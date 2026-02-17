Sauercrowd verliert durch ein Insekt die Ausbeute aus tagelangem Grind … und einen Hexenmeister auf Stufe 60

Der Twitch-Streamer und LoL-Esports-Spieler Tolkin wollte für Sauercrowd den Rufgrind in Silithus vorantreiben … und hat dadurch in WoW Classic Hardcore alles verloren.

Was steckt hinter dem Grind in Silithus? In der hochstufigen Zone treibt sich die Fraktion Zirkel des Cenarius herum, die euch mit Quests und besonderen Belohnungen versorgt. Normal stehen diese erst zu einem späteren Zeitpunkt im Lebenszyklus von WoW Classic zur Verfügung, wenn man den Geschmolzenen Kern bereits gesäubert hat.

Der Hardcore-Server von Sauercrowd bietet jedoch bereits die Silithus-Inhalte und damit Zugang zu epischer Ausrüstung und Handwerksplänen, die bei den kommenden Raids spürbar helfen können. Der Grind ist jedoch zeitintensiv, und ein gewisser Zwerg spielt eine wichtige Rolle.

Was ist mit dem Zwerg? Der Zwerg hört auf den Namen Captain Blackanvil und muss durch ein Gespräch erst beschworen werden. Theoretisch kann man bei diesem Felddienstpapiere erhalten, die man für den Grind benötigt. Praktisch taucht parallel aber eine Monstrosität des Zoraschwarms auf, die den Captain attackiert. Das fliegende Insekt ist Elite und Stufe 60.

Die Aufgabe des Spielers ist es also, das Insekt zu erledigen, bevor Blackanvil das Zeitliche segnet. Am besten bringt man dafür Verstärkung mit. Mit guter Ausrüstung und/oder der richtigen Klasse kann man die Herausforderung aber auch solo meistern.

„Wenn ich sterbe, sterbe ich“

Was war der Plan von Tolkin? Mit unzähligen Verbänden, Stoffen, Rüstungssets und Logistikaufträgen machte sich Tolkin mit seinem Hexenmeister nach Silithus auf, um den Ruf beim Zirkel zu steigern und eben jenen Captain Blackanvil zu beschwören. Ein Sauercrowd-Mitstreiter bot im Discord zwar als Heiler seine Hilfe an, doch war dessen Charakter eigentlich noch zu niedrig für Silithus.

Tolkin entschied sich daher dazu, es solo zu probieren, auch wenn er selbst anmerkte, dass das Risiko hoch sei, dabei draufzugehen: „Ich beschwöre ihn jetzt, scheiß drauf. […] Wenn ich sterbe, sterbe ich.“ Erst nach der Beschwörung des Captains fiel ihm wieder ein, dass er die gefarmten Materialien von zig Gildenkollegen in der Tasche hatte.

Tolkin verteilte also Flüche und Gebrechen auf dem Elite-Insekt, schickte den Leerwandler als Unterstützung los und hoffte das Beste. Wenige Sekunden später waren die Lebenspunkte des Zwergs bereits fast auf null und der Leerwandler besiegt. Tolkin dämmerte es: „Das klappt nicht.“

Natürlich hat auch schon Sieglinde eine Reaktion zu Tolkins Hardcore-Tod auf YouTube veröffentlicht:

Ohne tankende NPCs und Begleiter kam der fliegende Käfer direkt auf Tolkins Hexer zu. Der versuchte die Situation mit seinem Furchtzauber zu regeln. Normalerweise ist der Spruch sogar das beste Werkzeug, um den Elite solo zu erledigen. Blöderweise hatte Tolkin vorher den Fluch der Tollkühnheit auf den Gegner gewirkt, um dessen Rüstung spürbar zu senken.

Ein Nebeneffekt: durch den Fluch ignoriert man Furchteffekte. Um den Furchtzauber durchzubringen und so die Situation zu überleben, hätte Tolkin also zuerst einen anderen Fluch wirken und so Tollkühnheit überschreiben müssen. Der erfahrene LoL-Spieler wusste das jedoch nicht. Sein Hexer lag nach ein paar Schlägen besiegt im Sand von Silithus (Quelle: Twitch).

Tolkins Reaktion: „Ich bin mit allen Materialien tot. Ich bin mit allen Materialien tot. Es tut mir so leid. […] Es tut mir so leid für die Mats der anderen.“ Immerhin: Da Tolkin am kommenden Wochenende keine Zeit hatte, war er nicht für den ersten Raid in den Geschmolzenen Kern eingeplant. Den aktuellen Kader für den Raid findet ihr hier: Sauercrowd legt die 40 Twitch-Streamer des ersten Raids fest, Metashi und HandOfBlood gehen auf Nummer sicher