Vorbild von Sauercrowd wünschte der Truppe für den Raid nur Schlechtes, reagiert auf Kommentar von HandOfBlood

Die Twitch-Streamer Maximilian „HandOfBlood“ Knabe und Kalle setzten sich nach dem ersten Sauercrowd-Raid zusammen und hatten eine Botschaft an Sodapoppin: „Leck meine Eier.“

Um wen geht es? Die WoW-Hardcore-Gilde Sauercrowd hat sich die Inspiration für das Projekt von der US-amerikanischen WoW-Gilde OnlyFangs geholt. Der Gründer von OnlyFangs ist der US-amerikanische Twitch-Streamer Thomas „Sodapoppin“ Morris. Schon zuvor hatte Sodapoppin die deutsche Gilde bemerkt und ihnen alles Gute für das Projekt gewünscht – zumindest im übertragenen Sinne.

Auch gab Sodapoppin immer wieder Kommentare zu den Leistungen beziehungsweise Toden der Teilnehmer ab. Die waren eher negativ, da er sich fragte, auf welchem WoW-Wissensstand sich die Teilnehmer überhaupt befinden würden.

„Ich hoffe, diese Pfeifen sterben.“

Was sagten HandOfBlood und Kalle zu Sodapoppin? Während des ersten Raids im Molten Core von Sauercrowd nahmen sich die Gildenmitglieder eine Pause. In der Euphorie, dass alles bis jetzt glatt gelaufen war, richteten HandOfBlood und sein IRL-Zuschauer und Kollege Kalle ein paar Worte an Sodapoppin.

In absichtlich gebrochenem Englisch meinte HandOfBlood: „Hey Sodapoppin, if you are watching: Leck meine Eier!“ (Quelle: YouTube).

Wie reagierte Sodapoppin auf die Botschaft? Da Sodapoppin kein Deutsch spricht, musste er sich diese „Aufforderung“ erst übersetzen lassen. Als er dann aber verstand, lachte der Twitch-Streamer.

Doch dort stoppten HandOfBloods und Kalles Kommentare nicht. Sie führten weiter aus, dass Sodapoppin gerne an Sauercrowd teilnehmen wollen würde, da die „englischen Leute“ sowieso alle „kaka“ seien. Das bestätigte Sodapoppin, sagte dann aber: „Ich hoffe, diese Pfeifen sterben, Alter. Das würde ich tatsächlich lieben. Ich hoffe, sie sterben einfach und dann komme ich zurück zu diesem VOD.“ (Quelle: YouTube).

Wie lief denn der erste Raid von Sauercrowd? Sodapoppins Wünsche wurden anscheinend nicht erhört, denn der erste Raid von Saurcrowd verlief fast makellos. Zumindest konnte das Team keine Tode verzeichnen, was außergewöhnlich ist. Mehr Details zu dem Ablauf des Raids im Molten Core findet ihr hier bei MeinMMO: Sauercrowd rutscht durch den Molten Core, macht am ersten Abend den Raid leer und über 200.000 Zuschauer fiebern auf Twitch mit