervös in meinem Leben, glaube ich.“

Viele andere Mitglieder von Sauercrowd riskieren ihr virtuelles Hardcore-Leben ebenfalls mit schöner Regelmäßigkeit unnötig, wenn auch oftmals aufgrund ihrer Unerfahrenheit. Unser MMORPG-Experte Karsten Scholz hat die häufigsten Todesursachen der Twitch-Streamer von Sauercrowd analysiert: Sauercrowd verzweifelt an Hardcore – 8 Gründe, warum WoW Classic für die Twitch-Streamer so tödlich ist