Papaplatte schafft für Sauercrowd das, was viele für unmöglich gehalten haben, braucht dafür keine 50 Stunden

Als der Hardcore-Charakter von Papaplatte in WoW Classic das Zeitliche segnete, waren sich viele sicher: Der bekannte Twitch-Streamer ist raus aus dem Sauercrowd-Projekt. Womit sie nicht gerechnet hatten: mit dem unfassbaren Support der Gilde.

Wie war die Ausgangslage für Papaplatte? Im Januar durchlebte der deutsche Twitch-Streamer Kevin „Papaplatte“ Teller eine regelrechte Gefühlsachterbahn. Erst hatte er im Zuge des Sauercrowd-Events mit seinem ersten Hardcore-Charakter in WoW Classic die Maximalstufe 60 erreicht.

Bei einem späteren Besuch des Dungeons Scholomance ging dann jedoch ein Bosskampf schief. Papaplattes Priester wurde von einem Diener von Blutrippe mit nur einem Schlag zum Geistheiler befördert. Für den sichtlich bestürzten Gildenleiter war die Sache klar: „Digger, ich packe das nicht noch einmal.“ Die Level-Phase ist schließlich enorm zeitintensiv. Zudem stand der geplante Urlaub vor der Tür.

Für einen Teil der Community war seinerzeit klar: Das war’s. Papaplatte wird nicht erneut so viel Zeit in WoW Classic investieren wollen oder können.

Genau das machen MMORPGs wie WoW Classic aus

Wie ging es dann weiter? Nachdem Papaplatte lange mit seinen Gildenkollegen gesprochen und eine Nacht über die Sache geschlafen hatte, erstellte er sich dann aber doch einen neuen Hardcore-Charakter, einen Magier. 7 Stunden später hatte er bereits Stufe 26 erreicht.

Wie? Nun, durch das sogenannte Mob-Tagging. Dabei ziehen hochstufige Charaktere zahlreiche Gegner zusammen. Papaplatte attackiert diese dann mit seinem Magier, um sich die Erfahrungspunkte zu sichern. Unterstützt wurde der Streamer dabei von gleich mehreren hochstufigen Sauercrowd-Teilnehmern.

Spieler wie Kutcherlol und julijones nutzten zudem den Urlaub von Papaplatte, um für ihn tagelang unzählige Wasserbeutel in Tanaris zu farmen. Mit diesen kann man mehrfach eine wiederholbare Quest abschließen, um so schnell von Stufe 40 auf Stufe 50 zu springen.

Der Plan geht auf: Die Kombination aus Mob-Tagging und Beutel-Quests ist so effizient, dass Papaplatte gestern Abend (am 8. Februar 2026) den Aufstieg auf Level 60 feiern konnte. Wo? Natürlich an einem bekannten Grind-Spot beim Troll-Lager an der Dunkelküste, an dem Magier prima zahlreiche Gegner pullen, zusammenziehen und wegbomben können.

Die Freude von Papaplatte war groß: „Das ist es. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Ich hab’s. Ich hab’s. Jaaaaaaaa. Let’s goooo.“ Den Moment könnt ihr euch im Folgenden oder auf Twitch anschauen:

Wie effizient diese Art des Levelns ist, lässt sich auch an den harten Zahlen festmachen. Hatte Papaplatte bei seinem ersten Hardcore-Charakter noch um die 240 Stunden bis Stufe 60 gebraucht, waren es beim zweiten Run keine 50 Stunden. Ohne seine ständigen Unterstützer hätte der Streamer das in der Form auf keinen Fall geschafft.

Damit sind alle drei Gildenchefs und Gründer von Sauercrowd auf der Maximalstufe und können sich nun, gemeinsam mit der Gilde, auf den ersten Raid vorbereiten, der Mitte Februar stattfinden soll. Nur das Zeitliche segnen, das darf bis dahin niemand. Mehr dazu: Der erste Raid von Sauercrowd hat einen Termin, Metashi macht klar: „Wir ziehen das zusammen durch“

skaalian
#1254262

Da kann man doch nicht stolz drauf sein ?! Er kann höchstens stolz auf seine Unterstützer sein. Das ist nicht selbstverständlich.

Das ist, als würde ich bei x4 Credits cheaten und bin später stolz auf mein Handelsimperium.

0
