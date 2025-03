„Überrascht, wie gut er in dem Spiel ist“ – Twitch-Streamer Trymacs löst endlich Versprechen ein, geht dabei den harten Weg

Andere Stimmen loben auch die Art der Videos, die Trymacs hochlädt. Das Gameplay wurde in seinem Livestream aufgenommen und für YouTube simpel zusammengeschnitten. Ein Moment war während des Elden-Ring-Livestreams aber nicht so schön: Mitten im Bosskampf in Elden Ring steht plötzlich die Polizei bei Twitch-Streamer Trymacs

Beschwörungen sind in Elden Ring eine große Hilfe, da sie euch im Kampf zur Seite stehen, die Gegner ebenfalls attackieren und sich ab und an auch deren Aufmerksamkeit schnappen. Ohne Beschwörungen zu kämpfen, das gilt als der „härtere Weg“ durch Elden Ring.

Was ist das für ein Versprechen? Obwohl Elden Ring sich einer sehr großen Popularität erfreut, hat der Twitch-Streamer Trymacs es lange Zeit nicht gespielt, es seiner Community aber versprochen, den Erfolgstitel von From Software irgendwann nachzuholen. Dieses Versprechen hat der Content Creator vor Kurzem eingelöst.

