Deutsche Twitch-Streamer starten Tabletop-Abenteuer zu WoW: Midnight, verheimlichen fünften Mitspieler

Vor dem Launch von World of Warcraft: Midnight gibt es auf Twitch erste Einblicke in die Geschichte vor Xal’ataths Invasion, aber nicht als Gameplay-Eindrücke. Eine Gruppe von deutschen Streamern schlüpft in die Schuhe von 5 Abenteurern in einem Live-Tabletop-Oneshot mit bekannten Gesichtern.

Wer ist bei der Tabletop-Session mit dabei? Wie man der Ankündigung des deutschen X-Accounts zu Warcraft entnehmen kann, werden die Streamer Noway, Gnu, Metashi und Etienne von den Rocket Beans in ein P&P-Abenteuer auf Twitch geworfen, das von der Autorin und Streamerin Liza Grimm geleitet wird. Neben den 4 Spielern wird auch eine weitere Person dem Team beitreten, die bisher jedoch noch nicht angekündigt wurde.

Ankündigung des P&P-Oneshots auf Twitch (Quelle Warcraft DE auf X)

Unter dem Titel „Für das Zuhause lohnt es sich zu kämpfen“ wird die Truppe am Freitag, dem 27. Februar 2026, um 17:00 Uhr auf Twitch starten und ihre selbst erstellten Charaktere auf die Reise schicken. Den Stream könnt ihr auf den Twitch-Kanälen der genannten Personen mitverfolgen.

Ein Oneshot, den die Community mitgestalten kann

Was ist ein Oneshot und was wird dieser beinhalten? Ein Oneshot im Tabletop-Rollenspiel bedeutet, dass es sich um eine kurze Kampagne handelt, die nur eine Session andauert. Dementsprechend wird das Abenteuer einige Stunden nach dem Start auch ein abgeschlossenes Ende finden.

Der Oneshot der Streamer soll anhand einer Pressemitteilung vor dem Hintergrund von Xal’ataths Invasion stattfinden und wie eine Art Prolog zur kommenden Erweiterung in WoW fungieren. Dabei spielt nicht nur der Konflikt von Midnight eine wichtige Rolle, sondern auch die Community auf Twitch.

Wie kann die Community sich einbringen? Aufgrund der Liveübertragung des Oneshots können die Zuschauer des Streams das Geschehen nicht nur in Echtzeit verfolgen, sondern auch mitgestalten.

Während des Streams kann die Community über Abstimmung mitbestimmen, wie wichtige Entscheidungen ausfallen sollen, und somit den Ausgang bestimmter Schlüsselmomente beeinflussen.

World of Warcraft: Midnight startet weltweit am 3. März 2026 mit einer Vielzahl von neuen Features. Darunter befindet sich ein neuer Spielmodus, der so schwierig sein soll, dass selbst die Entwickler sagen: Das könnte für euch eine Spur zu heftig sein. Mehr dazu lest ihr hier auf MeinMMO: WoW: Neuer Spielmodus in Midnight wird so hart, dass ihr ausloggen wollt