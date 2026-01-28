Sauercrowd: Die wichtigsten Highlights der letzten Tage in der Übersicht

Das deutsche Streamer-Event „Sauercrowd“ lässt Content Creator auf Twitch die Hardcore-Welt von World of Warcraft Classic erleben. Jeden Tag passiert etwas Neues, und bei uns erfahrt ihr, was ihr vielleicht verpasst habt.

Wichtige Info: Der Artikel befindet sich noch in WiP. Wir erweitern die Übersicht mit den älteren Geschehnissen, doch das wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Was ist das für eine Übersicht? Betrachtet diese Übersicht als eine Art „Tagebuch“. Wir berichten fast täglich über die wichtigsten Geschehnisse von Sauercrowd. Viele dieser Artikel findet ihr natürlich in unserem HUB, doch wenn ihr nur die News auf einem Blick sehen möchtet, könnte das Durchscrollen mühselig sein.

Wir sammeln und verlinken euch deshalb alle Artikel in dieser neuen Übersicht, erklären sie anhand eines kleinen Textauszugs und sortieren sie euch kalendarisch, damit ihr wisst, wann welches Ereignis stattgefunden hat.

Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zudem schnell zu diesem Datum wandern, das euch interessiert:

Mittwoch, 28. Januar 2026

  • folgt bald!

Dienstag, 27. Januar 2026

Montag, 26. Januar 2026

Sonntag, 25. Januar 2026

Samstag, 24. Januar 2026

Freitag, 23. Januar 2026

Donnerstag, 22. Januar 2026

Mittwoch, 21. Januar 2026

Dienstag, 20. Januar 2026

Seid ihr auch dabei und verfolgt das Event täglich auf Twitch? Neben den Geschehnissen sind die Tode verschiedener Streamer in World of Warcraft ebenfalls ein wichtiges Thema in der Community. Wir haben sie für euch aufgelistet und zeigen euch täglich, welchen der Helden es diesmal erwischt hat: Sauercrowd: Alle Tode der letzten Tage und ihre Level in der Übersicht

