Tanzverbot ist nach 193 Tagen wieder auf Twitch, Zuschauer werfen ihn mit Geld zu, doch er hat nur ein Thema

Der Twitch-Streamer Kilian „Tanzverbot“ Heinrich fehlte lange Zeit in der deutschen Streamer-Landschaft: 193 Tage sind seit seinem letzten Auftritt auf Twitch vergangen. Jetzt kam er am 22. April mit einem Stream zurück, bei dem teilweise bis zu 40.000 Leute zuschauten. Bei dem Stream ging es Tanzverbot jedoch nur um ein Thema: Seine Ex-Freundin quiteLola.

Das war die vorherige Situation: Lange Zeit ließ sich Tanzverbot nicht auf Twitch blicken; am 11. Oktober 2024 war er das letzte Mal auf der Plattform live. In seinem neuesten YouTube-Video „mein ende“, berichtete er von den letzten Monaten. Er erzählte, dass er nicht rausgehen, bis nachmittags schlafen und die meiste Zeit in dem Spiel VRChat verbringen würde.

Der Grund für seine Niedergeschlagenheit seien vor allem seine Steuerschulden, die er unter anderem aus dem Jahr 2023 zurückbezahlen müsse. Doch auch etwas anderes sorgte für seine schwierige Phase: Seine vorherige Beziehung, die ihm, wie er selbst sagt, viel Lebenswillen geraubt hätte.

„Sie hat es mir gestanden“

Was ist das für ein Thema? Es geht um die Ex-Freundin von Tanzverbot, Lola. Lange Zeit waren die beiden ein öffentliches Paar. Nach der offiziellen Trennung im Jahr 2024 der beiden haben einige Zuschauer Tanzverbot immer wieder vorgeworfen, dass er es mit Lola so gut gehabt hatte.

Das verursachte bei Tanzverbot anscheinend Frust, weswegen er in seinem neuesten YouTube-Video verkündete, dass Lola ihn mit dem Twitch-Streamer Adam „SkylineTV“ betrogen haben soll.

Für ein halbes Jahr soll es in der Beziehung von Tanzverbot und Lola ein Thema gewesen sein, ob sie ihn betrogen habe. Schließlich soll sie ihm den Betrug gestanden haben.

„Dreimal versucht, mich zu trennen“

Sie soll in einer Nacht mit Adam in einer Berliner Bar gewesen sein und sich anschließend im Hotelzimmer von Adam oberkörperfrei massieren lassen sollen. Dann seien Lola und Adam kuschelnd zusammen eingeschlafen. Am nächsten Morgen sei Lola zu Tanzverbot in die Wohnung gefahren und habe sich in sein Bett gelegt.

Weiter erzählt Tanzverbot, dass er nicht er derjenige gewesen wäre, der an der Beziehung festgehalten habe, sondern Lola: „Ich habe dreimal versucht, mich zu trennen.“

Lola habe stundenlang bei seiner Wohnung geklingelt, ihn mehrmals angerufen und sei in seine Wohnung eingedrungen, berichtet Tanzverbot.

Zuschauer geben etwa 16.000 € für Tanzverbot aus, der bkommt die Hälfte

So lief der Stream von Tanzverbot Der Höhepunkt waren 41.100 gleichzeitige Zuschauer (via sullygnome) und insgesamt 4.075 neue, zahlungspflichtige Abonnenten auf Twitch, davon waren 1.350 geschenkte Subs (via twitchtracker).

Die Zuschauer haben über die Subs etwa 16.000 € für Tanzverbot ausgegeben, bei dem bleiben am Ende nach Twitch, Paypal und den für Tanzverbot so wichtigen Steuern ungefähr 8.000 € hängen.

Für die Spenden und Subs bedankte sich der Twitch-Streamer immer wieder, ließ sich aber nie wirklich von seinem eigentlichen Thema abbringen.

Im weiteren Streamverlauf erzählte Tanzverbot noch mehr Details aus der Beziehung mit Lola. Dabei stellt er auch klar: Er selbst sei kein Unschuldslamm gewesen und beide seien nicht gut zueinander gewesen. In diesem großen Thema, bei dem niemand wirklich weiß, wie er oder sie sich positionieren soll, sind ausgerechnet diese Twitch-Streamer mit den weisesten Worten: Beim Streit um Tanzverbot im deutschen Twitch sind Knossi und MontanaBlack die Stimmen der Vernunft