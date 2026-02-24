WoW Midnight: Early Access – Alles zum Start, Uhrzeit, Dauer und Voraussetzungen

World of Warcraft startet in wenigen Tagen in seiner neuesten Erweiterung „Midnight“. Einige können sogar früher als andere durchstarten und das wegen des Early Access. Wann es genau losgeht und wie ihr auch früher zocken könnt, erfahrt ihr hier.

Wann startet der Early Access? Der Early Access ist auf den 27. Februar 2026 datiert und das um Mitternacht – also um 00:00 Uhr zum Beginn des Tages. Wer keinen Vorabzugang besitzt, muss bis zum 03. März 2026 warten, denn erst dann beginnt der wirkliche Release für alle Käufer des DLCs.

Wie lang geht die EA-Phase? Der Early Access geht 4 Tage lang und endet dann wie oben erwähnt zum wirklichen Release am 03. März.

So kommt ihr in den Early Access

Was muss ich tun, um auch im Early Access zocken zu können? Um ebenfalls am Early Access am Start zu sein, müsst ihr die Epic Edition von Midnight gekauft haben, was 90 € entspricht. Abseits des Early Access erhaltet ihr zudem einige Händlerdevisen sowie kosmetische Items für eure Helden, passend zum Thema der Erweiterung.

Was kann ich mit dem Early Access alles zocken? Laut unseren Erfahrungen, die wir durch vorherige Releases von Erweiterungen in World of Warcraft sammeln konnten, gibt es eine Vielzahl an Dingen, auf die ihr Zugriff habt.

Voranging, geht es um:

  • Den Großteil der Hauptstory
  • Alle neuen Gebiete
  • Nahezu alle Quests
  • Zugänge zu neuen Dungeons

Wer nun auf Endgame-Inhalte scharf sein sollte, der muss sich noch etwas gedulden. Dungeons auf Mythisch+ sowie höherstufige Tiefen und mehr gibt es erst nach dem Early Access und dann auch noch etwas verzögert zum Start der ersten Saison von Midnight.

Raids öffnen auch erst später und das gestaffelt und damit erscheinen dann auch noch weitere Kampagnen-Quests, die an die Story von Midnight anknüpfen können.

Housing ist zumindest jetzt schon verfügbar. Damit könnt ihr euch austoben und euer eigenes Heim dekorieren.

Das waren erst mal die wichtigsten Informationen zum kommenden Early Access von WoW: Midnight. Werdet ihr am Start sein oder wartet ihr auf den normalen Release? Wir haben noch eine große Übersicht mit den wichtigsten Infos zum Release. Dort findet ihr Details zu Preisen, Editionen und dem Startzeitpunkt: WoW Midnight: Release, Raids, Early Access – Alles zur nächsten Erweiterung

