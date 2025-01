Streamerin beschwert sich über Twitch wegen Marvel Rivals, will den Manager sprechen

Die Streamerin Rachel „Valkyrae“ Hofstetter (33) ist erst seit kurzem wieder auf Twitch, hat aber schon die Schnauze voll. Bei einem Vorbereitungs-Match zu einem Turnier in Marvel Rivals fühlte sie sich unfair behandelt und wollte den Manager sprechen. Sie habe 5 Jahre darauf gewartet, ein Twitch-Rivals zu spielen, sei jetzt aber bitter enttäuscht.

Das ist Valkyrae: Die Streamerin Valkyrae war um das Jahr 2018 herum ein aufsteigender Stern auf Twitch und sammelte Fans mit dem Shooter Fortnite, so wie damals viele.

Doch der Chef von YouTube Gaming sah großes Potenzial in der damals noch relativ unbekannten Streamerin und warb sie von Twitch 2020 mit einem Exklusiv-Vertrag ab. Auf YouTube kriselte Valkyrae erst, startete in der Pandemie mit Among Us aber voll durch, wurde die größte Gaming-Streamerin der Welt, gewann einen Preis als „Gaming Creator des Jahres“ und schaffte es in die Forbes 30 unter 30.

Ihr Exklusiv-Vertrag mit YouTube lief jetzt wie der von vielen anderen YouTube-Talenten aber aus – YouTube und Twitch verteilen seit Ende 2023 keine finanziell lukrativen Verträge mehr. Daher gab Valkyrae im Dezember 2024 bekannt, dass sie wieder auf Twitch streamt. Nach knapp 5 Jahren ist sie jetzt wieder auf Twitch.

Valkyrae ärgert sich, weil sie in Marvel Rivals chancenlos gegen Uber-Team verliert

Was ärgert sie? Twitch richtet regelmäßig Turniere für Streamer aus. Die Events heißen „Twitch Rivals“ und finden regelmäßig in den gerade heißesten Spielen auf Twitch statt. Aktuell ist das heißeste Spiel auf Twitch und Steam der Hero-Shooter Marvel Rivals.

Valkyrae nahm jetzt an so einem Turnier zu Marvel Rivals teil, aber das Turnier war aus ihrer Sicht „totaler Mist.“

Das Turnier „Marvel Rivals Showdown On Twitch Rivals“ startete am 18. Januar. Es ging um 200.000 $ Preisgeld. Am Ende gewann das Team hogzmr.



Schon in der Vorbereitung auf das Turnier fanden einige Übungsmatches, sogenannte Scrimmages, statt.

Valkyrae spielte in einem Vorbereitungs-Match mit einigen Freunden, die wie sie selbst eher mittelmäßig in Marvel Rivals sind. Sie trat aber gegen ein Top-Team an, in dem 4 Spieler mit Grandmaster-Titel waren, darunter „Necors“, der Streamer zu Marvel Revals, der den höchsten Rang im Spiel hat. Auch Valkyraes enger Freund, Sykkuno, war im Gegner-Team, das in den Augen von Valkyrae übertrieben stark war.

Valkyrae empörte sich im Trainingsmatch und fuhr ihr eigenen Top-Spieler Sleepy an, der dürfe keine Angst haben. Er sei immerhin ein Profi.

Doch Sleepy erklärte ihr, die Gegner hätten ja auch 4 von seinem Kaliber im Team.

Valkyrae regte sich furchtbar darüber auf, in dem Trainingsmatch zu verlieren. Sie sagte: Es seien „5 Profis“ im Gegner-Team – da sei es völlig egal, was man mache, ihr Team habe keine Chance.

Ich hab 5 Jahre gewartet, um bei Twitch Rivals mitzuspielen, nur damit mir so ein Scheiß passiert. Das ist irre. Wer hat den Mist geplant?

Valkyrae fragte (via x), „wer diese Rattenarsch-Idee habe“ und wer die Regeln so geändert hat, dass 4 Grandmaster in einem Team erlaubt seien.

Tatsächlich fragte sie dann, mit welchem Twitch-Mitarbeiter sie sprechen müsse. Sie verstehe nicht, wie das passieren könne.

Wie war ihr Ton? Valkyrae schrie schon ziemlich schrill und regte sich auf. Es war aber auch ein bisschen Augenzwinkern dabei. Sie hat offenbar selbst erkannt, dass sie hier wie eine „typische Karen“ rüberkommt, die erstmal lospoltert.

Es war offenbar auch eine Spur übertriebene Aufregung dabei.

„Sie nennen mich eine weinerliche Bitch“

So ging das weiter: Valkyrae hat sich für die Beschwerde einigen Spott anhören müssen. Sie sagt, sie wurde als „weinerliche Bitch“ bezeichnet.

Dabei hätte sie sich nicht als einzige beschwert. Auch andere hätten sich über die kurzfristige Regeländerung empört. Denn die Regel, die es erlaube, mit 4 Großmeistern in einem Team anzutreten, sei erst kurz vor dem Start geändert worden.

Sie sagt, Twitch hätte sie sogar darum gebeten, das Turnier zu hosten, aber sie habe das abgelehnt. Sie hatte gehofft, dass ihre Beschwerde jetzt etwas ändert.

„Uber-Team“ wird Letzter im eigentlichen Turnier

Was ist der Gag? Das etwas Lustige ist, dass das vermeintliche Uber-Team „Team Necros“ fast alle Spiele im eigentlichen Turnier verlor und schon in der Vorrunde ausschied. Am Ende belegten sie den letzten Platz. Das Team von Valkyrae, Team Abe, schaffte es zumindest bis in Runde 1 der PlayOffs und schloss dann als Rang 5-8 ab.

