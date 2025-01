Papaplatte fliegt aus Spiel in Pro7-Show, weil er denkt, das Brandenburger Tor ist 165 m hoch

Der Twitch-Streamer Kevin „Papaplatte“ Teller war in der Pro7-Show „Das Duell um die Geld“ dabei und wurde auf sein Allgemeinwissen geprüft. Bei einer Frage, bei der er es unter anderem um die Höhe des Brandenburger Tors ging, schnitt der 28-Jährige nicht sehr glanzvoll ab. Dabei war er sich so sicher.

Um welche Show geht es? Es geht um die ProSieben-Show „Das Duell um die Geld“, eine Show von und mit Joko und Klaas, die namentlich an ihre Show „Das Duell um die Welt“ angelehnt ist. In einer großen Runde sitzen verschiedene Personen aus dem öffentlichen Leben an einem Tisch und „pokern“ bei Schätzfragen.

In der diesjährigen Ausgabe sind unter anderem Sophie Passmann, Steven Gätjen und der Twitch-Streamer Papaplatte dabei. Moderiert wird das Ganze von Oliver Kalkofe.

Wir stellen euch Papaplatte in unserem Video vor:

„Ich kann das nicht rechtfertigen“

Warum fliegt Papaplatte raus? Am Anfang der Runde wird die Frage gestellt, wie hoch die höchste jemals gesurfte Welle war. Papaplatte schreibt 167 m auf. Damit die Kandidaten abschätzen können, wie nah sie an der Lösung sind, werden zwei Hinweise genannt. Der erste Hinweis ist, dass das Brandenburger Tor nur zwei Meter kleiner ist als die Welle.

Joko und Klaas scheiden freiwillig aus dieser Runde aus, doch Papaplatte ist sich so sicher wie nie, dass er die richtige Antwort gewählt hat. Er geht, ohne groß nachzudenken, all in und setzt seine gesamten 500 Euro aufs Spiel. Nur noch er und Steven Gätjen sind in der Runde.

Die richtige Lösung wird genannt, es sind 28,57 m und das Brandenburger Tor ist 26 m hoch.

Dann werden die Schätzungen von Steven Gätjen und dem Twitch-Streamer gezeigt. Steven Gätjen ist mit 27,53 m sehr nah dran.

Bevor Papaplatte seine Lösung aufdeckt, sagt er: „Nee, da gibt es keine Begründung. Ich kann das nicht rechtfertigen.“ Er zeigt seine Lösung und unter Applaus gesellt er sich zu der ebenfalls ausgeschiedenen Sophie Passmann an die Bar zum Zuschauen.

Hier könnt ihr euch das ganze Video auf YouTube anschauen:

Wie reagiert die Community? Die Kommentare unter dem Video lassen humorvoll kein gutes Haar an dem Twitch-Streamer:

fortnite4ever414: „Ich bin schon mal eine 2000 m Welle geritten; Kevin lass dir nichts erzählen.“

TastelessX: „Kevin wieder Beifahrer in seinem eigenen Leben.“

BastiPzudemA: „Kevin ist so lustig ohne es zu wollen, ich liebe es.“

Dies ist nicht das erste Mal, dass Papaplatte in einer Show von ProSieben auftritt. Er war auch in der beliebten Show „Das Duell um die Welt“ von Joko und Klaas zu Gast: Pro7 engagiert Dolmetscher für Twitch-Streamer Papaplatte, damit ihn endlich wer versteht