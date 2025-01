Brummiger Streamer wurde vor 8 Jahren als Opfer eines cholerischen Schlumpfs auf Twitch berühmt, hat jetzt genug

Der Streamer Timothy Betar ist als TimTheTatman ein erfolgreicher Streamer auf Twitch. Der heute 34-Jährige wurde 2017 einer größeren Öffentlichkeit bekannt, als er in der Gruppe des damaligen Super-Stars Ninja den Shooter Fortnite spielt und da oft für Späße herhalten musste. Aber die Zeiten haben sich geändert. Beim neuen Hero-Shooter Marvel Rivals ist TimTheTatman doppelt so groß wie Ninja auf Twitch – und besser.

So wurde TimTheTatman bekannt: TimTheTatman ist seit 2011 Streamer auf Twitch und seit 2014 macht er das hauptberuflich. Er konnte schon 2015 mit CS:GO und Overwatch einigen Erfolge erzielen und erreichte etwa 8.500 Zuschauer.

So richtig startete TImTheTatman aber 2017 mit Fortnite durch, als er im Umfeld des damals hyper-erfolgreichen Streamers Ninja spielte. Da war der brummige und etwas tollpatschige Streamer immer wieder das Opfer von Ninja, dem damaligen Star, der sich über Fehler von TimTheTatman lustig machte.

„Timmy“ schien immer einen Schritt langsamer zu sein, als sein agiler Partner und bekam immer wieder Sprüche zu hören. Alles natürlich „scherzhaft“. TimTheTatman musste gute Miene zum bösen Spiel machen.

Aber die Leute fingen an, TimTheTatman wirklich zu mögen und während der Stern von Ninja sank, wurde TimTheTatman als „grummliger Papa, der langsam eine Glatze bekommt“, immer erfolgreicher und wechselte für viel Geld auf YouTube.

Mittlerweile ist TimTheTatman auf Twitch viel größer als Ninja

Das ist jetzt die Dynamik: Der lukrative Exklusiv-Vertrag mit YouTube ist im September 2024 ausgelaufen und seitdem ist TimTheTatman wieder auf Twitch zu sehen.

Aber die Zeiten haben sich geändert:

Bei dem neuen Spiel Marvel Rivals ist nun TimTheTatman der große Star und hat dort im Schnitt 16.000 Zuschauer. Nach shroud und dem Spezialisten Necros, der viel mehr Stunden im Superhelden-Shooter abreißt, hat TimTheTamtan die drittmeisten Zuschauerstunden bei Marvel Rivals auf Twitch.

Ninja hingegen, der frühere Superstar, hat nur etwa 8.000 Zuschauer. Er liegt auf Platz 15.

In einem aktuellen Livestream wird TimTheTatman nach der Weihnachtspause darauf angesprochen, dass Ninja gerne wieder mit ihm spielen würde, aber TimTheTatman hat offenbar genug:

Tyler fragt nach mir? Nee, lass mal, Kumpel. Ich reagier’ da gar nicht drauf. […] Du kannst ihm sagen, ich hätte gesagt: Nee, lass mal […] Ich will meinen Tag und meinen ersten Stream nicht so starten. Lass gut sein. Sag ihm, ich hätte das so gesagt.

Ninja beklagte erst kürzlich, dass seine Freunde einfach nicht mehr mit ihm zocken würden.

TimTheTatman lässt sich nichts mehr gefallen

Was ist denn da los? Offenbar hat TimTheTatman keine Lust mehr auf Ninja. Er sagt, Ninja habe ihn einen „schlechten Spieler“ genannt, aber das lässt sich TimTheTatman nicht mehr gefallen.

Tyler sagt, ich sei schlecht? Ich werde mit ihm nicht spielen und ich hoffe, dass ich in einem Match gegen ihn antreten kann, damit er es versteht. […] Ich denke, er kommt nicht darauf klar, dass ich in Marvel Rivals einfach besser bin als er. Er war immer besser als ich in jedem Spiel, das er gespielt hat. Er ist besser als ich in Fortnite und in Halo. Aber bei Hero-Shootern ist er nicht besser als ich.

TimTheTatman geht sogar noch weiter, er sagte, Ninja würde wahrscheinlich verschreibungspflichtige Medikamente nehmen und 20 Stunden durchzocken, nur um einen höheren Rang zu haben als er.

Aber TimTheTatman habe ein Kind – er bekäme wahrscheinlich Krebs, wenn er sich auf sowas einlassen würde. Das könne er nicht machen.

Das steckt dahinter: Man weiß immer nicht, wie ernst sowas ist und wie viel Schauspielerei dahintersteckt, aber es wirkt so, als hätte TimTheTatman in den früheren Jahren einiges einstecken müssen und geschluckt, was er sich heute einfach nicht mehr bieten lassen muss

Letztlich hat jeder Influencer, der so viel Erfolg wie TimTheTatman hat, auch ein gewisses Ego und einen Stolz. Den musste der arme Mann wohl über Jahre herunterschlucken. Ninja ist für vieles bekannt, vor allem für seinen Ehrgeiz, für eine hohe soziale Intelligenz ist er aber jetzt nicht grade berühmt. Vielleicht hat sich Ninja da im Höhenflug über die Jahre doch einiges verspielt.

Auch in der Dynamik mit DrDisrespect war TimTheTatman häufig der gutmütige Kerl, der die Sprüche einsteckte, aber auch das hatte dann ein Ende: Streamer ist den Tränen nah, als er darüber spricht, was sein Freund DrDisrespect getan hat