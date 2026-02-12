Twitch-Streamerin grindet wochenlang für den Sauercrowd-Raid in WoW, verliert alles wegen einer Unachtsamkeit

Twitch-Streamerin grindet wochenlang für den Sauercrowd-Raid in WoW, verliert alles wegen einer Unachtsamkeit

Die Sauercrowd-Tode stapeln sich mittlerweile und nun hat es auch die Twitch-Streamerin Mowky erwischt. Anstatt wie andere einen weiteren Run zu starten, beendet Mowky hier ihre Reise.

Wie stirbt Mowky in Sauercrowd? Mowky bekämpft mit einer Gruppe gerade den Dungeon-Boss Baroness Anastari, der den Zauber „Besitz ergreifen“ wirken kann. Zunächst wird Mowky von diesem Zauber belegt, wodurch ihr Druide die Mitstreiter attackiert. Erst wenn ihre Lebenskraft auf 50 % gebracht wird, verschwindet die Gedankenkontrolle.

Das ist stets eine gefährliche Situation, weil übernommene Spielercharaktere hohen Schaden verursachen können, und weil man den übernommenen Spieler durch zu hohen Schaden töten kann. Diese Situation konnte das Team jedoch problemlos lösen. Normalerweise kommt es nicht zu einer zweiten Gedankenkontrolle, weil der Boss vorher stirbt.

Normalerweise. Denn es fehlte an Schaden. Beim zweiten Mal übernahm die Baroness den Schurken Femba. Der hatte noch seinen Schadens-Cooldown Klingenwirbel ungenutzt in der Leiste liegen, den der Boss sofort aktivierte. Dadurch wurde das Angriffstempo erhöht. Zudem löste auf der Waffe des Schurken der Effekt Kreuzfahrer aus, wodurch dieser 100 Punkte mehr Stärke bekam.

Der übernommene Charakter attackierte mit diesen Schadenserhöhungen dann seine Mitspieler und erwischte so vor allem Mowky auf dem falschen Fuß. In einem kurzen Augenblick lag sie plötzlich besiegt am Boden. Das Lachen bliebt ihr regelrecht im Hals stecken.

Mowky scheidet bei Sauercrowd aus

Wie reagiert Mowky auf ihren eigenen Tod? Mowkys nächste Reaktion war dann tatsächlich erst einmal Gelächter. Später kamen allerdings ein paar Tränen dazu. Die Twitch-Streamerin schien von ihrem Ende getroffen, schließlich war sie Level 60 und hätte so an dem kommenden Raid teilnehmen können. Außerdem erklärt sie später auf YouTube, dass sie die gemeinsame Reise unglaublich genossen hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum YouTube Inhalt

Mowky hat leider keine Zeit mehr, um nochmal bis zu Level 60 zu spielen, da sie einen Umzug vor sich hat. Ihre Reise bei Sauercrowd ist somit vorbei. Sie möchte aber noch bei der Organisation und Verwaltung der Sauercrowd-Bank helfen. Dennoch ist das sehr schade, wenn man bedenkt, dass sie in den letzten 90 Tagen über 476 Stunden hineingesteckt hat (Quelle: SullyGnome.com).

Hätte der Tod von Mowky verhindert werden können? Der Twitch-Streamer Sieglinde hat sich den Tod von Mowky nochmal genauer in einer Analyse auf YouTube angeschaut. Er ist sich sicher, der Tod hätte verhindert werden können.

  • Spieler sollten ein gutes Cooldown-Management an den Tag legen, wenn der Boss über die Übernahme-Fähigkeit verfügt. Besondere Fähigkeiten sollten möglichst schnell verbraucht werden, damit der Gegner dann nicht auf diese während der Übernahme zugreifen und nutzen kann.
  • Zudem hatte Mowky mit ihrer Gruppe noch einen Fluch auf sich lasten, der die Trefferchance gesenkt hat. Wäre dieser vorher entfernt worden, so hätte die Gruppe den Boss vermutlich vor der zweiten Übernahme töten können.
  • Zuletzt hätte der übernommene Spieler von der Gruppe mit Betäubungseffekten geschwächt werden sollen, um so keine Gefahr für die restlichen Spieler zu sein.
Auch eine andere Twitch-Streamerin hat es mit einem Tod in Sauercrowd erwischt: Mahluna. Ihr Tod war aber nicht das Ende für sie, sondern das genaue Gegenteil. Sie nahm ihn als Motivation, um in einen neuen Run zu starten: Twitch-Streamerin erreicht in Sauercrowd endlich Level 60, nutzte dafür ihr Wissen aus dem vorherigen Ableben

Quelle(n): Mowky auf Twitch, Cliplinde auf YouTube
