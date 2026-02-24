Vorbild von Sauercrowd wünschte der Truppe für den Raid nur Schlechtes, reagiert auf Kommentar von HandOfBlood

NewsTwitch
2 Min. Johanna 0 Kommentare Lesezeichen
Vorbild von Sauercrowd wünschte der Truppe für den Raid nur Schlechtes, reagiert auf Kommentar von HandOfBlood

Die Twitch-Streamer Maximilian „HandOfBlood“ Knabe und Kalle setzten sich nach dem ersten Sauercrowd-Raid zusammen und hatten eine Botschaft an Sodapoppin: „Leck meine Eier.“

Um wen geht es? Die WoW-Hardcore-Gilde Sauercrowd hat sich die Inspiration für das Projekt von der US-amerikanischen WoW-Gilde OnlyFangs geholt. Der Gründer von OnlyFangs ist der US-amerikanische Twitch-Streamer Thomas „Sodapoppin“ Morris. Schon zuvor hatte Sodapoppin die deutsche Gilde bemerkt und ihnen alles Gute für das Projekt gewünscht – zumindest im übertragenen Sinne.

Auch gab Sodapoppin immer wieder Kommentare zu den Leistungen beziehungsweise Toden der Teilnehmer ab. Die waren eher negativ, da er sich fragte, auf welchem WoW-Wissensstand sich die Teilnehmer überhaupt befinden würden.

HandOfBlood: Das Wichtigste zum YouTuber und Twitch-Streamer in unter einer Minute
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Erst bildet die Polizei Schradin und Zarbex aus, dann macht sie den Streamern auf Twitch Konkurrenz – MeinMMO verrät sie ihren Meisterplan Ehemaliger Twitch-Chef kritisiert Amazon scharf für die Entlassung tausender Mitarbeiter, warnt: „Das ist schlecht für alle“ Gamer entdeckt den Steam-Account seiner 84-jährigen Tante: Sie hat nur 3 Spiele, aber in einem davon 1.400 Stunden Die heimliche Nummer 1 von Twitch kann nicht glauben, dass er von einem Anime-Mädchen überholt wird Weil HandOfBlood seine eigene Regel in Sauercrowd nicht brechen will, streamt er heimlich auf einem Zweitkanal WoW MontanaBlack prahlt seit fast 10 Jahren mit einem Sammlerstück, stellt jetzt fest: Er hat Tausende Euro verschwendet Streamerin spielt in 90 Tagen über 600 Stunden WoW, um den Hype auf Twitch mitzunehmen, zahlt aber einen hohen Preis 10 Verlierer von Sauercrowd – für diese Twitch-Streamer hätte es in WoW Classic Hardcore besser laufen können Obwohl Trymacs das bei Sauercrowd hat, wovon andere Neulinge träumen, wendet er sich jetzt einem anderen Spiel zu Schon in Folge 2 von 7 vs. Wild Amazonas brechen die Teilnehmer die wichtigste Regel, doch auch die Produktion ist schuld Twitch-Streamer Asmongold streamt zukünftig auch auf Konkurrenz-Plattform Kick und muss dafür noch nicht mal gekauft werden

„Ich hoffe, diese Pfeifen sterben.“

Was sagten HandOfBlood und Kalle zu Sodapoppin? Während des ersten Raids im Molten Core von Sauercrowd nahmen sich die Gildenmitglieder eine Pause. In der Euphorie, dass alles bis jetzt glatt gelaufen war, richteten HandOfBlood und sein IRL-Zuschauer und Kollege Kalle ein paar Worte an Sodapoppin.

In absichtlich gebrochenem Englisch meinte HandOfBlood: „Hey Sodapoppin, if you are watching: Leck meine Eier!“ (Quelle: YouTube).

Wie reagierte Sodapoppin auf die Botschaft? Da Sodapoppin kein Deutsch spricht, musste er sich diese „Aufforderung“ erst übersetzen lassen. Als er dann aber verstand, lachte der Twitch-Streamer.

Doch dort stoppten HandOfBloods und Kalles Kommentare nicht. Sie führten weiter aus, dass Sodapoppin gerne an Sauercrowd teilnehmen wollen würde, da die „englischen Leute“ sowieso alle „kaka“ seien. Das bestätigte Sodapoppin, sagte dann aber: „Ich hoffe, diese Pfeifen sterben, Alter. Das würde ich tatsächlich lieben. Ich hoffe, sie sterben einfach und dann komme ich zurück zu diesem VOD.“ (Quelle: YouTube).

Mehr zu Sauercrowd
WoW: Auch Team 2 von Sauercrowd rockt den Molten Core auf Twitch – tankt sogar ohne Feuer-Resistenz
von Cortyn
Sauercrowd rutscht durch den Molten Core, macht am ersten Abend den Raid leer und über 200.000 Zuschauer fiebern auf Twitch mit
von Cortyn
Sauercrowd: Alle Tode der letzten Tage und ihre Level in der Übersicht
von Alexander Mehrwald

Wie lief denn der erste Raid von Sauercrowd? Sodapoppins Wünsche wurden anscheinend nicht erhört, denn der erste Raid von Saurcrowd verlief fast makellos. Zumindest konnte das Team keine Tode verzeichnen, was außergewöhnlich ist. Mehr Details zu dem Ablauf des Raids im Molten Core findet ihr hier bei MeinMMO: Sauercrowd rutscht durch den Molten Core, macht am ersten Abend den Raid leer und über 200.000 Zuschauer fiebern auf Twitch mit

Quelle(n): HandOfTrash auf YouTube, HandOfBlood auf Twitch
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
WoW Sauercrowd Ragnaros Warior with shiedl titel title 1280x720

WoW: Auch Team 2 von Sauercrowd rockt den Molten Core auf Twitch – tankt sogar ohne Feuer-Resistenz

WoW Sauercrowd Handofblood titel title 1280x720

Sauercrowd rutscht durch den Molten Core, macht am ersten Abend den Raid leer und über 200.000 Zuschauer fiebern auf Twitch mit

Sauercrowd: Alle Tode der letzten Tage und ihre Level in der Übersicht

Sauercrowd Raidkader

Sauercrowd legt die 40 Twitch-Streamer des ersten Raids fest, Metashi und HandOfBlood gehen auf Nummer sicher (Update)

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx