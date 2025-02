Streit zwischen Dr Disrespect und früheren Freunden auf Twitch eskaliert: „Du bist ein Hund“

Der Streamer Dr Disrespect kämpft mit den Nachwehen, die daraus resultieren, dass die Gründe seines permanenten Banns von Twitch bekannt wurden. So hat er jetzt, am 24.2.2025, Kritik an seinen früheren Freunden Nickmercs und DrLupo geübt. Er sei enttäuscht von beiden, hätten sie doch sogar seine Familie kennengelernt, nur um ihn dann im Stich zu lassen. Doch Nickmercs lässt das nicht auf sich sitzen.

Das ist die Situation: Bereits im Sommer 2020 wurde der beliebte Streamer Dr Disrespect permanent von Twitch gebannt. Der hatte zu dem Zeitpunkt gerade einen lukrativen Exklusiv-Vertrag unterzeichnet und galt, nach dem Abgang von shroud und Ninja, als das Gesicht von Twitch.

Lange Zeit blieben die Gründe des Banns ein Rätsel. Dr Disrespect machte auf YouTube weiter und behielt weitgehend seinen Kreis von Partnern und Freunden bei. Influencer im gleichen Gebiet kooperieren häufig miteinander. Dr Disrespect galt als gut vernetzt und war mit vielen Shooter-Streamern befreundet.

Wie man heute weiß, waren das keine reinen Geschäftsbeziehungen. Befreundete Streamer lernten sogar seine Familie kennen und wurden in einen engen Kreis des Vertrauens aufgenommen. Der sonst so distanziert wirkende Streamer ließ sie nah an sich ran.

Doch 2024 kam ans Licht, warum Dr Disrespect von Twitch gebannt worden war: Der verheiratete Influencer, damals schon weit in seinen 30ern, hatte 2017 über den Chat von Twitch Nachrichten mit einer Minderjährigen ausgetauscht. Die Nachrichten, so gestand er später, „überschritten die Grenzen, unangebracht zu sein.“

In der Folge dieser Enthüllung verlor Dr Disrespect viele Geschäftsbeziehungen, aber auch enge Freunde distanzierten sich von ihm, wollten mit Dr Disrespect nichts mehr zu tun haben.

Dr Disrespect nennt frühere enge Freunde der Familie nun falsch und feige

Das sagt Dr Disrespect jetzt über seine früheren engen Freunde: In einem Stream am 24. Februar griff Dr Disrespect jetzt die früheren Freunde Nickmercs und DrLupo direkt an (via x):

Ich denke, Nicmercs ist die größte Scheiß-Pussy der Welt. Lupo ist offensichtlich ein riesiger Arsch … er ist falsch.

Beide Content-Creator hätten seine Frau und seine kleine Tochter kennengelernt – seine Familie mehrfach getroffen. Doch jetzt habe Nickmercs in einem „billigen Podcast“ über ihn abfällig gesprochen. Sowas mache doch keiner, das würden nur „scheinheilige Pussys“ tun. Der Typ denke, er sei ein harter Kerl und könne Leute ausknocken. Aber das sei lachhaft, der habe doch gar keine Chance.

DrLupo würde mittlerweile so laut schreien, wie er nur könne, und das vor gerade mal 400 Zuschauern. Ihm scheint Dr Disrespect vorzuwerfen, seine Methoden zu kopieren.

Was hat Nickmercs gemacht? Der Streamer war letztes Jahr im Podcast „Bussin‘ with the Boys“ und hat sich dort von Dr Disrespect distanziert, nachdem Dr Disrespect in Verbindung mit einer 17-Jährigen gebracht wurde.

2023 hatte Nickmercs Ärger mit Call of Duty, weil er auf Twitter gepostet hatte, Lehrer sollten Kinder mit LGBT-Themen in Ruhe lassen. Er selbst wolle als Vater entscheiden, wann seine Kinder mit dem Thema konfrontiert werden. Call of Duty entzog Nickmercs daraufhin seinen eigenen Skin. Dr Disrespect solidarisierte sich mit Nickmercs.

Nickmercs nennt Dr Disrespect einen Hund

Das sagt Nickmercs zu den Vorwürfen: In einer Antwort auf die Angriffe von Dr Disrespect sagt Nickmercs nun (via x):

Wir sind alle falsch und scheinheilig, weil wir unsere Beziehung mit dir abgebrochen haben, nachdem du irren Scheiß abgezogen hast und all deine Jungs in eine unmögliche Situation gebracht hast? Darüber willst du sprechen? Dann lass uns darüber sprechen. Du hast alle von uns in diese unangenehme Situation gebracht, weil du ein Hund bist, du bist ein Hund, weil du ein Hund bist, Bruder. Und ich hab in meinem Leben schon viele Hunde getroffen. Aber wenn man mit Unter-18-Scheiß anfängt, dann bist du eine andere Sorte Hund. Dann bist du einfach ein verrückter Typ.

Nickmercs wirft Dr Disrespect vor, keine Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Als Vater und Ehemann muss man in so einer Situation sagen: „Ich hab Mist gebaut, das geht auf meine Kappe“ und nicht die Schuld bei allen anderen suchen.

Nickmercs deutete zudem an, seine Beziehung zu Dr Disrespect sei nicht so innig, wie der jetzt tue. Im Juni 2024 hatte Nickmercs gesagt, sie hätten miteinander nur 8 Minuten lang gesprochen und Dr Disrespect habe dabei die ganze Zeit seine Perücke getragen (via x)

Das englische Wort Hund würde man auf Deutsch in dem Zusammenhang wohl als geiler Bock übersetzen, als jemand, der sich von seinem Sexualtrieb steuern lässt.