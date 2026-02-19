HandOfBlood wollte mit anderem Streamer eine Kollaboration eingehen, doch der hatte Angst, in einen Scam verwickelt zu werden

Die Twitch-Streamer HandOfBlood und Ludwig Ahgren gingen eine Kollaboration der besonderen Art miteinander ein: Sie spielten jeweils von dem anderen produzierte Spiele. Doch Ludwig hatte Angst, HandOfBlood könnte ihn hinters Licht führen.

Wer kollaboriert mit wem? Die Streamer HandOfBlood und Ludwig Ahgren sind beides große Namen in der Twitch-Sphäre. Eine Kollaboration ist dennoch außergewöhnlich, da HandOfBlood im deutschen Raum berühmt ist und Ludwig eher im US-amerikanischen, aber auch allgemein im internationalen Raum.

Im Oktober 2025 fanden die beiden trotzdem zusammen, wenn auch nur indirekt. Sie einigten sich darauf, dass sie jeweils das produzierte Spiel des anderen in ihrem Stream spielen wollten. Für Ludwig bedeutete das: Er spielt Deadly Days: Roadtrip, das von dem Publisher INSTINCT3 herausgebracht wurde. HandOfBlood sollte dafür Aethermancer spielen, das von Ludwigs Firma offbrand games gepublished wurde.

Das Spielen von Deadly Days: Roadtrip stellte sich für Ludwig dann doch schwieriger als gedacht heraus. Zunächst vergaß Ludwig den Namen des Spiels und dann gleich noch hinterher den Namen von HandOfBlood.

In einem Stream reagierte HandOfBlood auf einen Ausschnitt von Ludwig (Highlight auf YouTube) und amüsierte sich köstlich darüber. HandOfBlood erzählte dann etwas mehr von dem Kontakt zwischen Ludwig und ihm.

„Das ist Ragebait.“

Vor was für einem Scam hatte Ludwig Angst? Ludwig habe, laut HandOfBlood, Angst gehabt, dass der deutsche Streamer ihn übers Ohr hauen könnte. In Ludwigs angeblicher Befürchtung würde HandOfBlood warten, dass er Deadly Days: Roadtrip spiele, den Gefallen aber nicht erwidern.

HandOfBlood versuchte, Ludwig diese Befürchtung mit einer Direktnachricht über Discord zu nehmen, in der er schrieb, er wolle ihn nicht scammen. Ludwig solle darauf 1 bis 2 Tage später nur ein „Hallo“ von sich gegeben haben und das nächste, was HandOfBlood sieht, sei der Stream, in dem Ludwig Deadly Days: Roadtrip spielt.

In dem Spiel angekommen, irrt Ludwig zunächst fast endlos in der Lobby des Spiels umher, bis er überhaupt das Spiel ordnungsgemäß startet. Die Verwirrung schockt HandOfBlood und der Schock wird gesteigert, als Ludwig sich kurz darauf – trotz eines Blicks auf die Karte – fragt, wo er denn überhaupt sei. Abschließend kommentiert HandOfBlood das Ganze mit: „Das ist Ragebait.“ (Quelle: YouTube).

