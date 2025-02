28-Jähriger wollte mit Twitch aus den Schulden raus – Meldet sich nach 4 Monaten Pause und was er sagt, klingt gar nicht gut

Obwohl Tanzverbot in seinem knapp 2-stündigen Stream viel über seine persönlichen Probleme spricht, sei TikTok nicht der Ort für einen richtigen “Deeptalk”. Den will er zu gegebener Zeit auf Twitch nachholen. Das ist aber nach aktuellem Stand noch nicht geschehen. Zuletzt hatte sich der Streamer im Januar mit einem Post gemeldet .

Es wird deutlich, dass Tanzverbot selbst unglücklich mit seiner derzeitige Situation ist, es aus eigener Kraft aber auch nicht schafft, etwas daran zu ändern. Er sagt: Er sei von der Veranlagung her ohnehin schon eher schwach. Die 2,5 Jahre toxischer Beziehung hätten ihn nun total kaputt gemacht. Professionelle Hilfe möchte er aber nicht in Anspruch nehmen.

Den Kummer bewältigt Tanzverbot offenbar, indem er regelmäßig feiern geht. In den letzten 4 Monaten sei er bestimmt 4- oder 5-Mal die Woche ausgegangen. Aber davon abgesehen, sei er kaum nach draußen gegangen. Beim Feiern konsumiere er zudem viel Alkohol – etwas, was der Streamer früher kritisch sah. Es ist ihm aber wichtig zu betonen, dass er sonst keine Drogen konsumiere.

Wenn ihr oder Menschen aus eurem Umfeld unter Depressionen leiden, oder “sehr, sehr down” sind, ist nichts wichtiger, als darüber zu sprechen. Wenn ihr euch nicht Menschen in eurer direkten Nähe anvertrauen möchtet, könnt ihr euch anonym, rund um die Uhr und kostenlos unter anderem bei der Deutschen Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111, via Chat bei der Online-Seeelsorge oder beim Hilfe-Telefon „Mutruf“ melden. Den Verein erreicht ihr unter 04191/27 4928 0.

Am 7. Februar 2025 meldete sich Tanzverbot in einem Stream auf TikTok bei seinen Fans – auf Twitch habe er sich nicht getraut.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to