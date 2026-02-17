Sauercrowd verliert durch ein Insekt die Ausbeute aus tagelangem Grind … und einen Hexenmeister auf Stufe 60

MMORPGNewsTwitch
2 Min. Karsten Scholz 0 Kommentare Lesezeichen
Sauercrowd verliert durch ein Insekt die Ausbeute aus tagelangem Grind … und einen Hexenmeister auf Stufe 60

Der Twitch-Streamer und LoL-Esports-Spieler Tolkin wollte für Sauercrowd den Rufgrind in Silithus vorantreiben … und hat dadurch in WoW Classic Hardcore alles verloren.

Was steckt hinter dem Grind in Silithus? In der hochstufigen Zone treibt sich die Fraktion Zirkel des Cenarius herum, die euch mit Quests und besonderen Belohnungen versorgt. Normal stehen diese erst zu einem späteren Zeitpunkt im Lebenszyklus von WoW Classic zur Verfügung, wenn man den Geschmolzenen Kern bereits gesäubert hat.

Der Hardcore-Server von Sauercrowd bietet jedoch bereits die Silithus-Inhalte und damit Zugang zu epischer Ausrüstung und Handwerksplänen, die bei den kommenden Raids spürbar helfen können. Der Grind ist jedoch zeitintensiv, und ein gewisser Zwerg spielt eine wichtige Rolle.

Sauercrowd-Gilde verliert ihren „unkaputtbaren“ Tank kurz vor Level 60
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Sauercrowd verliert durch ein Insekt die Ausbeute aus tagelangem Grind … und einen Hexenmeister auf Stufe 60 Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Neues Spiel sieht aus wie Diablo als Battle Royale, kündigt jetzt kostenlose Demo auf Steam an Ein Sci-Fi-Western revolutionierte vor 53 Jahren das Kino, nutzte als erster Film CGI Entwickler einer neuen Lebenssimulation bitten auf Steam, mit ungewöhnlichen Reviews aufzuhören: „Wir stellen keine Gefahr dar“ Ein einziger Satz von Dr. Cox im Trailer zum Scrubs Revival macht mir Hoffnung, dass sie die Fehler der letzten Staffel nicht wiederholen Diablo 2: Warlock Build – So schafft ihr es mit dem Hexenmeister ins Endgame Helldivers 2 verschenkt neues Cape zum Geburtstag, birgt ein patriotisches Geheimnis in sich WoW-Spieler wollte unbedingt Tank werden, gibt nach einem Monat auf: „Die Community sorgt für den Tank-Mangel“ Battlefield 6: Ich habe Season 2 für euch angespielt – Lohnt sich die Rückkehr? 10 Verlierer von Sauercrowd – für diese Twitch-Streamer hätte es in WoW Classic Hardcore besser laufen können Crimson Desert vermeidet eine der größten Schwächen von Black Desert: „Alles andere wäre eine Beleidigung gewesen“

Was ist mit dem Zwerg? Der Zwerg hört auf den Namen Captain Blackanvil und muss durch ein Gespräch erst beschworen werden. Theoretisch kann man bei diesem Felddienstpapiere erhalten, die man für den Grind benötigt. Praktisch taucht parallel aber eine Monstrosität des Zoraschwarms auf, die den Captain attackiert. Das fliegende Insekt ist Elite und Stufe 60.

Die Aufgabe des Spielers ist es also, das Insekt zu erledigen, bevor Blackanvil das Zeitliche segnet. Am besten bringt man dafür Verstärkung mit. Mit guter Ausrüstung und/oder der richtigen Klasse kann man die Herausforderung aber auch solo meistern.

„Wenn ich sterbe, sterbe ich“

Was war der Plan von Tolkin? Mit unzähligen Verbänden, Stoffen, Rüstungssets und Logistikaufträgen machte sich Tolkin mit seinem Hexenmeister nach Silithus auf, um den Ruf beim Zirkel zu steigern und eben jenen Captain Blackanvil zu beschwören. Ein Sauercrowd-Mitstreiter bot im Discord zwar als Heiler seine Hilfe an, doch war dessen Charakter eigentlich noch zu niedrig für Silithus.

Tolkin entschied sich daher dazu, es solo zu probieren, auch wenn er selbst anmerkte, dass das Risiko hoch sei, dabei draufzugehen: „Ich beschwöre ihn jetzt, scheiß drauf. […] Wenn ich sterbe, sterbe ich.“ Erst nach der Beschwörung des Captains fiel ihm wieder ein, dass er die gefarmten Materialien von zig Gildenkollegen in der Tasche hatte.

Tolkin verteilte also Flüche und Gebrechen auf dem Elite-Insekt, schickte den Leerwandler als Unterstützung los und hoffte das Beste. Wenige Sekunden später waren die Lebenspunkte des Zwergs bereits fast auf null und der Leerwandler besiegt. Tolkin dämmerte es: „Das klappt nicht.“

Natürlich hat auch schon Sieglinde eine Reaktion zu Tolkins Hardcore-Tod auf YouTube veröffentlicht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum YouTube Inhalt

Ohne tankende NPCs und Begleiter kam der fliegende Käfer direkt auf Tolkins Hexer zu. Der versuchte die Situation mit seinem Furchtzauber zu regeln. Normalerweise ist der Spruch sogar das beste Werkzeug, um den Elite solo zu erledigen. Blöderweise hatte Tolkin vorher den Fluch der Tollkühnheit auf den Gegner gewirkt, um dessen Rüstung spürbar zu senken.

Ein Nebeneffekt: durch den Fluch ignoriert man Furchteffekte. Um den Furchtzauber durchzubringen und so die Situation zu überleben, hätte Tolkin also zuerst einen anderen Fluch wirken und so Tollkühnheit überschreiben müssen. Der erfahrene LoL-Spieler wusste das jedoch nicht. Sein Hexer lag nach ein paar Schlägen besiegt im Sand von Silithus (Quelle: Twitch).

Mehr zu Sauercrowd:
Sauercrowd: Alle Tode der letzten Tage und ihre Level in der Übersicht
von Alexander Mehrwald
Sauercrowd: Die wichtigsten Highlights der letzten Tage in der Übersicht
von Christos Tsogos

Tolkins Reaktion: „Ich bin mit allen Materialien tot. Ich bin mit allen Materialien tot. Es tut mir so leid. […] Es tut mir so leid für die Mats der anderen.“ Immerhin: Da Tolkin am kommenden Wochenende keine Zeit hatte, war er nicht für den ersten Raid in den Geschmolzenen Kern eingeplant. Den aktuellen Kader für den Raid findet ihr hier: Sauercrowd legt die 40 Twitch-Streamer des ersten Raids fest, Metashi und HandOfBlood gehen auf Nummer sicher

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
1
Gefällt mir!
0
Kommentieren

Sauercrowd: Alle Tode der letzten Tage und ihre Level in der Übersicht

WoW Sauercrowd Fanasia

Twitch-Streamerin von Sauercrowd macht einen falschen Schritt, 1 Stunde später wäre sie für den ersten Raid nominiert worden

Sauercrowd Raidkader

Sauercrowd legt die 40 Twitch-Streamer des ersten Raids fest, Metashi und HandOfBlood gehen auf Nummer sicher

Pax Dei Release Aufmacher

Nach Ashes of Creation und New World versichert ein anderes MMORPG: Mir geht’s gut, ich gehe nicht offline

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx