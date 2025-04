„Deine Gier ist außer Kontrolle“ – Twitch-Streamer will fast 300 $ für ein Sweatshirt haben

YouTube– und Twitch-Streamer Ludwig Ahrens kündigte auf X, ehemals Twitter, seine neuen Preise für seinen Merch an. Die sollen wohl dank der Zölle von Präsident Trump hoch ausfallen.

Was ist das für ein Twitch-Streamer? Es geht um den US-amerikanischen YouTube- und Twitch-Streamer Ludwig Ahrens. Auf Twitch hat er über 3,3 Millionen Follower und begeistert pro Stream durchschnittlich 13.437 Zuschauer (via sullygnome). Seine Streaming-Reise startete auf Twitch und wechselte für einige Jahre exklusiv zu YouTube.

Sein Erfolg breitet sich nicht nur in den sozialen Medien aus. Er veranstaltet regelmäßig Events oder nimmt an solchen teil. 2024 wurde er für seine angeblichen „Gaming-Skills“ ausgezeichnet.

Auch mit Merch verdient Ludwig sein Geld. Für die angebotenen Objekte stellte er nun seine angeblich neuen Preise vor.

Ludwig ist ein großer Twitch-Streamer im internationalen Raum. Wir stellen euch im Video die 5 relevantesten Streamer im deutschen Twitch vor:

„US-Influencer sind am Kämpfen, das ist kein Scherz“

Ludwig postete auf X, dass er gerade die Kostenvoranschläge für seinen Merch bekommen habe und die Preise nach den neuen [US-]Zöllen berechnet wurden. Er bezeichnete sie als „gar nicht so schlecht“ und listete dann 74 $ (ungefähr 65 Euro) für ein T-Shirt und 293 $ (ungefähr 257 Euro) für ein Sweatshirt auf.

Weiter schrieb er: „Ich hoffe, ihr gebt mir weiterhin euer Geld in diesen unsicheren Zeiten“

Wie ist der Post zu verstehen? Es handelt sich augenscheinlich um puren Sarkasmus von Ludwigs Seite. Dieser Post ist eine humorvolle Art und Weise, um darauf aufmerksam zu machen, was die Zölle, die Präsident Trump auf Importe in die USA, erhoben hat, für Produktion und auch den Endkonsumenten bedeuten.

Vermutlich soll der Post Influencer parodieren, die in diesen schwierigen Zeiten um – finanzielle – Unterstützung bitten, obwohl es ihnen im Vergleich zu vielen Menschen noch gut geht. Unter einen Kommentar schrieb der Streamer: „US-Influencer sind am Kämpfen, das ist kein Scherz“ (via X).

Wie reagierte die Community? Die meisten aus der Community verstehen den Sarkasmus von Ludwig und antworten entsprechend:

Keno schreibt (via X): „Verdammt, deine Gier ist außer Kontrolle, Mann. Du hast dich echt verändert.“ Ludwig antwortete darauf (via X): „US-Influencer sind am Kämpfen, das ist kein Scherz“

Wade Wilson ist bereit noch mehr zu zahlen (via X): „Ich würde 400 $ für ein Sweatshirt zahlen, Ludwig“ woraufhin Ludwig antwortet (via X): „Ich habe 10.000 Einheiten bestellt, bitte überleg dir mehr auszugeben.“

HorsieAttack findet den Preis noch zu niedrig (via X): „Endlich eine Preisgestaltung für Merch, die die amerikanischen Werte, Exklusivität, Knappheit und einen Hauch von wirtschaftlicher Dystopie widerspiegelt. Du verkaufst es ehrlich gesagt unter Wert, dreistellig oder es ist kein echter Style.“

Es gibt aber auch einige wenige Stimmen, die den Sarkasmus nicht zu verstehen scheinen und wohl denken, Ludwig würde die Preise ernst meinen:

North schreibt (via X): „Stell sie in den USA her, einfach…“

Bradd Buff meint (via X): „Stell deinen Merch nicht in China her“

Chatthoughts11 postete (via X): „Keine billige Kinderarbeit mehr für den reichen Kerl“

Die tatsächlichen Preise von Ludwigs Merch liegen bei 40 $ für ein T-Shirt, 65 $ für ein Crewneck und 78 $ für ein Hemd. Zwar immer noch in der höheren Preiskategorie, aber nicht auf dem Level, wie sein Witz angekündigt hat.

Ludwig betont in seinen Streams immer wieder, dass er genügend Geld hat und hat deswegen auch beispielsweise den Höchstsatz, den man ihm in seinen Streams spenden kann auf 5 $ gesetzt. Seine Merchproduktion hat sich eventuell ebenfalls erhöht, er würde diese Preise wohl aber nicht von seiner Community verlangen. Live in einem Stream seines Kollegen wurde Ludwig ausgetrickst, mehr Geld auszugeben, als er eigentlich wollte: Twitch-Streamer, der ständig abgezogen wird, wird wieder ausgetrickst – aber für den guten Zweck