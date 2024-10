Pro7 engagiert Dolmetscher für Twitch-Streamer Papaplatte, damit ihn endlich wer versteht

Der deutsche Twitch-Streamer Kevin „Papaplatte“ Teller (27) war Gast bei der Show „Duell um die Welt“ von Joko und Klaas auf Pro7 in der Staffel 7, Episode 2, die am Samstagabend, dem 26.10.2024 ausgestrahlt wurde. Man hatte für den Streamer einen Dolmetscher engagiert, um sicherzustellen, dass Papaplatte die Anweisungen für die Stunts verstand, die man ihm zumutete.

Das war die Idee der Show: In der Show wurde der Twitch-Streamer Papaplatte nach Österreich geschickt, um „Physik wieder cool zu machen.“ Papaplatte hat zwar sein Elektrotechnik-Studium abgebrochen, war aber in den Augen von Klaas mit seinem „jugendlichen Esprit“ die richtige Person, um die angestaubte Wissenschaft beliebt zu machen.

Damit sichergestellt war, dass Papaplatte mit dem TV-Team kommunizieren konnte, hatte man ihm einen „bauchfreien Atzen“ zur Verfügung gestellt, der als Dolmetscher für eine reibungslose Kommunikation sorgte.

Papaplatte fühlte sich leicht veralbert und genau das war offenbar die Absicht. Denn die „physikalischen Experimente“ waren im Wesentlichen ein Vorwand, um Papaplatte zu quälen und zu blamieren.

Papaplatte fühlte sich vom Dolmetscher und Pro7 zusehends veralbert

Wie lief die Übersetzung? Der Dolmetscher, deutlich älter als Papaplatte, begrüßte ihn erstmal mit „Yo Bro, no worries, ich regel das mit dem Talken“ und fragte dann, ob Papaplatte die Anweisungen verstanden hatte: „Der Fabi ist halt bisschen lost. Wir machen kurz ‘nen Vibe-Check, ob du die Realtalks vom Klaas so gecheckt hast.“

Wie reagierte Papaplatte? Der fühlte sich, völlig zu Recht, ziemlich veralbert. In einem Segment sagte er später in die Kamera: Klaas glaube wohl, dass er nur in Anglizismen rede, dabei seien die Typen doch maximal 5 Jahre älter als er.

Natürlich könne er die Anweisungen gut verstehen.

Was lief dann im Video noch ab? Papaplatte wurde in einigen Experimenten getrollt, so ließ man, um die „Gravity zu proofen“, ihm eine Torte auf den Kopf fallen („Die Gravity existiert, Bro“) und wies ihn an, mit nassen Schuhen an einen Elektrozaun zu greifen.

Zudem packte man Papaplatte in ein ziemlich albernes Outfit mit Physik-Anspielungen und einem Seitenhieb darauf, dass sich Streamer stark selbst vermarkten. Der war zu dem Zeitpunkt schon ziemlich genervt: „Der hat einfach wiederholt, was ich gesagt habe und hat am Ende “Bro” drangehängt.“

Zum Ende des Experiments baumelte Papaplatte von einer Autobahnbrücke, da hatte sich der Übersetzer aber schon verabschiedet: „No Front, Homie. Ich hau’ rein, die Labersache mit dem Rentner-Team schaffst du schon.“

Was war ein Highlight des Videos? In einer Video-Anweisung für Papaplatte war das Video zweigeteilt. In der oberen Hälfte des Smartphones erklärte Klaas das Video, in der unten Hälfte wurden Gurken geschnitten – wie auf TikTok.

Klaas erklärte, das sei zusätzliche Stimulation, damit Papaplatte nicht „wegswipet“.

Den Twitch-Streamer lenkte das Video aber so ab, dass er die wichtigen Anweisungen kaum mitbekam.

Wie sind die Kommentare? Viele Kommentare unter dem viralen Video der Show drehen sich um den Dolmetscher. Die Fans gehen bei dem Gag voll mit:

„Hab leider nix mehr verstanden, nachdem der Dolmetscher gegangen ist.“

„Wäre es möglich, für die letzten Minuten einen Untertitel zu dem gesagten von Papaplatte zu generieren (nachdem der Dolmetscher gegangen ist)“

„Großes Lob an den Dolmetscher, nicht viele können dieses Gelaber verstehen und übersetzen.“

Papaplatte glaubt selbst offenbar, dass er ganz normal spricht. Und dass die ständigen Anspielungen auf seine angeblich so schlimme Sprache total übertreiben seien. Immer wieder sagt er, wenn ihn jemand aufzieht, so spreche er doch gar nicht. Nur einmal hat er erkannt, dass er es mit dem Denglisch ziemlich übertreibt, als er sich selbst in der Show „7 vs. Wild“ sah und hörte, erkannte er, dass er es mit dem Denglischen doch etwas übertrieben hat: Twitch-Streamer will nach 7 vs. Wild auf seine Sprache achten: „Realtalk, manchmal unnötig, no joke”