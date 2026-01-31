13 Teilnehmer geben Feedback zu Sauercrowd – Vom WoW-Veteran zum kompletten Twitch-Neuling

Die Streamer-Gilde Sauercrowd macht seit dem 27. Dezember 2025 WoW Classic unsicher und eroberte das deutsche Twitch. Viele der Teilnehmer haben kaum bis keine Erfahrung mit dem MMORPG. 13 von ihnen zogen einen Zwischenstand nach den ersten Wochen.

Metashi12 ist einer der Veranstalter von Sauercrowd, dem großen WoW-Event im deutschen Twitch. Er bat 13 Teilnehmer um ehrliches Feedback – vom WoW-Veteran über den MMORPG-Noob bis hin zum Twitch-Neuling. Wir haben euch die Antworten hier kurz zusammengefasst, ihr könnt euch aber auch das Video hier anschauen.

Hinweis: Der Zwischenstand wurde knapp 2 Wochen nach Event-Start aufgenommen. Level und Tode sind nicht mehr ganz auf dem aktuellen Stand. Wir haben die aktualisierten Informationen wo nötig ergänzt.

Das sagen die Teilnehmer

Mowky: Die Streamerin berichtet, mit niedrigen Erwartungen in das Event gestartet zu sein. Schließlich würde WoW auf Twitch normalerweise „abkacken“, und spätestens nach 2 Wochen hätte eh niemand mehr Lust. Stattdessen wurde sie nicht nur positiv überrascht, sondern träumt bereits von einer Staffel 2.

Broeki: Der LoL-Streamer ist so hart im WoW-Grind versunken, dass er seinen Beitrag während der Flugzeit seines Chars aufnimmt. Er gibt zu, WoW Classic völlig unterschätzt zu haben: Man müsse sich nur darauf einlassen, dann sei es ein großartiges Spiel. Getragen werde das Event aber eben auch von der sozialen Komponente und dem übergreifenden Ziel der Gilde.

Mahluna: Für die Streamerin fühlten sich die ersten zwei Wochen im Event schon fast wie ein ganzes Jahr an – aber was vor allem an ihrer Spielzeit von etwa 10 Stunden pro Tag liegen dürfte. Mahluna ist nicht nur überrascht von WoW, sondern auch von sich selbst – Level 45 ohne Tod, und das als MMO-Neuling ist schon beachtlich. In der Zwischenzeit ist sie zwar einmal gestorben, befindet sich mit ihrer Jägerin aber bereits wieder auf Level 46 (Stand: 31.01.2026, 14:15).

Tolkin: Für den LoL-Streamer ist es vor allem besonders, wie viele neue Leute er durch das Event kennengelernt hat. Das habe er mit League sonst eher weniger. Sein Zwischenstand ist kurz und knapp: „Tolles Event, gerne wieder."

Bladeshow: Der LoL-Profi lobt vor allem die Leute, die im Hintergrund an dem Event arbeiten, etwa am Discord-Server oder der Website. Für ihn zeichnet das Projekt vor allem auf, dass es viele neue Leute zu WoW gebracht hat, die nicht nur "krass durchziehen", sondern auch Spaß an dem Spiel hätten.

Naguura: Die Streamerin ist zwar nicht neu in WoW, dafür aber in der deutschen Community, denn die Tirolerin streamt sonst auf Englisch. Sie fühlt sich gut aufgenommen und freut sich zu sehen, mit was für einer Leidenschaft die "First-Timer" in WoW durchstarten. Es fühle sich fast an wie damals 2005.

Sieglinde: Der erfahrene WoW-Spieler sagt: Er habe in den letzten 20 Jahren im MMORPG selten so eine gute Zeit gehabt, wie durch das Event. Besonders gefällt ihm dabei, WoW mit neuen Spielern zu entdecken, dadurch könne er es selbst auch nochmal ganz neu erleben.

Cezzy: Der Streamer meldet sich nach 3 Wochen im Event, in denen er die Sonne quasi nicht gesehen habe. Doch selbst als Nachteule findet er immer Mitspieler, dank des gut gefüllten Discords. Cezzy ist im Event zwar schon 6-Mal gestorben, fängt jedoch immer wieder von vorne an – schließlich braucht das Event ja Tanks.

JenNyan: Die Streamerin startete zwar 20 Jahre zu spät in WoW, versteht aber bereits nach zwei Wochen, warum Spieler damals "ihr Leben vernachlässigt" hätten. Ein Glück habe sie damals als Jugendliche kein WoW gespielt, so JenNyan. Besonders lobt sie die gegenseitige Unterstüzung, etwa nach dem tragischen Verlust ihres Charakters auf Level 20.

Hahn: Der Streamer war der erste, der in Sauercrowd Level 60 erreicht hat. Was das Projekt für ihn besonders macht, ist, dass es so viele unterschiedliche „Bubbles" vereint. Das deutsche Twitch ist nämlich sonst eher bekannt für Grüppchen-Bildung.

HughWinters: Für den Streamer ist WoW bei dem Event fast nebensächlich. Der Vibe bei dem Event, das Miteinander, der Zusammenhalt seien einfach unbeschreiblich. So etwas habe er in 9 Jahren auf Twitch noch nicht erlebt. Von solchen Projekten brauche Twitch Deutschland mehr, so der Streamer.

Justin Tinderdate: Der DJ kennt zwar WoW, ist aber völlig neu auf Twitch. Er lernte Gilden-Leiter HandOfBlood bei einem DJ-Set kennen und entschloss sich, beim Projekt mitzumachen. Auch nach dem Ende von Sauercrowd soll es weitere Streams von ihm geben.

Felikah: Die Streamerin, die sonst vor allem Minecraft zeigt, wurde voll von WoW gepackt. Sie habe gar nicht gewusst, dass sie so auf irgendetwas stehen könne. Sie habe in den vergangenen Wochen nur WoW gespielt, geschlafen und wieder WoW gespielt. Kein Wunder, dass sie in weniger als einem Monat über 200 Stunden ins Spiel steckte. Auch Felikah ist begeistert vom Zusammenhalt in der Gilde und freut sich, mit der Truppe im Raid Molten Core zu stehen.

Obwohl die befragten Teilnehmer ganz unterschiedliche Hintergründe haben, eint fast alle, wie schön das Miteinander und der Zusammenhalt beim Event sind. Viele, die vorher noch keine Erfahrungen mit WoW hatten, sind positiv überrascht, wie gut ihnen das Spiel gefällt. Allein diese zwei Punkte würden wohl schon ausreichen, um das Event zum Erfolg zu erklären – doch für einige Teilnehmer lohnt es sich ganz besonders:

