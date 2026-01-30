Twitch-Streamer von Sauercrowd erreicht um halb 2 in der Nacht Stufe 60, bekommt sofort Anruf von seiner Mama

Nach mehr als 250 Stunden Spielzeit ist Twitch-Streamer Leon von Bonjwa in WoW Classic Hardcore mit seinem ersten Sauercrowd-Charakter Stufe 60 geworden. Einer der ersten Gratulanten: seine Mama.

Wie war der Meilenstein für den Streamer? Als Leon von Bonjwa vor ein paar Tagen die Maximalstufe 60 erreichen konnte, war die Freude förmlich greifbar. Kein Wunder. Während viele andere Hardcore-Charaktere des Sauercrowd-Events das Zeitliche segneten, konnte der Streamer seinen allerersten Azeroth-Helden sicher durch die Level-Phase von WoW Classic navigieren.

Die letzten Erfahrungspunkte gab es dann auch ganz Magier-typisch: Leon pullte eine Gruppe von Gegnern und erledigte diese dann mit seinen Frostzaubern aus sicherer Distanz. Ding! Stufe 60. Der Gilden- sowie der Flüstern-Chat waren sofort voll mit Glückwünschen. Die reine Spielzeit auf dem Charakter bis zu diesem Punkt: 10 Tage, 14 Stunden und 46 Minuten.

„Meine Mutter ruft mich an“

Was passierte dann? Während Leon den schönen Moment und die Glückwünsche auf sich wirken ließ, klingelte plötzlich das Telefon: „Meine Mutter ruft mich an.“ Es stellte sich heraus, dass sie diesen Moment im Stream live verfolgt hat und nun ebenfalls gratulieren wollte. Den kurzen Plausch der beiden könnt ihr euch im Folgenden oder auf tiktok.com anschauen:

Link zum TikTok Inhalt

Dadurch hatte Leon dann noch einen weiteren Grund zum Feiern: „Meine Mutter schaut um halb 2 zu, wie ich WoW spiele und Level 60 werde. Ich habe wirklich die beste Mutter der Welt.“

Wie reagiert die Community? Mit vielen Herzen und lieben Kommentaren. Mike schreibt etwa unter dem Clip auf tiktok.com: „Was für ein Support, braucht man mehr von den Eltern.“ Tommy3581 ergänzt: „Ey, wie lieb ist deine Mum bitte.“ Und die Rocket Beans witzeln: „Lob von Mama muss man sich verdienen!“

Solche schönen, zwischenmenschlichen Momente gibt es im Zuge des Sauercrowd-Projekts immer wieder. Viele Streamer profitieren aber auch bei ihrer Reichweite stark vom Event. MeinMMO hat euch einige Teilnehmer vorgestellt, für die sich das Abenteuer in WoW Classic Hardcore schon jetzt gelohnt hat: 10 große Gewinner von Sauercrowd