10 Verlierer von Sauercrowd – für diese Twitch-Streamer hätte es in WoW Classic Hardcore besser laufen können

Das Sauercrowd-Event der deutschen Twitch-Szene läuft und läuft und läuft. Einige der Content Creator gaben bislang jedoch keine allzu gute Figur ab. MeinMMO stellt euch einige der größten Verlierer aus WoW Classic Hardcore vor.

Seit Ende 2025 läuft das Sauercrowd-Event der deutschen Twitch-Szene. Angeführt von Metashi, HandOfBlood und Papaplatte machen hunderte Content Creator die Welt von WoW Classic Hardcore unsicher, um aller Voraussicht nach am 22. Februar gemeinsam im ersten Raid des Geschmolzenen Kerns zu stehen.

Viele der Vollzeit-Streamer konnten von ihrer Teilnahme am Event schon jetzt spürbar profitieren. 10 klare Gewinner von Sauercrowd hatten wir euch bereits in einem anderen Artikel vorgestellt. Doch wo viel Licht ist, da fällt bekanntlich auch Schatten. Welche Streamer zählen also zu den Verlierern des Events?

Für eine Antwort wollen wir ganz bewusst nicht auf die nackten Follower- und Sub-Zahlen schauen oder mit dem Finger auf die Streamer zeigen, die mit ihrem Azeroth-Besuch spürbar Reichweite und damit Geld verloren haben. Wir wünschen allen Teilnehmern von Sauercrowd den größtmöglichen Erfolg!

Stattdessen konzentrieren wir uns mit einem Augenzwinkern auf Persönlichkeiten, die aus anderen Gründen keine allzu gute Figur gemacht haben. Vielleicht taucht hier sogar die eine oder andere Nase auf, die wir schon zu den Gewinnern gekürt haben – das Leben ist halt nicht immer nur Schwarz und Weiß. Wenn es für euch weitere Verlierer gibt, haut diese gerne in die Kommentare!

Achtung: Während so eines großen Events ändern sich die Zahlen für Follower, Subs und Co. quasi im Minutentakt. Gleiches gilt für das Level manch eines Charakters. Unsere Angaben stammen vom 13. Februar 2026 – 11:28 Uhr.

MontanaBlack

Twitch-Kanal: MontanaBlack88 | Follower: 5,7 Mio. Follower | Sauercrowd-Charakter: –

Sicherlich denkt ihr jetzt: Moment mal, MontanaBlack macht doch gar nicht bei Sauercrowd mit? Das stimmt. Doch wäre der deutsche Streamer wohl sehr gerne ein Teil des Events gewesen. Nur wurde er nicht eingeladen, und sich selbst einladen, das macht man nicht – so die leicht quengelige Beschwerde von Monte in Richtung der Sauercrowd-Veranstalter.

Und obwohl er bislang keine Berührung mit WoW hat, sagte er seinerzeit: „Also ich wäre auf jeden Fall am Start bei so einem World-of-Warcraft-Turnier. Warum nicht, Digger?“ Er würde sich sogar jetzt noch drüber freuen, wenn ihn jemand bezüglich einer Teilnahme ansprechen würde.

Metashi, einer der drei Gründer des Projekts, erklärte danach auf YouTube: „Monte ist einfach zu erfolgreich und zu Variety-mäßig aufgestellt. Wir dachten, es bringt nichts, ihn einzuladen, weil man halt mindestens 3 bis 5 Wochen an Spielzeit mitbringen müsste.“

Dieses Mißverständnis konnte also geklärt werden. Doch warum ist Monte dennoch nicht beim Sauercrowd-Event dabei? In einem Short auf YouTube erklärt er, dass er beim Start des Events in Amsterdam war, um dort seinen Urlaub zu verbringen. Mit der zweiten Welle im Projekt durchzustarten, das würde er auf gar keinen Fall machen wollen.

Halten wir also fest: Erst wollte keiner mit MontanaBlack spielen, dann wollte Montana nicht mehr mit den anderen spielen. Ist also wie im Kindergarten – beim 4 Jahre alten Nachwuchs gibt’s das alle paar Wochen. Grund genug, um Monte mit in diese Liste zu nehmen. Wir hätten nur zu gern gesehen, wie sich einer der größten und bekanntesten Content Creator aus Deutschland in WoW Classic Hardcore schlägt.