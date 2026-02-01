Der letzte Gildenleiter von Sauercrowd erreicht Level 60, nutzt eine der besten Quests aus WoW Classic, bricht in Tränen aus

NewsTwitch
2 Min. Benedict Grothaus 0 Kommentare Lesezeichen
Der letzte Gildenleiter von Sauercrowd erreicht Level 60, nutzt eine der besten Quests aus WoW Classic, bricht in Tränen aus

Nach einer herben Niederlage auf Level 58 hat Metashi als letzter Gildenleiter von Sauercrowd endlich Level 60 in WoW Hardcore erreicht. Aus den finalen Erfahrungspunkten hat der Twitch-Streamer ein großes Event gemacht und sich extra seine Lieblings-Quest aus einem der frühen Gebiete aufgespart, um mit ihr den Aufstieg zu schaffen.

Was ist das für eine Quest?

  • Für die letzten XP hat sich Metashi die Quest: „Die Liebe einer Tochter“ aus dem Dämmerwald ausgesucht. Der Streamer erklärt, die Questreihe sei zwar kurz, gehöre aber zu seinen liebsten im ganzen Spiel.
  • „Die Liebe einer Tochter“ schließt die Questreihe um Morgan Ladimore ab, besser bekannt als „Mor’Ladim“, ein Elite-Skelett auf dem Friedhof von Dämmerwald, das schon viele WoW-Spieler das virtuelle Leben gekostet hat.
  • Die Story: Morgan Ladimore bereut, seine Familie nicht beschützt zu haben. Seine – ohne sein Wissen – überlebende Tochter vergibt ihm. Ihr bringt einen Ring zu seinem Grab, was seinen Geist erlöst (und nebenbei eine schicke Zweihandwaffe für die Stufe als Belohnung gewährt).

So hat Metashi Level 60 erreicht: Der Streamer hat sich genau ausgerechnet, wie viel Erfahrungspunkte er für die Quest bekommen wird. Die EP-Belohnung verändert sich nämlich, wenn man Quests abgibt, für die man schon eine deutlich zu hohe Stufe hat.

Metashi weiß, dass er 140 EP bekommen wird. Bis kurz vor dem Aufstieg gibt er noch Quests in den Östlichen Pestländern ab, bis nur noch 2.077 EP fehlen. Er lässt sich ein Portal nach Sturmwind öffnen, reitet zum Gebirgspass der Totenwinde und klatscht ein paar Geier um.

Als nur noch 84 Erfahrungspunkte fehlen, fliegt er zurück nach Sturmwind und sammelt dort dutzende Schaulustige um sich. Die Truppe marschiert im „RP walk“ zum Grab im Dämmerwald, wobei die ganzen niedrigstufigen Fans tapfer von den anderen Helden beschützt werden (im Twitch-Stream ab Stunde 05:16:45).

Am Grab angekommen liest Metashi schließlich die ganze Geschichte von Morgan Ladimore aus dem Tagebuch vor, das er seit frühen Stufen mit sich herumträgt. Mit vielen Danksagungen an seine Gruppe, seine Freundin und seine Zuschauer gibt Metashi die Quest ab erreicht Stufe 60 – und bricht emotional in Tränen aus (im Stream bei Stunde 05:34:19).

WoW: Gilde verliert 30 Charaktere auf einem Hardcore-Server – Und es war nicht mal ein Bosskampf
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Gibt es tatsächlich Hoffnung für New World? Rust-Entwickler befinden sich offenbar in Gesprächen mit Amazon Games 3 Weihnachtsgeschenke in WoW – Vergesst nicht, sie abzuholen In China werden bereits Hochhäuser in unter 30 Stunden gebaut, weil sie auf eine simple Technik setzen Eine Freundin hat aus ihrem Haus in WoW eine finstere Höhle gemacht WoW: Beliebtes Addon überlebt – ElvUI kehrt zurück Eines der besten WoW-Cinematics werden viele bald zum ersten Mal sehen WoW: Wer alle Housing-Items will, muss knallharte Raids spielen Die Fans von WoW trauern, denn der beste Modus kommt wohl niemals wieder Neues Spiel ehemaliger Blizzard-Entwickler lädt auf Steam zum Test ein, sieht aus wie Diablo als Battle Royale Chefin von Blizzard spricht über die Zukunft, macht Fans des StarCraft-Universums Hoffnung 5 MMORPGs, die ihr 2026 auch dann spielen könnt, wenn ihr nur wenig Zeit habt WoW will mehr für Solo-Spieler tun – Bringt bald „Labyrinthe“

Metashi erreicht als letzter Gildenleiter Level 60, in 2 Wochen geht’s in den Molten Core

Eigentlich hätte Metashi einer der ersten Sauercrowd-Leiter sein können, der Stufe 60 erreicht, aber durch eine falsche Entscheidung ist er zusammen mit 2 anderen Spieler auf Stufe 58 gestorben. Der Weg zurück ging dann dennoch verhältnismäßig schnell.

Erst wenige Tage zuvor hat auch HandOfBlood die Maximalstufe erreicht, wobei dieser durch haufenweise organisatorische Aufgaben abgelenkt worden ist, die seine Aufmerksamkeit beansprucht haben.

Als erster Spieler der Leitung hat es übrigens Papaplatte geschafft – nur um direkt danach wieder drauf zu gehen. Sein aktueller Charakter, ein Gnomen-Magier, ist auf Stufe 26.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
8 Gründe, warum WoW Classic Hardcore für die Twitch-Streamer von Sauercrowd so tödlich ist
von Karsten Scholz
Mehr zum Thema
Die 5 NPC mit den traurigsten Geschichten in WoW
von Cortyn
Mehr zum Thema
WoW: 3 epische Questreihen, an die sich keiner mehr erinnert
von Cortyn

Metashis Aufstieg setzt dennoch einen wichtigen Meilenstein für die Gilde, insbesondere, da seine Aussage zu The Burning Crusade zuvor für Zweifel gesorgt hat, ob das Projekt noch weiterbestehen kann.

Die Sorge um das Ende wurden jedoch wenige Tage später bei einem Gildentreffen wieder zerstreut und die Leitung ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Das eigentliche Ziel von Sauercrowd, der Raid des Geschmolzenen Kerns, rückt nämlich immer näher: Der erste Raid von Sauercrowd hat einen Termin, Metashi macht klar: „Wir ziehen das zusammen durch“

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Metashi12 vor dem Sauercrowd-Logo

13 Teilnehmer geben Feedback zu Sauercrowd – Vom WoW-Veteran zum kompletten Twitch-Neuling

Saltydayn zeigt auf Level 60

Sauercrowd-Streamer erreicht Level 60 in WoW Hardcore, nutzt dafür Technik, die im Krankenhaus eingesetzt wird

Bonjwa Leon Stufe 60

Twitch-Streamer von Sauercrowd erreicht nachts Stufe 60, bekommt live Anruf von seiner Mama

Sauercrowd: Alle Tode der letzten Tage und ihre Level in der Übersicht

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx