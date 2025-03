Twitch-Streamer Papaplatte hat 5 Stunden, um sich in GeoGuesser auf ein Turnier vorzubereiten, ist aber betrunken

Der Twitch-Streamer Papaplatte ist in seinem betrunkenem Zustand eigentlich nicht in der Lage, an einem Turnier teilzunehmen. Er versucht es allerdings trotzdem und hat nur fünf Stunden, um sich vorzubereiten.

Was ist das für ein Turnier? Twitch Rivals ist ein Event, bei dem Twitch-Streamer aus den verschiedensten Ländern zusammen kommen, um ein bestimmtes Spiel gegeneinander zu spielen. Vor kurzem gab es beispielsweise ein Turnier zu dem Spiel Marvel Rivals, bei dem sich eine Streamerin sogar beschwerte.

Zuletzt fand ein Twitch Rivals zu dem Titel GeoGuesser statt. Dabei handelt es sich um ein Spiel, bei dem die Spieler anhand von zufällig ausgewählten Orten aus Google Maps erraten müssen, wo sie sich auf der Welt befinden. Je näher man dran ist, desto mehr Punkte gibt es.

„Ich wollte eigentlich nicht so viel trinken“

Warum ist Papaplatte betrunken? Der Twitch-Streamer war, bevor er sich in seinen Stream um 18 Uhr setzte, auf dem Kölner Karneval. Gemeinsam mit seinen Freunden Dave und Max ließ er sich es auf dem Fest gut gehen. Papaplatte sagte, dass er „eigentlich nicht so viel trinken wollte“, aber Max unbedingt erreichen wollte, dass er den Twitch-Stream ausfallen lässt.

Wie lief die Teilnahme ab? In den nächsten fünf Stunden sieht man Papaplatte, wie er das Spiel GeoGuesser übt. Auch isst er zwischendurch, das alles jedoch in einem beschwipsten Zustand, was die ganze Angelegenheit lustig macht.

Das wurde in einem Video von Satter Hugo auf YouTube ab Minute 04:33 festgehalten.

Dabei schaut ihm via Livestream sein Twitch-Kollege BastiGHG zu, der sichtlich genervt ist. Er hatte Papaplatte nämlich noch auf das Spiel trainiert. Laut ihm habe Papaplatte aber nicht einmal die Trainingskarte gespielt.

So ging das Turnier aus: Es glaubte bestimmt niemand von den Zuschauern daran, dass Papaplatte es in seinem Zustand besonders weit in dem Turnier schafft. Im weiteren Verlauf konnte man dem Twitch-Streamer jedoch dabei zugucken, wie er immer weitere Gegner schlug. Bis er schließlich im Finale stand und dieses prompt gewann.

Am Ende bleibt die Frage, ob Papaplatte nur wegen seines betrunkenen Zustands so gut war.