Dungeon-Run von Sauercrowd geht schief, erster Raid verliert 3 weitere Streamer, HandOfBlood verzweifelt: „Ich ertrage das nicht mehr“

Der erste Raid von Sauercrowd findet am 22. Februar 2026 statt und die Raidleitung muss derzeit täglich Ersatz für eingeplante Stufe-60-Charaktere finden, die das Zeitliche segnen. Am Freitag-Nachmittag hat es gleich 3 Twitch-Streamer auf einen Schlag erwischt.

Wo passierte das Unglück? Ein Besuch des Dungeons Stratholme ist mächtig schief gegangen. Eine Gruppe von Sauercrowd hatte dort ein Event gestartet, bei dem man es innerhalb eines abgeschlossenen Areals mit zahlreichen Monstrositäten zu tun bekommt.

Das Event hat einen festen zeitlichen Ablauf: Nach und nach rennt jeweils eine Monstrosität zu den Spielern, die man – ganz sicher – im Eingangsbereich des Areals bekämpfen kann. Wenn die Gruppe flott unterwegs ist, kann man zwischendrin einzelne Monstrositäten zur Gruppe ziehen und so das Event verkürzen.

Ein folgenschweres „Kommt mal mit“

Was hat die Sauercrowd-Gruppe gemacht? Der Paladin-Tank der Gruppe, Julijones, führte die unerfahrenen WoW-Spieler Kiba, Noway, Mahluna und KdrKitten vom Eingangsbereich weg in den rechten Bereich des Areals: „Kommt mal mit, um die Ecke.“

Zwar hielt sich das Team in der Nähe der Häuserwand, doch pullte man so gleich mehrere Monstrositäten auf einmal. Fies: Die Untoten verteilen einen stapelbaren Gifteffekt auf den Spielern, verursachen auch sonst unangenehmen Schaden und beschwören kleine Schleime.

Die Lebenspunkte der Sauercrowds purzelten in den Keller. Die unerfahrene Heilerin der Gruppe war sichtlich überfordert. Der Tank aktivierte Gottesschild, als es bei ihm knapp wurde, um seinen Hardcore-Tod zu verhindern. Dadurch gab er jedoch kurzzeitig die Aggro der Gegner an Hexenmeisterin Kiba ab, die dadurch zuerst das Zeitliche segnete.

Am Ende schafften es nur Noway und Mahluna lebend aus dem Dungeon. KdrKitten konnte zwar ein Fläschchen der Versteinerung trinken und Alt+F4 drücken, um sich aus WoW auszuloggen, doch passte das Timing nicht. Es erwischte ihre Priesterin, bevor das Ausloggen durch war.

Julijones hatte weder Licht von Elune noch Fläschchen am Start und hatte daher keine Möglichkeit zur Notfallflucht. Er setzte aber noch alles daran, dass die anderen sicher aus dem Dungeon kommen.

Eine Analyse der Situation findet ihr auch bei FalganWoW auf dem YouTube-Kanal oder im Folgenden:

Wie reagierte HandOfBlood auf die Situation? Hänno war in WoW Classic gerade auf dem Flug, als die Todesnachricht von Kiba reinkam (Quelle: Twitch). Sofort war ihm klar: Es fehlt jetzt ein Hexenmeister für den 1. Raid. Dann merkte er, dass eine ganze Dungeon-Gruppe involviert war.

Bereits der erste Blick in den Stream von Julijones brachte ihn aus der Fassung: „Sagt mir bitte nicht, dass sie mit nem Pala getankt haben. Bitte, ich ertrage das nicht mehr.“ HandOfBlood spielt damit auf vorherige Vorfälle und Diskussionen an, die dadurch aufkamen, dass Sauercrowd-Teilnehmer Spezialisierungen spielen wollten, die in WoW Classic viel zu schwach oder nur schwer spielbar sind.

Der Paladin-Tank in WoW Classic hat im Vergleich zum Krieger beispielsweise mit Mana- sowie Aggro-Problemen zu kämpfen und ihm fehlen wichtige Werkzeuge wie ein Spott-Zauber, um sich gezielt die Bedrohung von Gegnern zu holen.

Als Hänno verstanden hatte, dass drei eingeplante Mitstreiter des Sonntags-Raids ersetzt werden müssen, machte er sich sofort ans Werk. Er telefonierte mit Metashi, sprach immer wieder mit Falgan und man konnte bereits die ersten Ersatzspieler auftreiben, ohne den zweiten Raid zu stark zu schwächen.

Zum einen wird der Wildheit-Druide von Nicistemmler eine der Nahkampfgruppen des Raids verstärken. Zum anderen übernimmt vader_tv_official den vakanten Heiler-Platz. Laut Reddit soll der Priester von Tehkex für den dritten Slot im Gespräch sein.

Daumen drücken, dass nicht noch jemand aus den beiden Raid-Kadern das Zeitliche segnet! Wenn ihr weitere Infos zu den beiden Raids von Sauercrowd in WoW Classic Hardcore sucht, schaut hier vorbei: Raids von Sauercrowd in WoW Hardcore: Das ist zu Terminen, Dauer, Kader, Ersatzbank und zur zweiten Gruppe bekannt