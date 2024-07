Er hat die Schule abgebrochen, weil ihm Twitch wichtiger war – Jetzt fühlt sich LetsHugo kaputt und will eine Auszeit

Der deutschsprachige Twitch-Streamer LetsHugo hat überraschend angekündigt, sich eine Auszeit auf unbestimmte Zeit zu nehmen. Er plant, einen Therapeuten aufzusuchen und persönliche Angelegenheiten zu klären, um seine Gesundheit und sein Wohlbefinden zu verbessern.

Wer ist LetsHugo? Der luxemburgische Streamer, bekannt für seine unterhaltsame und humorvolle Art, hat sich eine beeindruckende Fangemeinde im deutschsprachigen Raum aufgebaut. Mit einer Followerzahl von über 900.000 Menschen auf Twitch übertrifft er sogar die Einwohnerzahl seines Heimatlandes.

Der 21-Jährige brach nach der neunten Klasse die Schule ab, um sich ganz dem Streaming zu widmen. Anfänglich mit einem kleinen Publikum von etwa zehn Zuschauern gestartet, gewann er durch regelmäßige Streams von Spielen wie Minecraft und Just Chatting schnell an Popularität.

Bereits im Oktober 2022 verfolgten mehrere Hundert Zuschauer regelmäßig seine Streams. Der endgültige Durchbruch gelang ihm im März 2023 durch die Teilnahme an der „No Food Challenge“ seines Kollegen Maximilian „Trymacs“ Stemmler.

Ankündigung einer unerwarteten Pause

Was sagt der Streamer zu seiner Auszeit? Trotz seiner langjährigen Aktivität auf Twitch und des stetigen Erfolgs hat LetsHugo nun eine überraschende Entscheidung getroffen: Er nimmt sich eine Auszeit.

Am 4. Juli 2024 informierte er seine Fans über WhatsApp, wo ihm 21.000 Menschen folgen, über seine Pläne. In seinem Beitrag schrieb er, dass er sich für einige Tage oder Wochen zurückziehen möchte, da es ihm momentan nicht gut gehe. „Allgemein geht’s mir gerade nicht crazy perfekt, das wisst ihr aber glaube ich schon seit Wochen“, erklärte der Streamer.

Die genaue Dauer seiner Pause ist ungewiss – sie soll so lange dauern, bis es ihm besser geht.

Welche Gründe hat er angegeben? LetsHugo ging in seiner Ankündigung nicht detailliert auf die Gründe für seine Auszeit ein. Er sagte lediglich, dass mehrere Faktoren zu seiner Entscheidung beigetragen haben.

In einem langen Gespräch mit seinem Kollegen und Freund Kevin, bekannt als Papaplatte, kam LetsHugo zu dem Entschluss, während seiner Pause einen Therapeuten aufzusuchen.

Nutzer vermuten, dass sein Bruder eine Rolle spielt

Was hat sein Bruder damit zu tun? In seinem WhatsApp-Post betonte LetsHugo, dass seine Auszeit nichts mit einer aktuellen Thematik zu tun habe, die er privat klären möchte. Diese Aussage führte zu Spekulationen unter seinen Fans, insbesondere auf Reddit.

Ein Nutzer namens Craftplorer schrieb: „Ist damit überhaupt Kevin gemeint? Kann man ja auch so lesen, dass er eine Sache privat klären will und darüber mit Kevin als Ratgeber geredet hat. EDIT: Geht wohl um seinen Bruder. Hat er auch in seinen letzten Stream darüber geredet!“

Was ist zwischen ihm und seinen Bruder vorgefallen? Die aktuelle Thematik, die LetsHugo privat klären möchte, betrifft möglicherweise einen Konflikt mit seinem Bruder, der unter dem Namen ByTobi ebenfalls streamt.

Während eines Livestreams auf der TwitchCon filmte sein Bruder, als LetsHugo im Hintergrund vorbeiging und einen Mittelfinger in Richtung der Kamera zeigte.

Die offenbar komplizierte Beziehung der Brüder ist immer mal wieder Thema in ihren Streams und in der Community. So gab es bereits im Juli 2023 Aufregung, als LetsHugo in einem Clip an ByTobi vorbeilief und ihn augenscheinlich ignorierte.

In einem Statement auf TikTok erklärte der Streamer, er habe seinen Bruder gar nicht gesehen. Er wolle zudem seine Familie aus seinem Content heraushalten, man solle ihn und seinen Bruder einfach ihr Ding machen lassen.

Diese Situation eskalierte in den letzten Tagen erneut, da sie durch virale TikToks wieder Aufmerksamkeit erlangte. Trotz der aufgeheizten Stimmung erklärte LetsHugo, dass seine Auszeit nichts mit diesem Vorfall zu tun habe und er diese Angelegenheit privat klären möchte.

