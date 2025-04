Streamer sagt zum Drama um Tanzverbot, dass Twitch so nicht funktioniere

The Wheel of Time – Trailer zur Fantasy-Serie auf Amazon Prime

Metashi hat recht, dass öffentliches Fehlverhalten nicht das unmittelbare Karriere-Ende eines Streamers bedeutet, aber schon einen erheblichen finanziellen Rückschlag. Denn auch wenn die Fans vielleicht wie in einem Kult zu einem Streamer stehen, tun das Geschäftspartner nicht: Tanzverbot ist zurück auf Twitch und heizt den Streit um seine Beziehung weiter an

Er erwarte von seinem Follower auch so eine Treue, wenn herauskommt, was er alles angestellt hat.

Als Beispiel dafür nennt er AnniTheDuck, die 2024 in einer ähnlichen Situation war wie nun Lola und SkylineTV. Auch bei AnniTheDuck erhob eine frühere Partnerin, die Streamerin Reved, Vorwürfe, AnniTheDuck habe sich in der Beziehung falsch verhalten.

Das sagt Metashi12 zum Thema: Metashi führt in einem Clip aus, dass Twitch nicht so einfach funktioniert: Fehlverhalten führe nicht dazu, dass Streaming-Karrieren beendet werden.

