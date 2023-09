„Der größte Fehlschlag meiner Karriere“ – YouTuber berichtet, wie er 9 Monate Arbeit und 100.000 $ verloren hat

Vor seinem Wechsel zu YouTube galt Ludwig Ahgren (28) als „Goldjunge“ von Twitch. Er ist bekannt für seine aufwendigen Events. 2023 wollte er sich selbst übertreffen, nun sagt er das geplante Mega-Event in Las Vegas ab.

Was sollte das für ein Event werden? Im Dezember 2022 erreichte Ludwig mit seinem Schachbox-Event über 270.000 Zuschauer und stellte sogar einen Rekord auf. Bei dieser Sportart treten die Kontrahenten abwechselnd zum Blitzschach an und steigen gemeinsam in den Ring.

Für den YouTuber war es das größte Streaming-Event seiner Karriere und stellte sogar seinen legendären Subathon auf Twitch in den Schatten.

2023 wollte Ludwig das „Mogul Chessboxing“ größer und besser zurückbringen: Er wollte nicht nur für spektakulärere Kämpfe sorgen, sondern das Event auch noch nach Las Vegas verlagern, der „Kampf-Hauptstadt der Welt.“

Am 28. September sagte der YouTuber das Event jedoch überraschend ab. Auf X, ehemals Twitter, schrieb er, es sei „der größte Fehlschlag [seiner] Karriere“, würde ihn jedoch dazu motivieren, 2024 der bestmögliche Content Creator zu werden. Noch am selben Tag sprach er in einem kurzen Stream über die Umstände, die zur Absage des Turniers geführt hatten.

„Wenn ich es mache, dann mache ich es richtig“

Warum wird die Veranstaltung nicht stattfinden? Ludwig betont, dass er den Teilnehmern seines Events einiges abverlange: Immerhin würden sie zustimmen, sich ins Gesicht schlagen zu lassen und sich teilweise monatelang darauf vorbereiten.

Um das Event sicher zu gestalten und sich rechtlich abzusichern, wollte der YouTuber das Event von der Nevada State Athletic Commission sanktionieren lassen. Nach einer Änderung der Regeln der Kommission konnte Ludwig das Event nicht mehr wie geplant absegnen lassen. Er stand vor der Wahl:

Das Chessboxing-Turnier ohne Absegnung auszutragen

Aus dem Box-Event ein Kickboxing-Event zu machen

Oder es in einem anderen Staat zu versuchen

An diesem Punkt habe er sich gefragt, warum er das Turnier eigentlich um jeden Preis durchziehen soll. Ginge es ihm wirklich darum, das bestmögliche Event zu veranstalten, würde er es nicht überstürzen und die Sicherheit der Teilnehmer gefährden, indem er das Turnier ohne die Zustimmung abhält oder Kickboxing rein zwängt.

Aus diesem Grund entschied Ludwig sich schließlich für eine vierte Option: Er stellt für 2024 ein neues Event auf die Beine. „Wenn ich es mache, dann mache ich es richtig“, so der YouTuber. „Ich werde nicht einfach ein Event ausrichten, bei dem sich Leute anmelden, um ihre Sicherheit und Gesundheit aufs Spiel zu setzen, um es irgendwie durchzuziehen.“

Warum ist es für ihn so ein Fehlschlag? Zu dem Zeitpunkt, als Ludwig sich entschied, das Turnier abzusagen, hatte er bereits 9 Monate Arbeit und 100.000 US-Dollar in das Chessboxing-Event gesteckt.

Er erklärt, dass er mit seinem Wechsel von Twitch zu YouTube eine Art Kompromiss eingegangen sei: Die alltäglichen Streams würden etwas weniger und vielleicht sogar schlechter werden, dafür werde er seine Zeit und Ressourcen in aufwendige Events stecken, wie eben das Chessboxing-Turnier.

Nun habe er für 2023 nichts „Großes“ vorzuweisen, für ihn sei somit das gesamte Jahr so ziemlich im Eimer. Ludwig will sich davon allerdings nicht runterziehen lassen, sondern nutzt den „größten Fehlschlag seiner Karriere“ als Motivation, es im folgenden Jahr so richtig krachen zu lassen.

