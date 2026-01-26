HandOfBlood erreicht für Sauercrowd wichtige Etappe, feiert aber etwas ganz Anderes: „Hätte ich nicht mit gerechnet.“

Maximilian „HandOfBlood“ Knabe hat es geschafft und mit seinem Schurken in WoW Classic Hardcore die Maximalstufe 60 erreicht. Nach dem Erreichen des Meilensteins feierte der beliebte Twitch-Streamer und YouTuber vor allem eine Sache beim Sauercrowd-Projekt.

Was feiert HandOfBlood? Der Stream von Hänno hatte am 25. Januar 2026 auf Twitch ein so einfaches wie klares Motto: Es geht erst offline, wenn der Schurke in WoW Classic Hardcore die Maximalstufe 60 erreicht hat! Zwei Erfahrungspunktebalken auf Stufe 59 brachte der beliebte Streamer und YouTuber dabei mit in den Sonntag. 90 Prozent des Levels fehlten also noch.

Am Ende sollte es dann tatsächlich mehr als 9 Stunden dauern, bis HandOfBlood mit seinem Lederträger die Maximalstufe erreichen konnte. Das lag aber auch daran, dass er zwischendrin immer wieder organisatorische Gildenleiteraufgaben übernehmen und beispielsweise ein Meeting moderieren musste.

Die letzten Erfahrungspunkte kamen dann durch die Quests „Arajs Skarabäus“ und „Weh dir, Andorhal“ aus den Westlichen Pestländern. Ihr könnt euch den Moment im Folgenden oder auf Twitch anschauen:

Die deutsche Twitch-Landschaft überrascht HandOfBlood

Hänno lobt seine Gilde: Nach dem Erreichen des wichtigen Meilensteins nimmt sich HandOfBlood einen kurzen Moment Zeit, um den zahlreichen Mitstreitern des Sauercrowd-Projekts zu danken.

Also vielen Dank an alle, die in positiver Art und Weise dieses Event unterstützen. Die, auch wenn es mal kracht und nicht perfekt läuft, trotzdem konstruktiv und verständnisvoll bleiben. Danke an Kevin. Danke an Metashi. Und natürlich auch an die Teams dahinter, ohne die hier gar nichts funktionieren würde. Und danke auch an alle Grinder und auch an die gechillten Gamer und Gamerinnen, dass sie sich nicht stressen lassen, konzentriert am Ball bleiben.



Und vor allem danke an die, die immer wieder reinstarten. Egal, wie oft die ins Gras beißen. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich schwöre euch, ich hätte gedacht, nach mindestens 2 Wochen sind wir nur noch ein Viertel der Streamer und Streamerinnen, die gestartet haben. Aber dass die so hart durchbeißen, das hätten glaube ich nur die Wenigsten gedacht. HandOfBlood auf YouTube

Was steht jetzt an? Jetzt geht’s für Hänno darum, sich auf den Geschmolzenen Kern vorzubereiten und dabei nicht das Zeitliche zu segnen. Genau das ist nämlich vor ein paar Tagen erst einem der beiden anderen Gildenleiter passiert: Papaplatte erreicht als erster Gildenleiter von Sauercrowd Stufe 60, stirbt dann unglücklich – Community ist sich sicher: Das war’s

Gildenleiter Nummer 3, Metashi, hatte es indes kurz vor 60 erwischt, als er durch eine ungewollte PvP-Markierung in Panik geriet und dadurch seine gesamte Dungeon-Gruppe in Gefahr brachte. Beide Streamer arbeiten aber bereits an ihrem Comeback. Metashi steht mit seinem zweiten Krieger aktuell sogar schon auf Stufe 48.

Papaplatte musste indes zu seinem Comeback überredet werden. Dank eines Masterplans will er mit seinem Magier trotz Urlaub rechtzeitig Stufe 60 erreichen. Dabei spielen 15.000 Wasserbeutel eine entscheidende Rolle: Ein LoL-Profi mausert sich zum heimlichen GOAT von Sauercrowd, farmt tagelang Schläuche, um Papaplatte den Urlaub zu ermöglichen