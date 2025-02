Twitch-Streamer, der ständig gescammt wird, wird wieder ausgetrickst – aber für den guten Zweck

Das Auktion-System hatte eine Funktion, durch die Ludwig ausgetrickst wurde. Die Bieter geben an, wie viel sie maximal ausgeben möchten. Das System speichert diesen Betrag ab und bietet für den Bieter immer nur so viel, wie gerade nötig ist, um den Höchstbietenden zu übertrumpfen.

Ludwig erzählt in seinem Stream vom 11. Februar 2025 (via YouTube ), dass er die Spendenaktion von shroud gesehen hatte und es witzig fand, bei der Aktion mitzubieten. Nicht, weil er gewinnen wollte, sondern einfach nur für den Witz.

Bei seinem Twitch-Kollegen handelt es sich um shroud. Er wird häufig als Shooter-Gott bezeichnet, da er früher ein professioneller E-Sportler in CS:GO war. Für den guten Zweck verloste er vor kurzem eine Stunde seiner Zeit an die Person, die den höchsten Betrag spenden würde.

Um wen geht es? Es geht um den Twitch- und YouTube-Streamer Ludwig Ahgren. Mit über 3 Millionen Followern auf Twitch (via sullygnome ) und über 6,5 Millionen Abonnenten auf YouTube gehört zu einer der Stars in der US-amerikanischen Twitch-Szene.

