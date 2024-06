Ein großes Spiel löscht DrDisrespect komplett – Charakter und Story fliegen morgen raus

DrDisrespect wies darauf hin, dass in einem Schiedsverfahren mit Twitch festgestellt wurde, dass er nichts Falsches getan habe, aber die Schlinge zog sich in den letzten Tagen fester zu, als sich sein eigenes Gaming-Studio nach Ermittlungen von ihm trennte.

Warum fliegt er jetzt aus dem Spiel? In den letzten Tagen wurde enthüllt, warum DrDisrespect 2020 von Twitch gebannt wurde – was lange niemand außerhalb eines kleinen Zirkels bei Twitch wusste.

In die Spiele-Reihe kam er Ende 2022 in NBA 2k23. Damals musste man sich in einer Quest rund um „Mountain Dew“ mit DrDisrespect treffen und ihn in einem Spiel H.O.R.S.E. besiegen.

Was war das für eine Zusammenarbeit mit NBA2k4? DrDisrespect ist 2,03 m groß und hat während seiner College-Zeit in der NCAA Basketball gespielt. Daher lag eine Zusammenarbeit mit der Basketball-Franchise nahe.

