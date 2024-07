Streamer ist den Tränen nah, als er darüber spricht, was sein Freund DrDisrespect getan hat

Der Streamer Timothy Betar (34) ist als TimTheTatman bekannt. Sein Aufstieg begann 2018, als er in der Clique von Ninja mit Fortnite auf Twitch berühmt wurde. 2021 wechselte er auf YouTube und war dort immer wieder mit DrDisrespect zu sehen. Was dort jetzt passiert ist, nimmt den bärigen Streamer ganz schön mit.

Wer ist TimTheTatman?

TimTheTatman wurde 2018 als „Watschenmann“ von Ninja bekannt, der gutmütige, etwas planlose „Papa“, der mit dem hibbeligen Ninja mitläuft und immer wieder angeschrien und Ziel eines Wutanfalls wird, wenn er angeblich inkompetent oder irgendwie zu lahm ist.

ist. Dem gutmütigen Mann sah man nur zu gerne dabei zu, wie er unter der Tyrannei des Red Bull süffelnden Schlumpfs litt. Man konnte sich gut mit ihm identifizieren, wenn er bei einem CoD-Turnier von viel jüngeren Heißspornen abgezogen wurde und hilflos rief: „Ich bin ein 30-jähriger Papa, der eine Glatze kriegt!”

Aber tatsächlich machte TimTheTatman aus diesem Image eine Karriere und ließ sich seine Jahre auf Twitch 2021 versilbern, als er als „familientauglicher Vorzeige-Streamer“ für offenkundig viel Geld zu YouTube wechselte.

Er war jahrelang der Maincharacter und TimTheTatman eine Nebenfigur in seiner Story:

TimTheTatman wirkt aufgelöst, als er sich von DrDisrespect distanziert

Das sagt er zu DrDisrespect: Schon früher auf Twitch und später auf YouTube hat TimTheTatman gerne mit DrDisrespect zusammengespielt und immer wieder unter dessen Späßen und Gags gelitten. Auch hier setzte sich die Ninja-Dynamik fort:

DrDisrespct machte den harten, kompetenten Profi

TimTheTatman den etwas langsameren Normalo, der sich Sprüche geben musste

Aber beide Streamer waren offenbar gut befreundet.

Als die Vorwürfe gegen DrDisrespect bekannt wurden und der Doc zugegeben hatte, was er gemacht hat, traf TimTheTatman das augenscheinlich hart.

In einem Twitter-Clip sieht man ihn aufgelöst und ernst, wie er sagt, er könne DrDisrespect, seinen langjährigen Freund, nicht länger unterstützen. Man sieht, wie er mit sich hadert und wie schwer ihm das fällt:

Am Ende muss ich sagen: Was er gesagt hat, dass er einer Minderjährigen geschrieben hat, was manchmal ans Unangemessene grenzte … wenn er wusste, dass sie minderjährig war und es diese Nachrichten gab, dann kann ich das nicht unterstützen.

TimTheTatman bedankt sich für die Reaktion der Fans auf seine Nachricht

So reagierte er, als er wieder live kam: Seit diese Nachricht live ging, ist etwa eine Woche vergangen. TimTheTatman streamte jetzt nach einer Auszeit wieder auf YouTube und wieder äußerte er sich zum Thema.

Im aktuellen Stream wirkte immer noch angefasst, aber deutlich aufgeräumter. Sagte, das sei eine absolut irre Woche gewesen. Die Welt sei voller Negativität.

Er bedankt sich über die vielen positiven Nachrichten, die ihn in der Sache erreichten.

Er bedankt sich über die vielen positiven Nachrichten, die ihn in der Sache erreichten.

In all dem Ärger und der Aufregung um das so heikle Thema, bietet TimTheTatman einmal mehr eine Wohlfühl-Oase an, wo man einander mag. Das war schon immer seine Rolle in der Gaming-Welt.