Nach Enthüllungen zu seinem Twitch-Bann fliegt DrDisrespect aus seiner eigenen Gaming-Firma, kündigt Auszeit an

Lange war der Twitch-Bann von Guy “DrDisrespect” Beahm ein großes Rätsel. Nach Vorwürfen gegen den Streamer trennt sich nun sein Gaming-Studio, Midnight Society, von ihm. Der Doc kündigte eine Auszeit auf unbestimmte Zeit vom Streamen an.

Was ist die Situation um DrDisrespect? Einst gehörte der Streamer zu den größten Stars auf Twitch, bezeichnete sich selbst als das Gesicht der Streaming-Plattform. Im Juni 2020 wurde DrDisrespect jedoch ohne ersichtlichen Grund dauerhaft gesperrt.

Vier Jahre lang gab der Bann Rätsel auf, bis ein ehemaliger Mitarbeiter von Twitch am 22. Juni 2024 augenscheinlich ohne besonderen Anlass den angeblich wahren Grund enthüllte: Der Doc soll mit einer Minderjährigen unangebrachte Nachrichten ausgetauscht und versucht haben, sich auf der TwitchCon mit ihr zu treffen.

DrDisrespect reagierte auf die Vorwürfe recht knapp: Die Sache sei beigelegt, es sei “kein Fehlverhalten eingeräumt worden”. Jetzt schaltet sich Midnight Society ein, das “AAA-Studio”, welches der Streamer 2021 gegründet hatte, um CoD und Apex Legends Konkurrenz zu machen.

Studio sagt, man habe an die Unschuld von DrDisrespect geglaubt

Was ist die aktuelle Entwicklung? In einem Post vom 24. Juni 2024 gab das Studio auf X, ehemals Twitter, bekannt, dass man die Zusammenarbeit mit dem Mitgründer DrDisrespect einstellt. Man habe am vorangegangenen Freitag von den Vorwürfen gegen den Streamer erfahren und sei von seiner Unschuld ausgegangen.

Dann habe man jedoch mit den “beteiligten Parteien” gesprochen. Um die Prinzipien und Standards des Studios sowie der dort arbeitenden Personen zu bewahren, trenne man sich von dem Doc.

Weiter heißt es: „Obwohl es schwierig ist, diese Tatsachen zu hören, und schwieriger, sie zu akzeptieren, ist es unsere Pflicht, im Namen aller Beteiligten mit Würde zu handeln, insbesondere im Namen der 55 Entwickler und Familien, die wir zusammen mit unserer Spielergemeinschaft beschäftigt haben.“

Nachricht erwischt DrDisrespect offenbar kalt

Die Nachricht schien DrDisrespect zu erreichen, als er gerade mitten in einem Stream zu Elden Ring war. Der Streamer hatte gerade einen Boss gelegt und wirkte gut gelaunt. Während des Ladebildschirms beim Schnellladen blickte er augenscheinlich auf sein Handy und seine Stimmung änderte sich schlagartig.

Es folgt ein längeres Schweigen des Docs. Als das Spiel weiterläuft, ist noch einmal zu sehen, wie der Streamer offenbar auf sein Handy schaut. Den ganzen Ausschnitt könnt ihr euch hier anschauen:

DrDisrespect kündigt unbegrenzte Streaming-Auszeit an

Was sagt DrDisrespect? Im Anschluss an die Szene verkündete der Streamer, dass er die sozialen Netzwerke leid sei und sich ausgebrannt fühle. Vor 15 Jahren, als er angefangen habe, sei es noch eine andere Szene gewesen: Man habe eine tolle Zeit gehabt, hätte spaßige Spiele gezockt.

DrDisrespect sagt, er habe in naher Zukunft ohnehin eine Pause vom Streamen geplant – nun will er diese Auszeit vorverlegen, mit sofortiger Wirkung. Ob und wann der Doc von diesem „Urlaub“ zurückkehren wird, ist noch ungewiss (via X).

Mit „Deadrop“ hatte DrDisrespect einen Shooter erschaffen wollen, wie jene, die ihn einst berühmt gemacht haben – nur besser. Der Streamer war bislang das Aushängeschild des Projekts. Fans sorgen sich nun um die Zukunft des Shooters. DrDisrespect zeigt 1. Gameplay seines AAA-Shooters – Verspricht „Neues Zeitalter des kompetitiven Multiplayers“.