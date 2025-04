LetsHugo ist so verpeilt, dass er auf Twitch drei Anläufe brauchte, um allen zu zeigen, wie er aussieht

Die neuen Patch Notes bestätigen: Dawn of the Hunt zerstört alle Builds, die Path of Exile 2 aktuell rocken

Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Der Streamer LetsHugo ist einer der Größten im deutschen Twitch. Er streamt fast täglich und nimmt an vielen Events und Shows teil. Kein Wunder also, dass er vor einiger Zeit eine Pause benötigte, da er den Verdacht hatte, auf ein Burnout zuzusteuern: „Mein letztes Lebenszeichen. Erstmal“ – Twitch-Streamer zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück

Auch hier ging Hugo wieder schnell offline und verkündete an seine Community: „Das war mein Cousin“ (via YouTube ). Hugo meint, dass ihm seine Zuschauer ihm das aus irgendeinem Grund geglaubt haben.

Danach hat Hugo eine Woche lang nur ganz wenige Streams gemacht. „Ich war sozusagen einfach weg, eine Woche, weil ich komplett am Arsch war. Ich war mental tot, weil ich mich eigentlich nicht zeigen wollte“ (via YouTube ).

Danach wies er Wichtiger noch an, sein VOD, also die Videoaufzeichnung seines Streams zu löschen, damit diese Szene nicht im Internet abrufbar war.

Die Zuschauer machten sofort einen Screenshot und Hugo ging aus Panik sofort offline. Er sagt dazu: „Diesen Screen[shot] habe ich bis heute noch in meinem Kopf. Wenn ich den seh’, mir geht’s so scheiße“ (via YouTube ).

Der Twitch -Streamer Hugo „LetsHugo“ Goedert hat manchmal eine etwas tollpatschige Art. Er wollte sein Gesicht zunächst nicht in der Öffentlichkeit zeigen, doch dann passierten ihm zwei Versehen, sodass er schließlich sein Gesicht in einem dritten Anlauf zeigen musste.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to