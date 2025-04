Twitch: Trymacs verteidigt seinen Freund gegen die Angriffe von Tanzverbot, eigene Community widerspricht ihm

Twitch-Streamer Max „Trymacs“ Stemmler äußerte sich in einem Stream oberflächlich zu der Thematik rund um Tanzverbot. Seine Community kauft ihm seine Aussagen jedoch nicht wirklich ab.

Um wen und was geht es? Nach seiner sechsmonatigen Abstinenz von Twitch kam Kilian „Tanzverbot“ Heinrich zurück auf die Plattform. In einem YouTube-Video gab er einen Einblick, wie es ihm momentan geht und schoss gleichzeitig gegen seine Ex-Freundin Lola „quiteLola“ und seinen Twitch-Kollegen Adam „SkylineTV“ Wolke.

Tanzverbot behauptete, Lola hätte ihn mit Adam betrogen und dass die Beziehung zu Lola ihm allgemein den Lebenswillen geraubt haben soll. Adam wies in seinem eigenen Statement die Vorwürfe zurück; Lola hat sich bis jetzt noch nicht geäußert.

In einem weiteren Twitch-Stream gab Tanzverbot mehr Details und heizte den Streit um seine Beziehung weiter an. Viele Twitch-Streamer gaben ihre Einschätzungen zu der Situation ab, darunter auch MontanaBlack und Knossi.

Adam ist mit Trymacs befreundet und arbeitet, wie auch mit anderen Twitch-Streamern, häufig beruflich mit ihm zusammen. Auch er äußerte sich zu dem Thema.

„Witzig aber sowas von Max zu hören“

Was sagt Trymacs zur Thematik? In einem YouTube-Clip stellt sich Trymacs sich auf keine richtige Seite in der Situation. Er findet es „crazy“, dass die Leute sofort verurteilen, obwohl niemand weiß, was passiert ist. Selbst wenn es stimmen würde, dass Lola Tanzverbot mit Adam betrogen hat, sei es „peinlich“, sich sofort auf eine Seite zu schlagen, ohne dass jemand die Wahrheit wisse.

Wie reagiert die Community? Die Community steht Trymacs Aussagen kritisch gegenüber. Sie finden es allgemein doppelmoralisch, dass Trymacs sich bei sonstigen Dramen oder Beefs im Internet sofort auf eine Seite schlägt, hier aber, wenn es um einen Kumpel oder Kollegen von ihm geht, nicht sofort urteilen will.

So sind die Top-Kommentare unter dem YouTube-Clip unter anderem folgende:

Camu_cos schreibt: „Plötzlich nicht mehr so cool, wenn’s ‘nen Kollegen trifft“

DiesesJenesKLEINES meint dazu: „Witzig aber sowas von Max zu hören, der sich sonst über jeden Beef todesfreut und ihn komplett ausschlachtet“

koarl3620 findet: „Trymacs sagt das nur, da er gut mit Adam ist und ihn bei weiteren IRL-Touren dabei haben will. Bei vielen anderen YT-Reaktionen urteilt er sonst immer auch direkt“

Vegeta.00 schreibt: „Wie die ganzen großen YouTuber hoffen, dass es nicht stimmt, damit bei Events der „beste“ IRL-YouTuber Adam weiter kommen kann“

Da Adam gut in der deutschen Twitch-Szene vernetzt ist, da er einer der ersten war, der das IRL-Streaming geprägt hat, und viele Twitch-Streamer seine Dienste auch als Kameramann in Anspruch nehmen, wird von ihnen wahrscheinlich nicht so schnell geurteilt, wie bei anderen Konflikten.

Fast jeder im deutschen Twitch-Raum äußert sich momentan zu der aktuellen Situation um Tanzverbot. Viele fordern aber auch Neutralität der Zuschauer, bis die Situation weiter aufgeklärt wird. So gibt auch der Twitch-Streamer Metashi12 seine Sicht ab. Der hat seine ganz eigene Meinung: Streamer sagt zum Drama um Tanzverbot, dass Twitch so nicht funktioniere