YouTube dreht DrDisrespect den Geldhahn ab – Wegen 7 Jahre alter Nachrichten auf Twitch

Das steckt dahinter: Influencer wie DrDisrespect sind in erster Linie Werbeträger, wandelnde Reklametafeln, und jeder, der ihnen eine Plattform gibt, will mit ihnen über Werbung Geld verdienen. Doch Firmen wollen nicht, dass ihre Produkte mit Dingen in Verbindung gebracht werden, die ihren Ruf schädigen könnten.

Das ist das Statement von YouTube: In einem Statement an die US-Seite Kotaku heißt es:

YouTube hat in einem Statement bekannt gegeben, dass die aktuellen und künftigen Kanäle von Guy „DrDisrespect“ Beahm nicht mehr monetarisiert werden. Man hat den populären Streamer nach „schweren Anschuldigungen“ aus dem YouTube Partner-Programm geworfen. Der 42-Jährige wird auf YouTube kein Geld mehr verdienen. Man fürchtet, dessen Verhalten außerhalb von YouTube könne das Vertrauen von Werbetreibenden in YouTube beschädigen.

