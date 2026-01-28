Sauercrowd: Die wichtigsten Highlights der letzten Tage in der Übersicht

Das deutsche Streamer-Event „Sauercrowd“ lässt Content Creator auf Twitch die Hardcore-Welt von World of Warcraft Classic erleben. Jeden Tag passiert etwas Neues, und bei uns erfahrt ihr, was ihr vielleicht verpasst habt.

Wichtige Info: Der Artikel befindet sich noch in WiP. Wir erweitern die Übersicht mit den älteren Geschehnissen, doch das wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Was ist das für eine Übersicht? Betrachtet diese Übersicht als eine Art „Tagebuch“. Wir berichten fast täglich über die wichtigsten Geschehnisse von Sauercrowd. Viele dieser Artikel findet ihr natürlich in unserem HUB, doch wenn ihr nur die News auf einem Blick sehen möchtet, könnte das Durchscrollen mühselig sein.

Wir sammeln und verlinken euch deshalb alle Artikel in dieser neuen Übersicht, erklären sie anhand eines kleinen Textauszugs und sortieren sie euch kalendarisch, damit ihr wisst, wann welches Ereignis stattgefunden hat.

Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zudem schnell zu diesem Datum wandern, das euch interessiert:

Mittwoch, 28. Januar 2026

folgt bald!

Dienstag, 27. Januar 2026

Der erste Raid von Sauercrowd hat einen Termin, Metashi macht klar: „Wir ziehen das zusammen durch“ Metashi entschuldigt sich für sein Verhalten und das Gefühl das er seinen Mitstreitern und Zuschauern gegeben hat. Er wird nicht so leicht aufgeben und das Projekt Sauercrowd durchziehen, egal was in World of Warcraft passiert.



Montag, 26. Januar 2026

LoL-Profi grindet sich zum heimlichen Helden von Sauercrowd, farmt tagelang Schläuche, um Papaplatte den Urlaub zu ermöglichen Kutcherlol arbeitet gemeinsam mit Papaplatte daran einen neuen Char hochzuziehen und dabei bedienen sie sich einer berühmten Taktik.

HandOfBlood erreicht für Sauercrowd wichtigen Meilenstein, feiert aber etwas ganz Anderes: „Hätte ich nicht mit gerechnet.“ Hänno erreicht mit seinem Schurken endlich Level 60, doch anstatt sich darüber zu freuen, spricht er ein besonderes Lob an die Truppe von Sauercrowd aus.



Sonntag, 25. Januar 2026

Metashi12 erklärt, wieso ihn der Tod seines Sauercrowd-Charakters härter traf als der Tod seiner Oma Metashi12 erklärt, warum ihn der Tod seines Charakters in World of Warcraft so sehr mitgenommen hat.



Samstag, 24. Januar 2026

HandOfBlood stellt klar, wie sich die Gildenleitung von Sauercrowd verhalten sollte: „Als Kapitän geht man als Letzter“ HandOfBlood erzählt, wie er das Wort mit verschiedenen Gildenleitern gesucht hat, die das Projekt „Sauercrowd“ laut der Community vorzeitig beenden wollten. Er berichtet davon, das vieles durch negative Gefühle hochgekocht sei.



Freitag, 23. Januar 2026

Donnerstag, 22. Januar 2026

Ist WoW TBC Classic das Ende von Sauercrowd? Aussage von Metashi enttäuscht Twitch-Streamer und Community Kollegen und die Community spricht sich über die Aussagen von Metashi aus indem es um das mögliche Ende des Gildenleiters geht.



Mittwoch, 21. Januar 2026

Warcraft-3-Profi von Sauercrowd versaut Dungeon-Pull, seinen Magier (49) und die Heilerin (42) erwischt es: „Ich höre auf mit WoW“ Zuschauer blicken auf eine riskante Aktion von Manuel „Grubby“ Schenkhuizen indem es um den Kampf von Skarabäen geht. Der Kampf ging jedoch nicht ohne Konsequenzen zuende.



Dienstag, 20. Januar 2026

Sauercrowd verliert laufend Spieler in WoW, Gildenleitung beruft Krisensitzung ein: „Wir werden Molten Core nie sehen“ Die Gildenleitung beruft eine Krisensitzung ein in der geklärt wird, warum so viele Spieler ins Gras beißen. Papaplatte nennt dabei einen Grund und dieser hat mit der Leichtsinnigkeit verschiedener Helden zutun.



Seid ihr auch dabei und verfolgt das Event täglich auf Twitch? Neben den Geschehnissen sind die Tode verschiedener Streamer in World of Warcraft ebenfalls ein wichtiges Thema in der Community. Wir haben sie für euch aufgelistet und zeigen euch täglich, welchen der Helden es diesmal erwischt hat: Sauercrowd: Alle Tode der letzten Tage und ihre Level in der Übersicht