„Are you Sauercrowding us?“ – Deutsches Hardcore-Event aus WoW Classic ist bereits zum globalen Meme gewachsen

Beim Sauercrowd-Event in WoW Classic Hardcore treffen Azeroth-Neulinge auf Profis. Das sorgt seit Wochen für eine Flut an unterhaltsamen Twitch-Clips, die international große Beachtung finden. Das Projekt hat sogar den Wortschatz manch eines WoW-Profis erweitert.

Warum ist Sauercrowd auch international ein Ding? Die Hardcore-Variante von WoW Classic unterhält und bewegt. Ein Fehler reicht, um den Fortschritt hunderter Spielstunden zu verlieren. Das seit einigen Wochen laufende Sauercrowd-Projekt der deutschen Twitch-Szene besitzt dabei eine besondere Würze, da neben einigen Veteranen auch viele WoW-Neulinge mit am Start sind.

WoW Classic ist zwar eigentlich nicht schwer, besitzt aber zahlreiche potenzielle Fallen, in die man ohne Vorwissen leicht tappen kann. Das sorgte bereits für allerlei unterhaltsame Geistheiler-Besuche.

Es verwundert daher nicht, dass auch viele internationale WoW-Enthusiasten das Sauercrowd-Event sehr genau verfolgen und auf YouTube oder Twitch regelmäßig die täglich produzierten Clips der Gilde kommentieren – darunter beispielsweise OnlyFangs-Gründer Sodapoppin.

Beim Gerichtsprozess von Chefstrobel Anfang Januar hatte man sich mit Xaryu sogar einen der erfahrenen WoW-Spieler als Experten geholt, der das Verhalten des Twitch-Streamers bei einem Wipe seiner Dungeon-Gruppe einordnen sollte. Der US-Amerikaner hat selbst zahlreiche Hardcore-Charaktere gespielt und kommentiert derzeit fast täglich auf seinen Kanälen diverse Hardcore-Clips.

„Ich liebe es“

Wie beeinflusst Sauercrowd? Das aktuelle Reaction-Video von Xaryu startet aber nicht mit einer Sauercrowd-Szene, sondern mit seinem guten Freund und WoW-Arena-Profi Pickaboo, der ebenfalls regelmäßig die Clips der deutschen Twitch-Spieler kommentiert.

Der erfahrene WoW-Spieler war mit seinem aktuellen Hardcore-Schurken Karenboo mit einer Gruppe in der Schwarzfelsspitze. Dort kam es durch weglaufende Adds zu einem Fehlpull, der kurzzeitig für ordentlich Chaos sorgte. Pickaboo kommentierte die Situation wie folgt: „Bro, oh my god, what … are you Sauercrowding us?“.

Pickaboo spielt damit auf einige Fehlpulls der Sauercrowd-Gilde in Dungeons ein. Besonders bitter war dabei ein Besuch der Untereren Schwarzfelsspitze, bei dem gleich mehrere Stufe-60-Charaktere das Zeitliche segneten.

Xaryu, der Sauercrowd selbst mit großer Freude verfolgt, kommt aus dem Lachen nicht mehr raus: „Are you Sauercrowding us … oh my gosh, i love it.“ Ihr könnt euch die Szene auf YouTube und im Folgenden anschauen:

Die Gruppe von Pickaboo kann die potenziell gefährliche Situation aber entschärfen und ohne Verluste weiterspielen. Wie krass die Hardcore-Erfahrung sein kann, zeigt ein späterer Clip in dem Video. Ab Minute 7:37 ist ein erfahrener Naxxramas-Raid zu sehen, der bei einem Boss aufgrund eines kleinen Fehlers ausgelöscht wird.

Konkret befindet sich der Schlachtzug bei den beiden Dienern von Thaddius, die besiegt werden müssen, bevor man den eigentlichen Boss bekämpfen kann. In dieser Phase findet immer wieder ein Tank-Wechsel statt, bei dem die beiden Tanks von ihrem jeweiligen Widersacher durch den Raum zum anderen Diener geschleudert werden.

Dieser Tank-Wechsel ging in diesem Fall schief. Der Grund: Offenbar hatte einer der Tanks aus Versehen ein Schneeball-Makro im falschen Moment gedrückt und so seinen Flug auf die andere Seite des Raums unterbunden. Das Ergebnis: Einer der Diener verließ seine Plattform, wodurch Kettenblitze die Spieler in Sekunden zerlegten.

Fies: In diesem Kampf kann man sich nicht mit einem Fläschchen der Versteinerung schützen und in Sicherheit verschwinden. Für die gefangenen Charaktere gab es kein Entkommen. Da es sich hier um den letzten und schwersten Classic-Raid handelt, dürfte jeder der Teilnehmer viele Monate Spielzeit in seinen Helden investiert haben. Die Reaktion der fassungslosen Streamerin spiegelt das wider.

