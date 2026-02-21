MeinMMO zeigt euch im Video 8 Fehler der Sauercrowd, die beweisen, dass WoW Classic auch 2026 keine Gnade zeigt

In WoW Classic kann selbst die kleinste Unachtsamkeit ins Verderben führen. Das gilt vor allem, wenn man im Hardcore-Modus mit Permadeath spielt. So haben viele Sauercrowd-Streamer ihre Charaktere verloren. MeinMMO zeigt euch im Video daher 8 Fehler, die sie gemacht haben – damit ihr es nicht müsst.

Worum geht’s im neuen Video? In unserem neuesten Video auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO schauen wir uns 8 Fehler an, die den Streamern des Sauercrowd-Events in WoW Classic Hardcore bereits Charaktere gekostet haben.

Welche Fehler ihr in WoW Classic unbedingt vermeiden solltet, erfahrt ihr hier:

WoW Classic verzeiht keine Unachtsamkeit

Diese Fehler solltet ihr meiden: Während moderne MMORPGs – auch das heutige WoW – ihre Spieler stärker an die Hand nehmen, ist das bei WoW Classic nicht der Fall. Das Spiel erklärt recht wenig und vor allem Neulinge werden sich darin erstmal zurechtfinden müssen.

Ein paar dieser Fehler kann man leicht umgehen, wenn man vorsichtig ist:

Höhlen werden für neue Charaktere schnell zu Todeszonen.

Unachtsamkeit, etwa weil ihr nebenbei noch etwas anderes macht, wird bestraft.

Fallschaden ist ein Endgegner und Murlocs kein Witz (auch wenn sie wie einer aussehen).

An manchen Stellen ist WoW Classic aber auch einfach unfair, oder die Technik sorgt für einen unverdienten Tod. Beides sticht umso mehr, wenn ihr dadurch einen Charakter verliert.

Was ist Sauercrowd eigentlich? Das ist ein Event in World of Warcraft, das im Dezember 2025 von den Twitch-Streamern Metashi12, HandOfBlood und Papaplatte gestartet wurde.

Über 200 Content-Creator machen sich darin auf, als Teil der „Sauercrowd“-Gilde den Raid „Molten Core“ zu absolvieren. Dabei spielen sie WoW in der Classic-Version und noch dazu im Hardcore-Modus. Stirbt eine Spielfigur, ist sie also für immer verloren.

