MontanaBlack hat das erreicht, von dem viele nur träumen, denkt trotzdem, er hat zu wenig erlebt im Leben

In der neuesten Episode des Podcasts Henke’s Corner redet der Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris darüber, warum ihn das Altern nervt und weswegen er denkt, er habe zu wenig im Leben erlebt.

Was hat MontanaBlack erreicht? MontanaBlack gehört zu den erfolgreichsten Twitch-Streamern im deutschen Raum. Auf Twitch hat er über 5,5 Millionen Follower und erreicht in seinen Streams durchschnittlich 31.864 Viewer (via sullygnome).

Geht man nach durchschnittlichen Zuschauern und schließt man den Event-Kanal BALLERLEAGUE aus, steht MontanaBlack an erster Stelle im deutschsprachigen Raum (via sullygnome). Hinzu kommt ein erfolgreicher YouTube-Kanal mit über 2,9 Millionen Abonnenten und mehrere Highlight-Kanäle, auf denen die besten Momente seiner Twitch-Streams hochgeladen werden.

Zudem hat der Twitch-Streamer seine eigene Getränkemarke GÖNRGY und kann sich mit seinem Reichtum mehrere Sportwagen leisten, unter anderem einen Mercedes-AMG und einen Porsche.

MontanaBlack wird häufig für sein Fahrverhalten kritisiert:

„Ich hab das Gefühl, ich hab zu wenig erlebt“

Warum denkt MontanaBlack, er hat zu wenig erlebt? In der neuesten Folge von Henke’s Corner fragt ihn der Interviewer Henke, ob MontanaBlack das Altern nerven würde. Darauf antwortet der Twitch-Streamer:

Mich nervt das Altern eigentlich, glaub ich, nur aus dem Aspekt, weil ich meine gesamte Jugend und Anfangs-Erwachsenen-Zeit verkifft, verkokst und veralkoholt hab. Ich hab das Gefühl, ich hab gar nicht meine Jugend richtig gelebt. Das nervt mich am allermeisten. Ich hab gar nicht mein Leben in den jungen Jahren gelebt. via YouTube

Weiter führt er aus, dass er erst richtig angefangen habe zu leben, als er mit YouTube angefangen hatte. In den 12 Jahren, in denen er YouTube und Twitch schon aktiv als Beruf ausführt, sei er bisher nur 2 oder 3 Mal im Urlaub gewesen. Er sagt dazu: „Ich hab das Gefühl, ich hab zu wenig erlebt“ (via YouTube).

Vor allem würde dieses Gefühl kommen, wenn er Dokus gucken würde. Gerade vor kurzem habe er eine Dokumentation über Rio de Janeiro geschaut und sei dadurch wehmütig geworden. Er sei zu wenig unterwegs gewesen, seiner Meinung nach.

Auch wenn er die finanziellen Möglichkeiten hätte, es sich leisten zu können, zu verreisen, würde er aus irgendeinem Grund nicht machen.

Er sagt aber auch, dass er auf jeden Fall ein „geiles Leben“ habe, aber eben viel vom Leben auch schon vor YouTube verpasst habe.

