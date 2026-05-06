Nach fast 20 Jahren auf YouTube und Twitch möchte ein 34-Jähriger herausfinden, wer er eigentlich ohne die Kamera ist

Der Content-Creator Anthony ChilledChaos war insgesamt fast 20 Jahre auf YouTube und Twitch unterwegs. Nun kündigt er an, nur noch im Mai 2026 Inhalte zu erstellen und danach seine Karriere zu beenden. Der Grund: Er wolle sich selbst kennenlernen.

Warum beendet ChilledChaos seine Karriere? Der Content-Creator ChilledChaos ist bereits seit insgesamt 18 Jahren auf YouTube und Twitch vertreten. Jetzt, im Alter von gerade mal 34 Jahren, will er sich von beiden Plattformen zurückziehen. In seinem Abschiedsvideo auf YouTube sagt er, er möchte herausfinden, wer er hinter der Kamera ist.

Er selbst, also Anthony, und seine YouTube-Persona ChilledChaos seien in den letzten Jahren miteinander verschmolzen und er möchte sein Ich und seine Interessen außerhalb von YouTube und Twitch kennenlernen. Außerdem wolle er seinen Erfolg im Leben nicht an Zahlen auf den beiden Plattformen festmachen, sondern eher an seiner persönlichen Entwicklung.

An seine Community wendet er die Worte: Und nur damit das klar ist – wie alle Eltern zu ihren geschiedenen Kindern sagen: ‘Das ist nicht eure Schuld.’ […] Ich bin mit einer so tollen Community gesegnet worden. (Quelle: YouTube ab Minute 03:49).

ChilledChaos ist einer der Urgesteine auf YouTube. Sein erstes Video veröffentlichte er auf seinem Kanal im Jahr 2009 (Quelle: YouTube). Auf seinem YouTube-Kanal konnte er über 1,33 Millionen Abonnenten erreichen und auf Twitch folgen ihm über 466.000 Menschen.

Auch Gronkh startete früh auf YouTube als Content-Creator:

Video starten Gronkh, der Mann mit der Stimme – Karriere und Leben von Deutschlands bekanntestem Let’s-Player Autoplay

ChilledChaos will sich von Community mit Abschiedsstream verabschieden

Was hat ChilledChaos geplant? Für den Mai 2026 erhalten die Zuschauer von ChilledChaos noch ganz normal Content von ihm. Danach ist allerdings Schluss. Ende Mai, vom 29. bis 31., veranstaltet ChilledChaos ein 3-tägiges Abschieds-Streaming-Event. Am 31. Mai 2026 findet dann definitiv sein letzter Stream statt.

Damit seine Community immer noch einen Platz hat, sich zu versammeln, plant ChilledChaos ein Projekt, bei dem ehemalige Zuschauer rund um die Uhr seinen Content anschauen können, ähnlich wie ein 24/7-Fernsehsender.

Gänzlich muss sich seine Community jedoch nicht von ChilledChaos verabschieden. Er wolle noch als Zuschauer in Zukunft agieren, meint er. Er werde immer noch in Discords zum Chatten präsent sein. Am Ende bedankt sich ChilledChaos noch bei seiner Community und den Kollegen und Freunden, die ihn bei seiner Karriere begleitet haben.

Dass Content-Creator ihre Karriere gänzlich beenden, kommt zwar eher selten vor, doch Pausen nehmen sich viele. So auch der deutsche Twitch-Streamer Papaplatte, der für zwei bis drei Monate von der Bildfläche verschwindet, um sich mehr mit sich und seinen Liebsten zu beschäftigen: Papaplatte nimmt eine Auszeit von Twitch, will Gras anfassen: „Bisschen gruselig für mich“