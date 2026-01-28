Sauercrowd: Die wichtigsten Highlights der letzten Tage in der Übersicht

Das deutsche Streamer-Event „Sauercrowd“ lässt Content Creator auf Twitch die Hardcore-Welt von World of Warcraft Classic erleben. Jeden Tag passiert etwas Neues, und bei uns erfahrt ihr, was ihr vielleicht verpasst habt.
Was ist das für eine Übersicht? Betrachtet diese Übersicht als eine Art „Tagebuch“. Wir berichten fast täglich über die wichtigsten Geschehnisse von Sauercrowd. Viele dieser Artikel findet ihr natürlich in unserem HUB, doch wenn ihr nur die News auf einem Blick sehen möchtet, könnte das Durchscrollen mühselig sein.
Wir sammeln und verlinken euch deshalb alle Artikel in dieser neuen Übersicht, erklären sie anhand eines kleinen Textauszugs und sortieren sie euch kalendarisch, damit ihr wisst, wann welches Ereignis stattgefunden hat.
Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zudem schnell zu diesem Datum wandern, das euch interessiert:
Mittwoch, 28. Januar 2026
Dienstag, 27. Januar 2026
- Der erste Raid von Sauercrowd hat einen Termin, Metashi macht klar: „Wir ziehen das zusammen durch“
- Metashi entschuldigt sich für sein Verhalten und das Gefühl das er seinen Mitstreitern und Zuschauern gegeben hat. Er wird nicht so leicht aufgeben und das Projekt Sauercrowd durchziehen, egal was in World of Warcraft passiert.
Montag, 26. Januar 2026
- LoL-Profi grindet sich zum heimlichen Helden von Sauercrowd, farmt tagelang Schläuche, um Papaplatte den Urlaub zu ermöglichen
- Kutcherlol arbeitet gemeinsam mit Papaplatte daran einen neuen Char hochzuziehen und dabei bedienen sie sich einer berühmten Taktik.
- HandOfBlood erreicht für Sauercrowd wichtigen Meilenstein, feiert aber etwas ganz Anderes: „Hätte ich nicht mit gerechnet.“
- Hänno erreicht mit seinem Schurken endlich Level 60, doch anstatt sich darüber zu freuen, spricht er ein besonderes Lob an die Truppe von Sauercrowd aus.
Sonntag, 25. Januar 2026
- Metashi12 erklärt, wieso ihn der Tod seines Sauercrowd-Charakters härter traf als der Tod seiner Oma
- Metashi12 erklärt, warum ihn der Tod seines Charakters in World of Warcraft so sehr mitgenommen hat.
Samstag, 24. Januar 2026
- HandOfBlood stellt klar, wie sich die Gildenleitung von Sauercrowd verhalten sollte: „Als Kapitän geht man als Letzter“
- HandOfBlood erzählt, wie er das Wort mit verschiedenen Gildenleitern gesucht hat, die das Projekt „Sauercrowd“ laut der Community vorzeitig beenden wollten. Er berichtet davon, das vieles durch negative Gefühle hochgekocht sei.
Freitag, 23. Januar 2026
- Deutsches Twitch-Event aus WoW Classic wird zum globalen Meme: „Are you Sauercrowding us?“
- Das deutsche Twitch-Event Sauercrowd wird sogar von internationalen Streamern mit Spannung verfolgt und diese reagieren auf unzählige Clips absurder Situationen und interessanten Momenten.
- Weil HandOfBlood seine eigene Regel in Sauercrowd nicht brechen will, streamt er heimlich auf einem Zweitkanal WoW
- Hänno wollte trotz Krankheit nicht zurückfallen und den Grind fortsetzten, doch die Regeln von Sauercrowd verbieten das Leveln außerhalb des Streams. Eine Lösung musste her.
- Papaplatte erreicht als erster Gildenleiter von Sauercrowd Stufe 60, stirbt dann unglücklich – Community ist sich sicher: Das war’s
- Papaplatte ging mit seinen Kollegen in den Dungeon Scholomance um den Boss Blutrippe zu besiegen. Der Kampf schien gut zu laufen bis plötzlich der Heiler des Streamers mit einem Schlag ins Jenseits befördert wurde.
- Sauercrowd: Alles zu Mitgliedern, Regeln und Server des WoW-Hardcore-Events auf Twitch
- Eine Übersicht zu den Mitgliedern, Regeln sowie dem Server des WoW-Hardcore-Events „Sauercrowds“.
Donnerstag, 22. Januar 2026
- Ist WoW TBC Classic das Ende von Sauercrowd? Aussage von Metashi enttäuscht Twitch-Streamer und Community
- Kollegen und die Community spricht sich über die Aussagen von Metashi aus indem es um das mögliche Ende des Gildenleiters geht.
Mittwoch, 21. Januar 2026
- Warcraft-3-Profi von Sauercrowd versaut Dungeon-Pull, seinen Magier (49) und die Heilerin (42) erwischt es: „Ich höre auf mit WoW“
- Zuschauer blicken auf eine riskante Aktion von Manuel „Grubby“ Schenkhuizen indem es um den Kampf von Skarabäen geht. Der Kampf ging jedoch nicht ohne Konsequenzen zuende.
Dienstag, 20. Januar 2026
- Sauercrowd verliert laufend Spieler in WoW, Gildenleitung beruft Krisensitzung ein: „Wir werden Molten Core nie sehen“
- Die Gildenleitung beruft eine Krisensitzung ein in der geklärt wird, warum so viele Spieler ins Gras beißen. Papaplatte nennt dabei einen Grund und dieser hat mit der Leichtsinnigkeit verschiedener Helden zutun.
Seid ihr auch dabei und verfolgt das Event täglich auf Twitch? Neben den Geschehnissen sind die Tode verschiedener Streamer in World of Warcraft ebenfalls ein wichtiges Thema in der Community. Wir haben sie für euch aufgelistet und zeigen euch täglich, welchen der Helden es diesmal erwischt hat: Sauercrowd: Alle Tode der letzten Tage und ihre Level in der Übersicht
