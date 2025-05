„Und da sagen Leute, Deutsche hätten keinen Sinn für Humor“ – Papaplatte legt den nettesten Typen von Twitch vor über 34.000 Zuschauern rein

Die beiden Twitch-Streamer Kevin „Papaplatte“ Teller und Ludwig Ahgren haben beschlossen, sich gegenseitig eine Mysterybox mit typischen Gegenständen des eigenen Landes zu schenken. Einer von beiden wurde mit einem T-Shirt auf die Schippe genommen.

Um wen geht es? Die Twitch-Streamer Papaplatte und Ludwig sind beide Größen in der Livestream-Szene. Papaplatte ist mit seinen über 2,8 Millionen Followern und durchschnittlich über 31.000 Zuschauern pro Stream (via SullyGnome) eine der größten Twitch-Streamer im deutschen Raum.

Ludwig hat sich ebenfalls einen Namen gemacht. Er kommt aus den USA und streamt simultan auf Twitch und YouTube. Er hat auf Twitch über 3,4 Millionen Follower und im Schnitt über 12.000 Zuschauer pro Stream (via SullyGnome). Auf YouTube hat er zusätzlich über 6,7 Millionen Abonnenten (via YouTube).

In der Szene gilt Ludwig als einer der nettesten Streamer, der bis jetzt größtenteils frei von jeglichen Skandalen geblieben ist. Deswegen gilt er umgangssprachlich manchmal auch als der „Goldjunge von Twitch.“

Die beiden Twitch-Größen verabredeten sich dazu, dem jeweils anderen eine Mysterybox im Wert von 1.000 Euro zu schicken. Darin verpackt sind Geschenke, größtenteils für das Land typische Gegenstände.

Wir stellen euch die Karriere von Papaplatte in unserem Video vor:

„Ich bin ein Sohn der Ehre“

Was ist der Streich? In der Mysterybox, die Papaplatte an Ludwig schickte, befand sich neben „typisch deutschen“ Gegenständen, wie einer Lederhose oder einem „Bernd das Brot“-Kuscheltier auch ein T-Shirt. Das hat Papaplatte selbst bedrucken lassen.

In großen Buchstaben steht dort „Ich bin ein Hurensohn“, während die Buchstaben mit der US-amerikanischen Flagge hinterlegt ist. Darunter, in kleinerer Schrift befindet sich die vermeintliche Übersetzung: „I am a son of honor“ (Deutsch: „Ich bin ein Sohn der Ehre“).

So sieht das T-Shirt aus (via YouTube).

Ludwig sagt den Satz ein paar Mal und wird so von Papaplatte vor seinen 34.786 Zuschauern bloßgestellt (via SullyGnome).

Bei dem dazugehörigen Clip auf YouTube ist die Community von Papaplatte begeistert. @DinoDieter schreibt beispielsweise: „Und da sagen Leute, Deutsche hätten keinen Sinn für Humor“. @feberg8845 schreibt: „Genial!! :D“

Was hat Papaplatte bekommen? Dass Ludwig mit seiner Mysterybox nur Gutes im Sinn hatte, sieht man an seinem Hauptgeschenk an Papaplatte: eine orange-schwarze NASCAR-Jacke. Dazu sagt Papaplatte in seinem Stream: „I am a professional racist now“ (via YouTube), was vermutlich „I am professional racer now“ (Deutsch: „Ich bin jetzt ein professioneller Rennfahrer“) heißen soll, doch so „Ich bin jetzt ein professioneller Rassist“ heißt.

Woraufhin Ludwig zunächst verlegen reagiert und dann schließlich „Kevin, it’s racer!“ ruft (via YouTube).

Das ist nicht das erste Mal, dass Papaplatte auch im internationalen Twitch-Raum zu sehen ist. Mit dem Twitch-Streamer xQc hatte er bereits ebenfalls schon Kontakt, wenn auch aus anderen Gründen: „Ich habe euch enttäuscht“ – xQc ergibt sich deutschem Twitch-Streamer beim großen Pixel-Kampf auf Reddit und schlägt Bündnis vor