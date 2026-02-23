WoW: Neuer Spielmodus in Midnight wird so hart, dass ihr ausloggen wollt

WoW: Neuer Spielmodus in Midnight wird so hart, dass ihr ausloggen wollt

Der neue „Beute“-Modus in World of Warcraft wird schwer. So schwer, dass die Entwickler sogar sagen, dass ihr vermutlich ausloggen wollt.

In wenigen Tagen startet World of Warcraft Midnight und damit auch eine Vielzahl neuer Features. Eines davon ist das Prey-System, das optional ist und neue Spannung in den Quest-Alltag bringen soll. Je nach Schwierigkeit, könnte das aber auch dafür sorgen, dass man frustrierende Erlebnisse hat oder, laut WoW-Entwickler Kim Flack, vielleicht sogar ausloggen will.

Was ist das Prey-System? Das Prey-System, im Deutschen einfach „Beute“, ist ein zusätzlicher Spielmodus, für den man sich in Silbermond anmelden kann. Das System sorgt dafür, dass ihr beim Spielen in der offenen Welt – also etwa bei Events, beim Erleben der Story oder beim Abschließen von Weltquests – immer wieder verschiedene Hinweise zu eurem Ziel findet, das ihr ausschalten müsst.

Der Clou: Das Ziel hat darauf nicht so wirklich Lust und wird euch von Zeit zu Zeit selbst angreifen – und das kann eben immer sein. Egal, ob ihr gerade einen Quest-Text lest, im Kampf mit einem Elite-Gegner seid oder nur „ganz kurz das Spiel minimiert habt“, um ein Video auf YouTube zu schauen.

Abhängig von der Schwierigkeit, kann das dann auch in Sekunden dafür sorgen, dass der eigene Charakter das zeitliche segnet und ihr die Beute geworden seid.

WoW Prey Feature Trailer picture
Beim Beute-System werdet ihr überfallen – und das kann schnell schiefgehen.

Kurz mal afk kann bereits tödlich sein

Was sagen die WoW-Entwickler dazu? In einem Interview mit PCGamer sprach der Game Designer Kim Flak, über den Modus und wie ihn die Reaktion der Fans durchaus verwundert hat.

Ich war ein wenig besorgt, […] dass Spieler diese [Beute] als Momente der Störung sehen und dass es sich ein wenig unfair anfühlt. Im Sinne von ‘Ich habe diesen Mob gepullt, und ich hätte überlebt, wenn mich dieser Typ nicht überfallen hätte!’ Aber grundsätzlich reagierten die Spieler eher so: ‘Mir gefällt es, überfallen zu werden. Ich mag diese Erfahrung. Es macht Spaß, es ist überraschend und es ist ein Moment, bei dem ich ganz plötzlich anders darüber nachdenken muss, wie ich damit umgehe.

Das hat mich wirklich gefreut, denn ich hatte gehofft, dass die Spielerschaft die Überraschung der Überfälle mag und, die allermeisten taten das.

Diese Überfälle können nur dann geschehen, wenn man bereits in einen Kampf verwickelt ist – zumindest auf den beiden niedrigeren Schwierigkeitsstufen. Das ändert sich jedoch, sobald man auf „Alptraum“ unterwegs ist. Dann sind die Überfälle knüppelhart und machen auch keinen Halt davor, euch in besonders anfälligen Momenten zu attackieren:

Der Alptraum-Modus ist im Grunde der „Geh nicht afk“-Modus. Wenn du afk gehen musst, dann willst du vermutlich in einen Ruhe-Bereich zurückkehren. Du willst vielleicht sogar ausloggen.

Ob und wie sehr euch das Beute-System gefällt, könnt ihr in einigen Tagen selbst ausprobieren – denn schon Ende dieser Woche startet Midnight für alle Vorbesteller der Epic-Edition in den Early Access. Bis dahin solltet ihr aber unbedingt diese 5 Dinge erledigen, damit der Start ins neue Addon reibungslos vonstatten geht.

