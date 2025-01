„Mein letztes Lebenszeichen“ – Twitch-Streamer zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück

Nr. 1 auf Twitch wirft früheren Blizzard-Entwickler aus seiner coolen Gilde in WoW, weil der in Panik versagte

2004 war ein Niederländer der Beste in Warcraft 3, heute ist er 38 und auf Twitch größer denn je, dank World of Warcraft

Warum braucht Hugo eine Pause? In einem seiner letzten Livestreams am 21. Januar 2025 sagte Hugo, dass er privat sehr viel Stress habe. Er fügte hinzu: „Ich bin mental als würdet ihr eine Glasflasche auf den Boden schmeißen.“ Zudem habe er den Verdacht, sich auf einen Burnout zuzubewegen.

Schon zuvor hatte er immer wieder mit dem Druck rund um seinen Job zu kämpfen. So war er vier Jahre lang jeden Tag auf Twitch live, bis er sich dazu entschied, einen Tag in der Woche streamfrei zu bleiben. Doch das reichte nicht, um seinen mentalen Zustand auf lange Sicht zu bessern: Im Juli 2024 entschied er sich dazu, eine Pause vom Streamen zu nehmen, bis es ihm besser gehe.

Mittlerweile gehört er zu den größten Streamern auf Twitch. So hatte er im vergangenen Jahr durchschnittlich ca. 3.900 Zuschauer per Stream und insgesamt über 1 Million Follower auf Twitch (via sullygnome ).

