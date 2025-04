Twitch-Streamer redet über die Erwartungen an GTA 6 und ist sich sicher: „Leute werden enttäuscht sein“

Der deutsche Twitch-Streamer Dominik „Reeze“ Reezmann hat in einem Stream über die Erwartungen an GTA 6 gesprochen. Für ihn ist klar, dass die Spieler bei Release enttäuscht sein werden, da die Erwartungen durch vorangegangene Titel einen hohen Standard gesetzt haben.

Was ist das für ein Streamer? Es geht um den deutschen Twitch-Streamer Reeze. Er streamt regelmäßig auf seinem Twitch-Kanal und konnte dort durchschnittlich 1.048 Zuschauer im letzten Jahr begeistern (via sullygnome). Seine Inhalte drehen sich um Gaming und er ist immer wieder auf Streaming-Events zu sehen.

Mit dem Twitch-Streamer Papaplatte hat Reeze den Podcast Edeltalk, in dem sie jede Woche über verschiedene Themen aus ihrem Leben sprechen. Wir stellen euch die Karriere von Papaplatte in unserem Video vor:

„Jesus Christus als Steam-Download“

GTA 6 wird mit seinem Release im Herbst 2025 große Wellen schlagen, da es eines der am meist erwarteten Spiele ist. Kein Wunder also, dass die Erwartungen und Hoffnungen an das Spiel riesig sind.

Das findet auch Twitch-Streamer Reeze:„Das muss releasen und das muss geil sein. (…) Das muss da sein und das muss ballern“ (via YouTube).

Er findet, dass mit GTA 6 alle Altersgruppen angesprochen werden, sowohl jung, als auch alt. Außerdem sei das Spiel etwas für Leute, die wenig zocken, aber auch die, die vor vielen Jahren das letzte Mal gespielt haben.

Auf einen Kritikpunkt aus seinem Chat, dass Rockstar Games GTA 6 nur machen würde, um die ersten zwei Monate zu nutzen und viel Geld mit dem Spiel zu machen, antwortet Reeze folgendermaßen:

„Niemals geht es denen nur ums Geld. Die wollen, dass das wirklich gut wird. Ich glaube trotzdem, dass Leute enttäuscht sein werden.“ Durch GTA V sei einfach so ein Druck aufgebaut worden, dass Leute denken, Jesus Christus wäre „persönlich vom Himmel herab gestiegen“ und „hat sich in einen Steam-Download verwandelt“ (via YouTube).

Weiter führt er aus, dass man realistisch sein müsse und sich überlegen solle, was man erwarten kann. Mit GTA 6 könne das Rad nicht neu erfinden werden. Seiner Meinung nach würde der sechste Teil eben ein besseres GTA 5 werden, mit besserer Grafik, KI und mehr Möglichkeiten in einer größeren Welt.

