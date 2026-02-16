Sauercrowd legt die 40 Twitch-Streamer des ersten Raids fest, Metashi und HandOfBlood gehen auf Nummer sicher

Die beiden Gildenleiter Metashi und HandOfBlood haben beim jüngsten Gilden-Meeting von Sauercrowd verraten, welche 40 Twitch-Streamer beim ersten Raid in WoW Classic Hardcore dabei sein sollen.

Wann startet der erste Raid von Sauercrowd? Am Sonntag, den 22. Februar 2026, geht’s los. Ab 15 Uhr soll der erste Schlachtzug der Streamer-Gilde in den Geschmolzenen Kern stürmen und Ragnaros herausfordern. Die Gildenleitung rechnet damit, dass der Raid bis in den Abend rein andauern wird.

Wer ist beim ersten Raid dabei? Genau das hat die Gildenleitung beim Gilden-Meeting am 15. Februar 2026 verraten. In einer feierlichen Zeremonie stellten Metashi und HandOfBlood abwechselnd die insgesamt acht 5-Spieler-Gruppen des Schlachtzugs vor.

Gruppe 1:

Falgan (Krieger, Tank, Raid-Leitung)

Metashi (Krieger, Tank)

Hahn (Krieger, Tank)

Torro (Jäger, Schadensverursacher)

Naguura (Paladin, Heiler)

Gruppe 2:

HandOfBlood (Schurke, Schadensverursacher, Raid-Leitung)

Cezzy (Krieger, Tank)

Hahn (Krieger, Tank)

Sunglitters (Krieger, Schadensverursacher)

Sieglinde (Paladin, Heiler)

Gruppe 3:

PowerOfEvil (Hexenmeister, Schadensverursacher)

Kiba (Hexenmeister, Schadensverursacher)

LostKittn (Hexenmeister, Schadensverursacher)

Terste (Hexenmeister, Schadensverursacher)

Phunkroyal (Priester, Heiler)

Gruppe 4:

Reeze (Krieger, Schadensverursacher)

Jan Hegenberg (Schurke, Schadensverursacher)

Saltydayn (Schurke, Schadensverursacher)

Shroomz (Jäger, Schadensverursacher)

Kdrkitten (Priester, Heiler)

Maxim war der optimale Kandidat für einen der Tank-Plätze, doch hat er es leider nicht auf Stufe 60 geschafft:

Gruppe 5:

Dhalucard (Schurke, Schadensverursacher)

Carnifexed (Krieger, Schadensverursacher)

Noway (Krieger, Schadensverursacher)

Zeusspezial (Jäger, Schadensverursacher)

Jinterella (Priester, Heiler)

Gruppe 6:

Rumathra (Schurke, Schadensverursacher)

Chefstrobel (Schurke, Schadensverursacher)

Julijones (Paladin, Heiler)

Divi (Krieger, Schadensverursacher)

Kadditv (Priester, Heiler)

Gruppe 7:

Papaplatte (Magier, Schadensverursacher)

Felikah (Magier, Schadensverursacher)

Vassilly (Magier, Schadensverursacher)

Moe (Priester, Heiler)

Farbenfuchs (Priester, Heiler)

Gruppe 8:

Kutcherlol (Magier, Schadensverursacher)

Leon (Magier, Schadensverursacher)

Sparkofphoenixtv (Druide, Heiler)

Maihopawango (Paladin, Heiler)

Edopeh (Priester, Heiler)

Sicherheit geht vor

Wie bewertet unser WoW-Veteran Karsten Scholz den Kader? Man merkt, dass HandOfBlood und Metashi großen Respekt vor dem Geschmolzenen Kern im Hardcore-Modus haben:

12 Heiler sollen sicherstellen, dass es nirgendwo an Heilung mangelt. Ohne Hardcore-Damoklesschwert und mit mehr Erfahrung auf allen Plätzen würde man wahrscheinlich nur die Hälfte einpacken.

Die Hexenmeister-Gruppe ist vor allem für den Kampf gegen Garr dabei, denn dort können die Fluch-Verteiler mit ihrem Bannzauber vier der Elemente-Diener aus dem Spiel nehmen.

Die vielen Krieger und Schurken sind die typische Classic-Meta, da diese bei den Bossen im Geschmolzenen Kern das größte Schadenspotenzial besitzen. Schurken sind dabei weniger abhängig von der Ausrüstung, dafür skalieren Krieger noch etwas besser mit den World Buffs. Die fünf Magier helfen indes extrem, wenn gegnerische Gruppen gebombt werden müssen.

Dazu passt, dass man mit Falgan, Metashi und Hahn drei der Sauercrowd-Teilnehmer mit der größten Erfahrung für die wichtigsten Tank-Plätze eingeteilt hat. Weitere erfahrene Spieler wie Sieglinde und Naguura sollen als Heiler zudem sicherstellen, dass niemand stirbt.

Die Gildenleitung hat dennoch ihr Versprechen wahrgemacht und eine ganze Reihe von WoW-Neulingen in den Kader berufen. Mit dabei etwa Mahluna, Papaplatte, Noway oder auch Felikah.

Was ist mit einem zweiten Raid? Da es mittlerweile deutlich über 100 Charaktere mit Maximalstufe 60 in der Sauercrowd-Gilde gibt, hatte man zeitweise über einen parallel laufenden, zweiten Raid für den Geschmolzenen Kern nachgedacht. Davon hat man sich jedoch wieder distanziert. Klar, dass sich einige der nicht nominierten Spieler nach dem Gilden-Meeting enttäuscht zeigten.

Laut HandOfBlood und Metashi soll es für die Gilde nach dem ersten Raid aber die Möglichkeit geben, sich selbst zu einem zweiten Raid zu organisieren und eigenverantwortlich den Kern zu stürmen. Zudem könnte es sein, dass sich der Kader bis zum 22. Februar im Detail noch ändern könnte, weil eingeplante Charaktere beim Geistheiler landen oder eingeladene Teilnehmer an dem Tag doch nicht können. Egal, wie dieser Raid am Ende ausgeht: Es gibt schon jetzt 10 große Gewinner von Sauercrowd